الإمارات تكرم السفير المغربي الأسبق عزيز الحسين بأرفع وسام وطني

هسبريس – يوسف لخضر

كرمت دولة الإمارات العربية المتحدة عزيز الحسين، وهو سفير مغربي سابق لديها في الفترة الممتدة من 2003 إلى نهاية سنة 2005؛ وذلك بمناسبة العيد الوطني الـ47 الذي احتفت به سفارة الإمارات في العاصمة الرباط اليوم الإثنين.

وحظي الحسين، وهو مدير المدرسة المولوية حالياً، بهذا التكريم تقديراً لإسهامه في تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك من لدن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وهو عبارة عن وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وهو أرفع وسام يمنح للسفراء وكبار الشخصيات.

ومنح علي سالم الكعبي، سفير الإمارات لدى الرباط، الوسام للحسين في الحفل الذي حضره رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وعدد من الوزراء والمسؤولين الكبار، ومختلف الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في العاصمة الرباط.

وقال الحسين، في كلمة عقب تسلمه للوسام الإماراتي: "هذا التكريم صورة من صور الوفاء الجميل من لدن دولة الإمارات الشقيقة التي شرفني صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد بأن عينني فيها سفيراً لمدة ثلاث سنوات".

وأضاف السفير المغربي السابق أن هذه المدة مرت سريعاً، وكان حينها في أحسن ظروف يتمناها سفير للقيام بتمثيله بلاده، مردفا: "أحسست منذ أن وطأت قدماي أرض الإمارات بأني بين أهلي وأحبابي، وقُوبلت بترحاب وسمته أخوة غامرة تخلت عن كثير من الشكليات التي تقتضيها عادة الدبلوماسية الرسمية".

وأكد الحسين أن الأيام التي قضاها في الإمارات، وأبو ظبي خاصة، عمقت في نفسه الشعور بأن "هذا السلوك معاملة محبة خالصة نابعة عن سريرة صافية"، وزاد: "كنت مقتنعاً قبل أن أتسلم مهامي بأني سأكون بين ظهراني شعب يحبنا ونحبه، وأني سأتعامل مع مسؤولين في دولة شقيقة تربطها بالمملكة المغربية أواصر صداقة متينة".

كما قال السفير المغربي السابق لدى الإمارات: "ما عشته في ما بعد شخصياً فاق ما كنت أتصوره، ولا يعبر عنه إلا ما شاهدته، وأسعدني الله بأن أشاهده عن قُرب بمناسبة أول زيارة رسمية قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات، واستقبله الشيخ زايد قدس الله روحه رغم ما كان عليه من إعياء بحفاوة خاصة فاقت الاستقبالات الرسمية العادية".

وأورد الحسين عن اللقاء بين الراحل الشيخ زايد والملك محمد السادس: "كان لقاءً رائعاً وذكرى أعتز أني عشتها"، مضيفاً: "شاعت فيه تلقائياً أجواء المودة الغامرة والمحبة الصادقة التي بدا فيها جلياً أن الأمر يتعلق بلقاء أفراد أسرة واحدة. تطلعت في هذه المناسبة إلى الشيخ زايد رحمه الله ورصدت قسمات وجهه وأصغيت إلى حديثه واجتهدت في التقاط حبات كلماته وانطبعت في ذهني منه أشياء أثارت الإعجاب في نفسي".

وحكى عزيز الحسين باستفاضة عن هذا اللقاء، قائلا: "أحسست بأن الشيخ زايد رحمه الله كمن يريد أن يسر بالكثير إلى ضيفه الملك الشاب النشيط الذي كان يعرفه حق المعرفة، ويعرف أنه طموح يتطلع إلى تحقيق آمال شعبه، وهو فوق ذلك ابن الحسن الثاني قدس الله روحه الذي لم يكن عنده صديقاً حميماً وحسب، بل بلغت بهما الصداقة درجة الأخوة الخالصة".

وعبر الحسين عن شكره الجزيل للإمارات على هذا التكريم، موردا: "الالتفاتة الجميلة المتمثلة في تكريم شخص متواضع في أجواء الاحتفال بعام زايد والعيد الوطني بمنحي وساماً إماراتياً عالياً يشرفني على صدري قريباً من قلبي، وقد أنعم علي صاحب الجلالة الملك محمد السادس بموافقته السامية على ذلك".

وعلى هامش هذا التكريم، قال عزيز الحسين في تصريح لهسبريس: "هذا التكريم ليس لشخصي وحسب، وإنما قبل ذلك تكريم للمملكة المغربية"، وشدد على أنه "فخور جداً بأن يكون ذلك العنصر الذي أثار هذه الرغبة في تكريم سفير من سفراء المملكة الذين عملوا بالإمارات الشقيقة".

وأضاف الحسين: "الذي يسعدني أكثر أن يكون هذا التكريم في غضون الاحتفال بعام الشيخ زايد باني وحدة الإمارات وأحد الرواد الذين دعوا دائماً إلى الوحدة العربية"، كما أكد أن مهمته كسفير لدى الإمارات "كانت يسيرة جداً بفضل المساعدة التي تلقاها".