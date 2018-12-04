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كُتّاب وآراء
ندوة وطنية تسائل حقوق الإنسان بعد دستور 2011
أعلن ماستر "الإدارة، الديمقراطية وحقوق الإنسان"، بتنسيق مع مختبر الدراسات القانونية والاجتماعية والبيئية، عبر فريق البحث حول السياسات والمعايير ومركز الجنوب للدراسات والأبحاث، عن برمجة ندوة وطنية في موضوع: "حقوق الإنسان بالمغرب ما بعد دستور 2011".
وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن "الندوة تأتي في إطار تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبعد مرور 8 سنوات على دستور 2011، وستعرف مشاركة مجموعة من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الحقوقي في المغرب، وذلك يوم السبت المقبل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر بأكادير".
وسيتم تناول موضوع هذه الندوة الوطنية المفتوحة في وجه العموم من خلال جلستين، الأولى حول "سؤال مرجعية حقوق الإنسان: محاولات في التأصيل"، والثانية حول "واقع حقوق الإنسان بالمغرب ما بين 2011 و2018".