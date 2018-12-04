مراكش تحتضن مؤتمرا عالميا حول "الهولوكوست"

هسبريس – نورالدين إكجان

تحتضن مدينة مراكش في الأيام القليلة المقبلة مؤتمرا عالميا حول قضية "الهولوكوست والتراجيديات الكبرى عبر التاريخ"، بعد مرور أزيد من 75 سنة على وقوعها؛ وذلك بحضور شخصيات مغربية وزانة، يتقدمها مستشار الملك محمد السادس أندري أزولاي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، إدريس اليزمي، ورئيس الرابطة المحمدية للعلماء، أحمد العبادي، فضلا عن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، وسابقه رشيد بلمختار.

المؤتمر الذي ينظمه مشروع علاء الدين اليهودي الفرنسي، بشراكة مع منظمة اليونيسكو وجامعة محمد الخامس بالرباط، سيشهد كذلك توافد شخصيات عالمية معروفة، يتقدمها الوزير الفرنسي برنار كازونيف، وليش بيزار، رئيسة منظمة علاء الدين، وليلى السليماني، الكاتبة الفرنسية من أصول مغربية، ووزراء من بلدان لم تكشف أسماؤها.

ويهدف المؤتمر الذي سينطلق يوم 11 من الشهر الجاري إلى ربط الصلة من جديد بالبلدان التي ساعدت اليهود إبان "المحرقة النازية"، ومن بينها المغرب وتركيا وتونس وألبانيا؛ فضلا عن عرض الروابط العميقة التي كانت تجمع اليهود بالمسلمين في منطقة شمال إفريقيا، وذلك على امتداد يومين يتدخل فيها ثلة من الخبراء والمتخصصين.

ويعتبر مشروع علاء الدين منظمة دولية غير حكومية ومستقلة تتخذ باريس مقراً لها، ويضم مجلسها عشرين شخصية من بلدان وثقافات وديانات مختلفة، جمعهم الإيمان بإمكانية تغلّب قوة المعرفة والتربية وأولوية التاريخ والقيم الأخلاقية على التنافر النابع عن الجهل والأحكام المسبقة والكراهية والذكريات المتناحرة.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الانسجام على مستوى العلاقات بين الثقافات، وخاصة بين اليهود والمسلمين؛ فضلا عن تحقيق المعرفة المتبادلة من خلال إنتاج وترجمة الكتب والأفلام الوثائقية ومواقع الإنترنت ووسائل إعلام أخرى بلغات الشعوب المعنية، وكذا الوسائل العصرية، من أجل التعاون مع الذين يسعون إلى السلام والاحترام المتبادل.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع علاء الدين انطلق سنة 2009 برعاية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ومنذ ذلك الحين ازداد عدد الداعمين له، ليكون أكثر من ألف شخص، بين مثقف ومفكر وأكاديمي وشخصية بارزة، ومن أكثر من خمسين دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.