24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:1313:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "اقتصاديو الاستقلال" يتهمون حكومة العثماني بتجاهل "تعثرات التنمية" (5.00)

  2. قافلة طبية تستهدف ساكنة فقيرة في ناحية إنزكان (5.00)

  3. التتويج التاريخي للرجاء بكأس "الكاف" يخرج البيضاويين إلى الشوارع (5.00)

  4. سوسيولوجي: العلم لا يناقض الدين .. والتخلف يولد معاداة المعرفة (5.00)

  5. الجامع المانع في الشعر الأمازيغي التقليدي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | العاهل المغربي يزور بونغو بالمستشفى العسكري

العاهل المغربي يزور بونغو بالمستشفى العسكري

العاهل المغربي يزور بونغو بالمستشفى العسكري
هسبريس من الرباط
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 18:55

قام الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بزيارة رئيس جمهورية الغابون، علي بونغو أونديمبا بالمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط.

واطلع الملك، خلال هذه الزيارة، على الحالة الصحية لعلي بونغو أونديمبا، الذي يمضي مقاما طبيا بالمغرب من أجل إعادة التأهيل الطبي والنقاهة.

وبهذه المناسبة، جدد الملك متمنياته بالشفاء العاجل لرئيس جمهورية الغابون.

وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد أفاد في وقت لاحق أن بونغو سيمضي مقاما طبيا بالمغرب، من أجل إعادة التأهيل الطبي والنقاهة بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالرباط.

وأوضح بلاغ الوزارة أن هذا القرار يأتي وفق رغبة الرئيس بونغو في اتفاق مع المؤسسات الدستورية لجمهورية الغابون، وتماشيا مع رأي الأطباء المعالجين.

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية وجمهورية الغابون ترتبطان بعلاقات صداقة وتضامن قوية، قائمة على روابط الأخوة العميقة والتاريخية بين الشعبين وقائدي البلدين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - زكرياء المغربي الاثنين 03 دجنبر 2018 - 19:15
نتمنى الشفاء لفخامة الرئيس الغابوني السيد علي بونغو أونديمبا والشكر جزيل الشكر للعاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس نصره الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - أطلسي الاثنين 03 دجنبر 2018 - 19:15
نتمنى له الشفاء وهذا يؤكد أن المستشفى العسكري رقم 1 في المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - benali الاثنين 03 دجنبر 2018 - 19:23
اللّٰه ايحفظ ملكنا وصديق المغرب وينصرنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - احمد الاثنين 03 دجنبر 2018 - 19:55
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.