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الرئيسية | مدارات | الملك يعين بنيوب مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان

الملك يعين بنيوب مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان

الملك يعين بنيوب مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان
هسبريس - و.م.ع
الخميس 06 دجنبر 2018 - 18:00

استقبل الملك محمد السادس، يومه الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، أحمد شوقي بنيوب، وعينه في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

وأفاد بلاغ للديوزان الملكي:

"خلال هذا الاستقبال، أكد جلالة الملك على دور هذه المندوبية في متابعة السياسة الحكومية، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتنسيق في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية؛ فضلا عن تتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة.

كما دعا جلالة الملك، أعزه الله، المندوب الوزاري الجديد لمواصلة الجهود، بغية صيانة المكاسب المحققة، وإدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية، وتطوير التعاون مع الفعاليات والمنظمات المعنية، الحكومية وغير الحكومية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حقوق إنسان..لماذا؟! الخميس 06 دجنبر 2018 - 18:29
بالله عليكم عن أي حقوق إنسان موجودة بالمغرب؟ الزفزافي سجن 20 سنة فقط لأنه تزعم احتجاجات تنادي بالكرامة والعدالة الاجتماعية، المهداوي ثلاث سنين لأنه وقف بجانب الحق، بوعشرين 12 سنة لاستنكاره جمع السلطة والمال من طرف اخنوش، مول الكاسكيطة البارح عطاوه الحبس، هاديك البنت لي طيحوليها البيت الذي تسكن فيه عام ونص ديال السجن،،، وأخيرا المهندس بوجدة الذي تم تشميع بيته ومنعه من ولوجه فقط لأنه يحتضن اجتماعات للذكر والتلاقي مع أصدقائه من العدل والاحسان..!!
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