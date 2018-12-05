رئيس المنظمة العالمية للهجرة يشيد بدور الملك في القارة الإفريقية

هسبريس – نورالدين إكجان

قال أنطونيو فيتوروني، المدير العام للمنظمة العالمية للهجرة، إن الملك محمد السادس يلعب دورا كبيرا على مستوى تبني القارة الإفريقية لقضايا الهجرة، إذ تعتبر البلدان الإفريقية أكثر الدول تفاعلا مع المنظمة، مشيدا بالتعاون المغربي الألماني من أجل إقامة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية بمدينة مراكش.

فيتوروني، الذي كان يتحدث صباح اليوم الأربعاء ضمن أشغال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، أكد أن لقاء مراكش "بمثابة اعتراف بارتباط معضلة الهجرة بإشكالية التنمية"، مشيرا إلى استعداد المنظمة الأممية لتبني جميع مقررات الجلسة، ومناشدا جميع الدول بدورها تبني ما هو في صالح قضايا الهجرة.

وأضاف فيتوروني أن المصادقة على الميثاق الأممي القادم "بمثابة بداية تفعيل الالتزامات الدولية"، مشددا على ضرورة القيام بتعبئة محلية وإقليمية ودولية، نظرا للمناخ السياسي الحالي الذي يعيشه العالم.

وأوضح المسؤول الأممي أن هناك جهات سياسية تحاول استغلال قضايا الهجرة، وتجعلها كبش الفداء في جميع القضايا رغم بعد المهاجرين عنها، مطالبا برفع الصورة السلبية عن الهجرة، واحترام حقوق الإنسان.

في السياق ذاته قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن السيادة التي تتعذر بها العديد من بلدان العالم لا تتنافى مع استقبال المهاجرين، مشيرا إلى أن عمق الديمقراطية يكمن في المساواة بين جميع بني البشر دون استثناء.

وأضاف اليزمي، في مداخلة له بالمناسبة، أن أزيد من 33 مؤسسة تشتغل في ميدان حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، مطلقا نداء من أجل المصادقة على اتفاقية العمال المهاجرين بمناسبة مرور 70 سنة على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

من جهتها قالت لويس أبور، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في شؤون الهجرة، إن قضايا الهجرة مأزق عالمي حقيقي، ويجب النظر إليها على محمل الجد، مشيرة إلى أهمية التعاون من أجل إدراك أسباب الهجرة وإيجاد حلول لها.

وأضافت أبور، في كلمة بالمناسبة، أن الميثاق الأممي للهجرة ليس إلزاميا، لكن يُراد منه التدبير وضمان تناغم أكبر في العالم، مسجلة أهمية الحصول على ثمار للعمل ووضع حد للفوضى من خلال اعتماد برامج ومشاريع فعالة.