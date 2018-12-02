الملك يتمنى الصحة للشيخ خليفة والسعادة للإمارات

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بموفور الصحة والعافية، وسابغ السعادة والهناء، وللشعب الإماراتي الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من اطراد التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

ومما جاء في هذه البرقية "وإذ أشيد بما يجمعنا وأسرتينا من أواصر الأخوة والتقدير المتبادل، وبما يربط بلدينا من علاقات متميزة، قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل، أؤكد لكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المغربية الإماراتية والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين".