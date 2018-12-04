24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1413:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. قافلة طبية تستهدف ساكنة فقيرة في ناحية إنزكان (5.00)

  2. تتويج "النسور الخضر" بكأس "الكاف" ينعش صحوة الكرة المغربية (5.00)

  3. مركزيات نقابية تنسحب من جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة (5.00)

  4. تحقيق في وفاة رضيع بالمشفى الحسني بالبيضاء (5.00)

  5. بلال مرميد أمام دي نيرو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | ندوة وطنية تسائل حقوق الإنسان بعد دستور 2011

ندوة وطنية تسائل حقوق الإنسان بعد دستور 2011

ندوة وطنية تسائل حقوق الإنسان بعد دستور 2011
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 08:09

أعلن ماستر "الإدارة، الديمقراطية وحقوق الإنسان"، بتنسيق مع مختبر الدراسات القانونية والاجتماعية والبيئية، عبر فريق البحث حول السياسات والمعايير ومركز الجنوب للدراسات والأبحاث، عن برمجة ندوة وطنية في موضوع: "حقوق الإنسان بالمغرب ما بعد دستور 2011".

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن "الندوة تأتي في إطار تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبعد مرور 8 سنوات على دستور 2011، وستعرف مشاركة مجموعة من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الحقوقي في المغرب، وذلك يوم السبت المقبل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر بأكادير".

وسيتم تناول موضوع هذه الندوة الوطنية المفتوحة في وجه العموم من خلال جلستين، الأولى حول "سؤال مرجعية حقوق الإنسان: محاولات في التأصيل"، والثانية حول "واقع حقوق الإنسان بالمغرب ما بين 2011 و2018".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.