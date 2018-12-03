24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:42
|08:13
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا تعرقل ازدواجية الخطاب لدى النظام الجزائري المسار المغاربي
- طلبة مدارس عتيقة ينالون علاجات للأسنان باشتوكة
- داداس وتقمص الشخصيات
- جامعيون يقاربون أهمية العلوم الإنسانية في رفع التنمية الاجتماعية
- ازدواجية التقاعد تُغضب أطر مستشفى ابن رشد
"اقتصاديو الاستقلال" يتهمون حكومة العثماني بتجاهل "تعثرات التنمية" (5.00)
التتويج التاريخي للرجاء بكأس "الكاف" يخرج البيضاويين إلى الشوارع (5.00)
سوسيولوجي: العلم لا يناقض الدين .. والتخلف يولد معاداة المعرفة (5.00)
- الحموشي يقرر صرف مكافآت مالية لجميع موظفي الشرطة بالمملكة - (128)
- "نسور الرجاء" تخطف الكأس الإفريقية من قلب كينشاسا إلى البيضاء - (125)
- مركزيات نقابية تنسحب من جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة - (78)
- الشركات تخفض أسعار الوقود .. والداودي يجتمع بأصحاب المحطات - (51)
- وزير الخارجية يقود الوفد المغربي إلى "مفاوضات الصحراء" بجنيف - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ساجد يشيد من تركيا بقيم التسامح والانفتاح بالمغرب
قال محمد ساجد، وزیر السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة والاقتصاد الاجتماعي، إن قيم التسامح والانفتاح بالمملكة المغربیة كدولة عربیة وإسلامیة وإفریقية "تعد مصدر قوة وافتخار لبلادنا، وھي مكرسة في الدستور المغربي".
جاء ذلك خلال تمثيل ساجد للمغرب في أشغال الدورة الثالثة من المؤتمر العالمي لمنظمة السیاحة العالمیة والیونسكو حول السیاحة والثقافة، والتي تحتضنھا مدینة إسطنبول بتركیا خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 دجنبر 2018، تحت شعار "لصالح الجمیع".
كما أشاد الوزیر كذلك بالدور الھام الذي تلعبه الأمینة العامة للیونسكو، أودري أزولاي، ذات الأصول المغربیة، والتي تشبعت بالثقافة والتقالید المغربیة المتنوعة.
وأبرز ساجد ارتباط واندماج السیاحة والثقافة في العدید من الدول، مشیرا إلى أن تنمیة القطاع السیاحي "تظل مرتبطة بالموروث الثقافي والحضاري"، وأن "النشاط السیاحي بدوره یساھم في انتعاش الموروث الثقافي للوجھات السیاحیة والثقافیة".
جدير بالذكر أن ھذا المؤتمر يشكل امتدادا لدورتیه الأولى والثانیة، اللتين نظمتا على التوالي بكل من كمبودیا عام 2015 وسلطنة عُمان عام 2017، كما یھدف إلى إقامة شراكات أكثر شمولاً بین الفاعلین المعنیین بالسیاحة والثقافة، من شأنھا أن تساھم في تحقیق أھداف السیاحة والتبادل الثقافي والتنمیة المستدامة في أفق سنة 2030.