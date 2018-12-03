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الرئيسية | مدارات | ندوة مغاربية تنوّه بدعوة الملك للحوار مع الجزائر

ندوة مغاربية تنوّه بدعوة الملك للحوار مع الجزائر

ندوة مغاربية تنوّه بدعوة الملك للحوار مع الجزائر
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 10:02

نوّه المشاركون في ندوة "البناء المغاربي.. أي دور للفاعل الاقتصادي؟" بالدعوة الملكية إلى إرساء آلية للتشاور والحوار بين المغرب والجزائر، لأهميتها في تعزيز البناء المغاربي، وطالبوا بفتح الحدود بين الدول المغاربية والتأكيد على ضرورة تنظيم قوافل تسهم في نشر الوعي المجتمعي بأهمية الاندماج المغاربي داخل بلدان المنطقة، والحرص على استحضار أخلاقيات الجوار في التعامل بين دول المنطقة، وأكدوا على ضرورة بلورة موقف مغاربي موحد من الأزمة الليبية والمساهمة في تعزيز استقرارها.

وطالب الباحثون والخبراء من المغرب العربي الذين شاركوا في هذا اللقاء العلمي، على مدى يومين، بتقوية المجتمع المدني المغاربي كقوة ضاغطة كفيلة بالتأثير في القرار الرسمي، مع التأكيد على أهمية الأدوار الوحدوية التي لعبتها الزوايا في المنطقة، ودعوا إلى الاهتمام بالشباب والنساء كقنطرة وصل بين باقي مكونات المجتمعات المغاربية، والاهتمام بالعامل الثقافي كآلية وحدوية داخل المنطقة.

وحثّ الأساتذة الباحثون، خلال جلسات هذه الندوة التي نظمتها منظمة العمل المغاربي بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية والتي اختتمت أشغالها الأحد بمراكش، دول المنطقة المغاربية على التنسيق في المجال الجمركي بوضع برنامج لتخفيض الرسوم تدريجيا قبل إزاحتها نهائيا؛ والنظر في إعادة التخصص على المستوى المغاربي بشكل يراعي الميزات التنافسية لكل بلد، وإيجاد إستراتيجية مشتركة لتنمية الصادرات والعمل على الاستفادة من التجارب القطرية في هذا المجال.

ونبه المتدخلون في جلسات هذه التظاهرة العلمية إلى ضرورة التعاون في مجالات متعددة كالزراعة والصيد البحري والمياه والغابات والمحافظة على البيئة والحد من آثار الجفاف. كما تمت الدعوة إلى تيسير عمل المقاولات والفاعل الاقتصادي بشكل عام، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق الاقتصاديين بين البلدان المغاربية، كسبيل لتعزيز العلاقات السياسية وتجاوز الخلافات القائمة وتحقيق مصالح ورهانات مشتركة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Abou-Zakarya الاثنين 03 دجنبر 2018 - 10:35
Vous insistez trop sur l'ouverture des Frontieres chose que l'Algerie et les Algeriens ne veulent pas
en une seule semaine plus de 13 articles sur l'ouverture des frontieres cela veut dire que le maroc est souffrant et cherche a soulager ses maux a travers l'ouverture des frontieres..comme il sait bien que les marocains sont des liders dans l'avarice et la cupidite ils connaissent par coeur les lois des aides financieres et allocations de chomage en europe malgre leurs analphabetisme certain si vous demandez un marocain ou se trouve la salle d'opera ou la gallerie d'art il ne sait pas..mais si vous lui demandez ou se trouve Aldi et Lidle et ou c'est moins cher il vous recite le bareme des prix en meme temps comment travailler au noir et en meme temps toucher le chomage .donc la question qui se pose est les marocains a l'interieur du maroc pensent comment? c'est d'y aller travailler en algerie car ils savent que les algeriens refusent de travailler et s'attaquer aux produits d'Algerie
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-1
2 - Tarik الاثنين 03 دجنبر 2018 - 10:44
Maghreb Amazigh non pas Arabe cette terre nous appartient
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0
3 - عبد الله الاثنين 03 دجنبر 2018 - 10:49
اين كانو هذو المرتزقة قبل دعوة الملك ومن اوكلهم حتى يتحدثون بسم الشعب المغربي والجزائري. كل دولة لها السيادة ان تقرر غلق او فتح الحدود ديالها، فهي حرة في اخذ القرار الذي يناسبها حسب مصالح شعبها
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