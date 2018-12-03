العاهل المغربي يزور بونغو بالمستشفى العسكري

هسبريس من الرباط

قام الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بزيارة رئيس جمهورية الغابون، علي بونغو أونديمبا بالمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط.

واطلع الملك، خلال هذه الزيارة، على الحالة الصحية لعلي بونغو أونديمبا، الذي يمضي مقاما طبيا بالمغرب من أجل إعادة التأهيل الطبي والنقاهة.

وبهذه المناسبة، جدد الملك متمنياته بالشفاء العاجل لرئيس جمهورية الغابون.

وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد أفاد في وقت لاحق أن بونغو سيمضي مقاما طبيا بالمغرب، من أجل إعادة التأهيل الطبي والنقاهة بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالرباط.

وأوضح بلاغ الوزارة أن هذا القرار يأتي وفق رغبة الرئيس بونغو في اتفاق مع المؤسسات الدستورية لجمهورية الغابون، وتماشيا مع رأي الأطباء المعالجين.

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية وجمهورية الغابون ترتبطان بعلاقات صداقة وتضامن قوية، قائمة على روابط الأخوة العميقة والتاريخية بين الشعبين وقائدي البلدين.