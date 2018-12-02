المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية يسائل الوفاء بالالتزامات الدولية

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تنعقد الدورة الحاديـة عـشرة من المنتـدى العالـمي حـول الهجـرة والتنميـة في وقـت تحتـل الهجـرة مكانـة بـارزة في الأجنـدة السياسـية الدوليـة، خاصة بعد إعـلان نيويـورك الصـادر في شتنبر 2016، وفي ظل الاسـتعدادات المتعلقة بوضع ميثاق عالمي للهجـرة وميثـاق عالمي حـول اللاجئيـن.

وتعتـبر الرئاسـة المشـتركة لألمانيـا والمغـرب لهذا المنتدى، المنظم في شهر دجنبر، مبـادرة فريـدة؛ "لأنها تضع شركاء الشمال والجنوب على قدم المساواة في تدبير النقاشات حول الانشغالات المشتركة المتعلقة بالهجرة؛ كما أن الحكومتين قامتا، لأول مرة، بوضع أهداف واضحة ومركزة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية على مدى عامين، إضافة إلى أنهما أعطتا في السنوات الأخيرة المثال من خلال تطبيق سياسات استشرافية للهجرة على مستوى بلديهما"، وذلك وفق ما جاء في ورقة تأطيرية للمنتدى.

ووفق المصدر ذاته فقد حددت الرئاسة المشتركة كأولويات "التركيز على الروابط القائمة بين المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية والميثاق العالمي للهجرة وأجندة 2030، وكذا تحليل ودراسة مساهمة المنتدى في الحوار العالمي ووضع سياسات في مجال الهجرة والتنمية، إضافة إلى اقتراح إجراء جرد للنجاحات والتحديات التي عرفها المنتدى خلال السنوات العشر الأخيرة في ما يخص الهجرة والتنمية؛ وذلك بتعبئة فريق من الخبراء".

كما أنه، ولإعطاء الانطلاقة للمرحلة الثانية من الرئاسة المشتركة، فإن المجالات الموضوعاتية المقترحة من طرف الرئاسة المشتركة ستتمحور حول إضفاء مقاربة متوازنة لجوانب الهجرة والتنمية في مختلف مراحل المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، والذي سيكون موضوعه العام "الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين لأجل التنمية".

وتبعا لما أوردته الورقة التأطيرية ذاتها فإنه من المرتقب أن تكون النقاشات التي ستجري سنة 2018 "امتدادا لسابقتها التي جرت في القمة العاشرة في برلين سنة 2017، حول موضوع "نحو عقد اجتماعي عالمي حول الهجرة والتنمية"، في إطار الموضوع العام "الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين من أجل التنمية"".

ومن خلال انعقاد القمة الحادية عشرة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في دجنبر 2018، "سيكون الميثاق العالمي للهجرة في المراحل النهائية قبل اعتماده بعد سلسلة من المشاورات الوطنية والإقليمية والدولية بشأن هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة؛ وبذلك تم تدشين مرحلة مهمة نحو إرساء "عقد اجتماعي عالمي""، وفق المصدر عينه.

وعمل المنتدى على تنظيم ثلاث ورشات عمل موضوعاتية سنة 2018 حول مواضيع "الهجرة وأجندة 2030" (18 و19 أبريل في الرباط)، "هجرة اليد العاملة" (3 ماي بجنيف)، وأخيرا "الأطفال والشباب في سياق الهجرة" (21 و 22 يونيو بأكادير).

بالإضافة إلى ذلك، تمت برمجة أربع تظاهرات موازية أيضًا بالتعاون مع شركاء دوليين مختلفين في إطار مواضيع الهجرة والتنمية القروية: تعزيز الشراكة الانتقالية (26 مارس في نيويورك)، تظاهرة موازية للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2018 (13 يوليوز في نيويورك)، وأخيرا حوار حول تنفيذ إطار الحكامة العالمية الجديد للهجرة (4 شتنبر في جنيف).