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الرئيسية | مدارات | ساجد يشيد من تركيا بقيم التسامح والانفتاح بالمغرب

ساجد يشيد من تركيا بقيم التسامح والانفتاح بالمغرب

ساجد يشيد من تركيا بقيم التسامح والانفتاح بالمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 19:10

قال محمد ساجد، وزیر السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة والاقتصاد الاجتماعي، إن قيم التسامح والانفتاح بالمملكة المغربیة كدولة عربیة وإسلامیة وإفریقية "تعد مصدر قوة وافتخار لبلادنا، وھي مكرسة في الدستور المغربي".

جاء ذلك خلال تمثيل ساجد للمغرب في أشغال الدورة الثالثة من المؤتمر العالمي لمنظمة السیاحة العالمیة والیونسكو حول السیاحة والثقافة، والتي تحتضنھا مدینة إسطنبول بتركیا خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 دجنبر 2018، تحت شعار "لصالح الجمیع".

كما أشاد الوزیر كذلك بالدور الھام الذي تلعبه الأمینة العامة للیونسكو، أودري أزولاي، ذات الأصول المغربیة، والتي تشبعت بالثقافة والتقالید المغربیة المتنوعة.

وأبرز ساجد ارتباط واندماج السیاحة والثقافة في العدید من الدول، مشیرا إلى أن تنمیة القطاع السیاحي "تظل مرتبطة بالموروث الثقافي والحضاري"، وأن "النشاط السیاحي بدوره یساھم في انتعاش الموروث الثقافي للوجھات السیاحیة والثقافیة".

جدير بالذكر أن ھذا المؤتمر يشكل امتدادا لدورتیه الأولى والثانیة، اللتين نظمتا على التوالي بكل من كمبودیا عام 2015 وسلطنة عُمان عام 2017، كما یھدف إلى إقامة شراكات أكثر شمولاً بین الفاعلین المعنیین بالسیاحة والثقافة، من شأنھا أن تساھم في تحقیق أھداف السیاحة والتبادل الثقافي والتنمیة المستدامة في أفق سنة 2030.

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