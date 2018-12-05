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مراكش تحتضن المنتدى العالمي للهجرة .. إصرار دولي على التقنين

مراكش تحتضن المنتدى العالمي للهجرة .. إصرار دولي على التقنين
هسبريس - نورالدين إكجان (صور: محمد المجدوبي)
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 21:30

احتضنت مدينة مراكش صباح اليوم الأربعاء الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، المُحضر للقاء الميثاق الأممي حول الهجرة، بحضور شخصيات دولية ووطنية تشتغل في مجالات مختلفة، على رأسها ويليام لاسي سوينغ، رئيس المنظمة العالمية للهجرة، وعبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وكوتر شميدت، السفير الألماني بالمغرب.

الدورة الحادية عشرة للمنتدى يترأسها المغرب وألمانيا بشكل مشترك، ويمثلهما في جلستها الافتتاحية الحبيب نذير، الكاتب العام للوزارة المكلفة بمغاربة الخارج وشؤون الهجرة، والسفير الألماني بالمغرب، كوتز شميدت، كما تعرف حضور كل من وزير الصحة، أنس الدكالي، ووزير التشغيل، محمد يتيم، ووزيرة الأسرة، بسيمة الحقاوي؛ فضلا عن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر.

الحبيب نذير أكد في كلمته الافتتاحية أن المنتدى يوفر فرصة للنقاش الحر، وينعقد بفضل شراكة يفتخر بها الجميع بين المغرب وألمانيا، مشيرا إلى أن البداية الأولى للمنتدى كانت في العاصمة البلجيكية بروكسل سنة 2007، وتمكن من تحقيق عدة مكتسبات بفضل تضافر جهود منظمات دولية وحكومات وخبراء، اشتغلوا بشكل مشترك وبناء.

وأضاف نذير أن المنتدى الحالي منعطف تاريخي بفضل إرادة المجتمع الدولي، فبدون تعاون جماعي لا يمكن أن تصل أي دولة إلى تحقيق المبتغى، خصوصا أن هناك إجماعا على ألا يبقى أي فرد في العالم على الهامش سنة 2030.

وأوضح المسؤول الوزاري أن العالم يتجه الآن نحو استيعاب دور السلطات المحلية للمدن في قضية الهجرة، والتي تبقى ظاهرة إنسانية يصعب إيقافها، بل يتوجب تدبيرها، مشيرا إلى أن رهان القرن الحالي يبقى هو الهجرة، وهو ما يحتم إيجاد سبل للتعاون لردم الهوة من خلال حوار بعيد عن لغة الخشب، يعطي حلولا واقعية وملموسة للمهاجرين.

من جهته قال كوتز شميدت، السفير الألماني بالمغرب، والرئيس الشرفي للمنتدى، إن جميع دول العالم منشغلة بالهجرة، ومتحمسة من أجل توقيع ميثاق الهجرة، الذي لا يتعارض مع سيادة الدول، مشددا على أن التقليل من الهجرة غير القانونية مرتبط بحل المشاكل التي تتسبب في بروزها.

وأضاف شميدت في كلمته الافتتاحية أن العديد من الخبراء الدوليين قاموا بمراجعة الاتفاقية الأولى التي أبرمتها الدول، كما حللوا الوضع الراهن للعالم من أجل تطوير الاتفاقية وتحديد التقنيات، موضحا أن المنتدى هو مكان للنقاش المفتوح، ومن الصعب إيجاد مكان أفضل منه من أجل التداول في قضايا الهجرة.

وكشف السفير الألماني أن التعاطي مع قضايا الهجرة يتم وفق ما هو موجود بعيدا عن الحماس الزائد، مسجلا ضرورة تطوير ظروف العيش والاشتغال في العديد من بلدان العالم، مع ضرورة استعادة ثقة الناس في هويتهم ووطنهم الأصلي، وتعزيز قدراتهم على الاستقرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - نيبل الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 17:31
كثرة الملتقيات والمحاضرات والمنتديات والمجالس والخطابات الفضفاضة بدون فائدة . ولا شئ يترجم عن أرضية الواقع. تهدر أموال باهظة بلا معنى فقط من أجل أن يحسب لتلك الوزارة أنها مارست نشاطا ما
حكومات فاشلة لا تملك إستراتيجية واضحة من أجل تحسين وضعيات المغاربة
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27
2 - أحمد المغربي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:06
المواطن المغربي لا يساوي جناح بعوضة ،فكم يساوي المهاجر الافريقي الذي
فر من الجوع والمجاعة؟؟؟!!!.اللهم غير حالنا يارب العالمين.
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10
3 - مسلم مغربي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 19:07
الهجرة عملية انتقال من مكان إلى مكان آخر، سواء داخل نفس البلد أو من بلد أصلي ما صوب بلد الإستقبال الذي ربما قد يوفر للمهاجر ظروف عيش كريمة إلى جانب جوانب أخرى أساسية وتكميلية ؛ وما يلاحظ هو ظاهرة الهجرة المكثفة من دول الجنوب إلى دول الشمال وبالأخص من القارة السمراء إلى أوروبا الغربية ومن دول أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا؛ فما هي الأسباب الحقيقية للهجرة الشرعية وغير الشرعية يا ترى ؟وكيف يمكن التقليل من حدتها؟ بالطبع تجد بعض الأسباب مرتبطة بالظواهر الطبيعية التي ترغم على التنقل للظفر بالأمان والنأي عن الهلاك كالجفاف والفيضانات...،لكن الأسباب الرئيسية تتمثل في التطاحنات السياسية بين الدول وصراع الكبار على الثروات أين ما كانت كالنفط العربي وثروات الدول الأفريقية على سبيل المثال لا الحصر.
الكبار يبحثون عن منافذ لاستنزاف الخيرات ولا يبالون بالنتائج والصغار يبحثون عن منفذ للاستقرار النفسي و المادي؛و من أسباب الهجرة كذاك رغبة المهاجرين سواء بطرق شرعية أو غير شرعية في البحث عن الذات وتحقيق كل الرغبات الكل يطمع ليس فقط في الخبز لكن في ملذات الحياة.
و للحديث بقية.
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4 - Bidawi الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:09
بزاف ديال الدول في اوروبا ما بغاتش تحضر حيت خافت المهاجرين يستنبطو حقوق من هاد الجلسة.
أوروبا طلعو ليها المهاجرين فالراس، خصوصا المسلمين.
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5 - كريم التطاوني دار اسنوس الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:40
علاقة بالهجرة فان المغرب اصبح محطة انتظار لكل افريقي حراك حتى يتمكن عبور الحواجز الاسبانية بكل من سبتة ومليلية المحتلين فالمغرب دركي يعمل على حماية الحدود الاستعمارية لاسبانيا ويدفع ثمن اقامة المها جرين غير الشرعيين بالمغرب حيث المواطن المغربي هو من يدفع هذا الثمن اما المحكومة فلا تبالي وهما الوحيد اصدار قرارات جوفاء وغير قابلة للتطبيق وتصلح فقط التطبيل
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