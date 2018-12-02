24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:1213:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ميركل تفاجئ ركاب طائرة تجارية أقلعت من إسبانيا (5.00)

  2. تفكيك عصابة مختصة في سرقة محتويات السيارات (5.00)

  3. مصدر رسمي: تحامل سياسي في تقارير "رايتس ووتش" عن المغرب (3.00)

  4. الملك محمد السادس: بوش الأب كرس حياته لأمريكا (3.00)

  5. رصيف الصحافة: وقائع تراجيدية غلّفت حياة مُضحك الملك الحسن الثاني (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | قائد بعثة "المينورسو" الأممية يتحرك نحو الرباط

قائد بعثة "المينورسو" الأممية يتحرك نحو الرباط

قائد بعثة "المينورسو" الأممية يتحرك نحو الرباط
هسبريس من الرباط
الأحد 02 دجنبر 2018 - 09:50

قام الجنرال وانغ شياو جون، قائد بعثة "المينورسو" إلى الصحراء، بزيارة السفير الباكستاني نادر شودهري، في بمقر سفارة إسلام أباد بالرباط.

وقال وانغ، حسب بلاغ توصلت به هسبريس من السفارة، إن باكستان صديق مقرب وحليف للصين ومساهم هام في بعثة الأمم المتحدة المينورسو في الصحراء، حيث يوجد هنالك العديد من أفراد الجيش الباكستاني تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأعرب قائد بعثة "المينورسو" عن تقديره للدور الذي يلعبه هؤلاء العسكريون في منطقة الصحراء، كما أطلع السفير على تفاصيل إسهامهم ومهامهم، حسب البلاغ ذاته.

ووجه السفير الباكستاني شكره إلى الجنرال وانغ على الزيارة و"عبر عن رضاه عن قيادته، وكذا عن أداء بعثة الأمم المتحدة في الصحراء"، معربا عن استعداده لتقديم الدعم الممكن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.