قائد بعثة "المينورسو" الأممية يتحرك نحو الرباط

هسبريس من الرباط

قام الجنرال وانغ شياو جون، قائد بعثة "المينورسو" إلى الصحراء، بزيارة السفير الباكستاني نادر شودهري، في بمقر سفارة إسلام أباد بالرباط.

وقال وانغ، حسب بلاغ توصلت به هسبريس من السفارة، إن باكستان صديق مقرب وحليف للصين ومساهم هام في بعثة الأمم المتحدة المينورسو في الصحراء، حيث يوجد هنالك العديد من أفراد الجيش الباكستاني تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأعرب قائد بعثة "المينورسو" عن تقديره للدور الذي يلعبه هؤلاء العسكريون في منطقة الصحراء، كما أطلع السفير على تفاصيل إسهامهم ومهامهم، حسب البلاغ ذاته.

ووجه السفير الباكستاني شكره إلى الجنرال وانغ على الزيارة و"عبر عن رضاه عن قيادته، وكذا عن أداء بعثة الأمم المتحدة في الصحراء"، معربا عن استعداده لتقديم الدعم الممكن.