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الرئيسية | مدارات | التعيينات الجديدة .. الإسلاميون خاسرون واليساريون أكبر "المقربين"

التعيينات الجديدة .. الإسلاميون خاسرون واليساريون أكبر "المقربين"

التعيينات الجديدة .. الإسلاميون خاسرون واليساريون أكبر "المقربين"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
السبت 08 دجنبر 2018 - 10:00

شرع الملك محمد السادس في تغيير قيادة وتركيبة عدد من المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة بعد انتهاء ولاياتها، إلا أن الملاحظة البارزة في قائمة المسؤولين المعينين الجدد هو استمرار النفحة اليسارية نفسها في البورتريهات التي حظيت بثقة المؤسسة الملكية.

وكان الملك محمد السادس عين إدريس الكراوي على رأس مجلس المنافسة؛ ويعد من الكفاءات التي تخرجت من المدرسة اليسارية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لأمينة بوعياش، التي وضعها العاهل المغربي على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وقبلها تم تعيين الوزير الاتحادي السابق أحمد رضى الشامي رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وعلى المنوال نفسه، عين الملك محمد السادس أحمد شوقي بنيوب في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛ وهو حقوقي ويساري سابق خريج تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة.

واعتبر كثير من المتابعين اختيار القصر أسماء محسوبة على الصف اليساري في مناصب دستورية "إشارة سلبية إلى حزب العدالة والتنمية، الذي لم يسبق أن نال ثقة المؤسسة الملكية في مناصب سامية مماثلة منذ دخوله العمل السياسي من بابه الرسمي، باستثناء تعيين محمد رضا بنخلدون سفيرا بماليزيا وبروناي دار السلام".

لكن مصطفى السحيمي، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، لا يتفق إلى حد ما مع هذا الرأي، موردا أن "البيجيدي ليس وحده من تم استثناؤه من مثل هذه المناصب العليا، بل تغيب أسماء محسوبة على أحزاب أخرى، من قبيل الأحرار والحركة الشعبية والبام والاستقلال".

وأوضح السحيمي، في تصريح لجريدة هسبربيس الإلكترونية، أن الملاحظ في الأسماء المعينة هو أن "جل البروفايلات هي "روسيكلي"، أي سبق أن تقلدت مناصب أخرى خلال السنوات العشر السابقة، وتمت إعادة استعمالها اليوم في قوالب جديدة".

وأضاف السحيمي: "المهم في هذه التعيينات أن نتساءل هل هي سياسة نابعة من معايير الكفاءة؟ وهل هناك كفاءات أخرى كانت تستحق هذه المناصب؟"، ليجيب: "يبدو أن المسار السابق نفسه يتبع في اختيار الأسماء التي تتولى تدبير المؤسسات الكبرى في البلاد".

ويرى أستاذ القانون الدستوري أن المناصب العليا يجب أن "تنفتح أيضا على طاقات شابة وخبرات أكاديمية وكفاءات نجحت في تدبير مقاولات ومؤسسات خاصة وعمومية"، داعيا إلى توسيع قائمة الاختيارات لضخ دماء جديدة في هياكل الدولة.

يشار إلى أن الملك محمد السادس وجه تعليمات شديدة إلى المسؤولين الجدد من أجل قيام المؤسسات التي يرأسونها بالأدوار الدستورية المنوطة بها في مختلف المناحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحقوقية والاجتماعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - خديجة السبت 08 دجنبر 2018 - 10:09
ما في القنافيد أملس! !!!
حينما يصبح الشخص جالسا على الكرسي الدي حلم به طول حياته فإنه يصبح شخصا آخر
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33
2 - hamou السبت 08 دجنبر 2018 - 10:19
كلشي مزيان. كرموص حلوف. لي بق يتسوق ليكم: بلا عقل
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32
3 - كمال السبت 08 دجنبر 2018 - 10:19
الدفاع عن حقوق الإنسان وفي نفس الوقت في احضان السلطه المخزنيه؟
غير مفهوم بالمره!!!!!
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30
4 - ع الرحمن السبت 08 دجنبر 2018 - 10:20
هذا ماسيؤول استلام حتى الرئاسة الحكومية اليساريين سيحكمون في جميع البلدان الإسلامية.... مع انهم لديهم سجل من الحكم الفاشل خلال أواخر 100 سنة.
مهدو طريقهم بعناية وذكاء بعد الخريف العربي.. واظهروا بان الإسلاميين ضعفاء لا يفقهون في السياسة ولا في اَي شيء والدليل انقلاب مصر و حكم النهضة التونسية باسم الاسلام ولا علاقة لهم بالاسلام الجزائر حدث ولا حرج حصار قطر ....... وهلم جرا.. الباطل يعلوا ويعلوا علوا كبيرا ولكن لن يعلو عن الحق
قال عزوجل وقوله الحق
* ان الله يمهل ولا يهمل*
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12
5 - Bruxellois السبت 08 دجنبر 2018 - 10:21
الكل منقول من فرنسا ، موسسات لا تصلح الا لخلق المناصب ، و انتاج التقارير ليس الا !
في فرنسا هذه المؤسسات أصبحت اكثر انتقادا لانه لا تنتج اَي شيء ، فإذا ذهبت الى بلجيكا او هولندا فلن تجد هذه المؤسسات ، فبالله عليكم ما ذا أنتجت مند وجودها في المغرب ؟
لا شيء
انتهى الكلام
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30
6 - Peace السبت 08 دجنبر 2018 - 10:22
لا اعتقد ان جلالة الملك حفظه الله و نصره اعتمد على انتماءهم الاديولوجي في تعيينهم و انما على ثقته بهم و بكفاءتهم. اتمنى ان يكونوا عند حسن ظنه بهم.
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-26
7 - اطلس السبت 08 دجنبر 2018 - 10:23
نتمنى لهذه السيدة التي ان تدافع عن ابناء وطنها وابناء بلدها اينما كانوا وحيثما وجدوا والا تكون بوقا لاعداء المغرب كما اعتادت بعد هذا التعيين كم انت متسامح ياوطني حتى مع من اذاك
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-8
8 - expert السبت 08 دجنبر 2018 - 10:25
الصورة أبلغ من اي تعليق واسأل الذين سبقوهم فقد مروا من هناك ورأوا العجب العجاب. اللهم اعنا على قلع الفساد من جدوره.
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11
9 - Zoom السبت 08 دجنبر 2018 - 10:29
امر عادي ان النخبة في المغرب او عبر دول العالم لها توجه يساري منفتح على كل الآراء و الديواوجيات.
الفكر اليميني في كل دول العالم او الفكر الإسلامي في الدول العربية منغلق على نفسه و لا يقبل الاختلاف تماما.
اليساري يقرا و يبحث و يغير رأيه و طريقك تفكيره و يعترف بأخطائه و يتقبل النقد الذاتي، عكس الإسلامي تماما الذي يضن انه يمتلك الحقيقة المطلقة التي لا يجوز مناقشتها او التشكيك فيها.
حضرت قبل سنوات محاضرة القاها سعد الدين العثماني في جامعة بروكسيل، و تيقنت من جمود الفكر الديني حينما قال ان ابى هريرة و احاديثه مرجعية للأخلاق و القيم في القرن الحالي.
نفس الشيء ينطبق على وزير حقوق الإنسان الرمية الذي يصف المثليين بالأوساخ مكان الدفاع عنهم و ضمان حقوقهم كوزير لحقوق الإنسان.
تصورو معي ان سئل الرميد في مؤتمر عالمي لحقوق الإنسان عن تعليقاته هذه، مذا سوف تكون ردة فعل الدول التي تحترم مواطنيها؟
و شكرًا
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0
10 - Hamido السبت 08 دجنبر 2018 - 10:31
اليسار يجني ما زرعه اليوسفي ورفاقه.فقبل وفاة الحسن الثاني رجع اليوسفي بطلب من هدا الأخير الذي كان يصارع المرض.الاتحاديون انداك كان يحسب لهم الف حساب وكان ضروريا إدخالهم تحت عباءة المخزن قبل أن يحدث أي طارئ.وفعلا التزم اليوسفي والآفاق بما عاهدوالملك الراحل الذي كان ينظر إليهم بعين الريبة.ومند دالك الحين أصبح الاتحاد الاشتراكي ملكيا أكثر من الملك.والآن يجني ثمار بيعه للمغرب وللمغاربة. فتجد رؤساء مؤسسات عمومية وتجد سفراء و تجد امتيازات لا حصر لها. ومن رحم الاتحاد خرج مناضلون رفضوا هده التوجهات الفوقية التي املاها عليهم الكبار وهؤلاء نساندهم ونشد على أيديهم. ..وأما لشكر وعليوة والعلو. ..فالكل يعلم ما قاموابه ضدا في المغاربة وخدمة لمصالحهم الشخصية.
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10
11 - Jihan السبت 08 دجنبر 2018 - 10:35
المهم أن تسند الأمور إلى أهلها .فمصلحة الوطن لا تهمها النسب بقدر ما يهمها من يخدمه .
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3
12 - كلمة حق السبت 08 دجنبر 2018 - 10:36
" روسكلي" يعني ليس هناك تغيير جدري إنما هذه التعيينات ما هي إلا الحفاظ على نفس السياسات العقيمة و اللعب فقط بالبروفايلات. السؤال هنا : هل هذه البروفايلات تستحق الثقة في الرفع من قيمة الدولة في نفسة المواطن الجديد في رؤيته لحقوقه على الدولته يضمن كرامته؟؟؟
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5
13 - مروان السبت 08 دجنبر 2018 - 10:37
كلشي في هدا البلاد منا وإلينا، هل للشعب ما يقول أم كل شيء يقرر ويعين من الأعلى، ما فائدة الانتخابات والبرلمان إذن!
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9
14 - عبداللطيف السبت 08 دجنبر 2018 - 10:38
مكاين لا يسار ولا يمين ولا وسط ولا إسلاميين.. كلشي بحال بحال.. زوند زوند سالات الحفلة شحال هادي
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8
15 - تعليق السبت 08 دجنبر 2018 - 10:43
حتا لانخلط الأمور فهده المجالس( شبه محايدة) لدالك عين فيها أشخاص خارج الأحزاب الرئيسية
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16 - Libre السبت 08 دجنبر 2018 - 10:44
اولا تعيين هذه تلشخصيات ليس لانها يسارية بللتنخا راكمت تجربة كبيرة في ميدان عماهت كما ان اابيجيدي لا يتوفر على كفاءات دات مصداقية دولية لان اغلب هذه المجالس موجهة للاستهلاك الخارجي
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17 - مغربي السبت 08 دجنبر 2018 - 10:45
نفس الوجوه تعبنا وهرمنا على امل ان ياتي التغير ونرى وجوه وكفاءات غيورة على الوطن والمواطن
هكدا وجوه اصبت المواطن المغربي بالحيرة والشباب أصابهم داء الهجرة والسبب تلك الوجوه الغير الجادة تلك الوجوه التى نرى فيها النهب والسلب والمصلحة الشخصية وعدم الكفاءة
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18 - الحاج محمد السبت 08 دجنبر 2018 - 10:53
ياسادة التعيين تكليف وليس تشريف
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19 - عبد الحميد السبت 08 دجنبر 2018 - 10:57
يمكن اعتبار هذه التغييرات، والتي جاءت بأسماء لوامع من اليسار المغربي إلى رأس مؤسسات دستورية كبرى نوعًا من التناوب غير المعلَن، بالنظر للأدوار الحيوية التي يفترَض أن تقوم بها تلك المؤسسات موازاة مع جهود حكومة لا تقدّم في حالتها الراهنة أي قيمة مضافة تستحق الذكر، في وقت يوجد فيه الوطن في أمس الحاجة إلى عقول تعمل وسواعد تبني بدل الإغراق في صراعات تحركها حسابات سياسوية في غاية التفاهة والعبث...
أعتقد أنه نوع من التناوب، لكن شريطة أن تقوم هذه المؤسسات تحت إشراف رؤسائها الجدد بأدوارها كاملة وعلى الوجه المطلوب... ... أعتقد ذلك.
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20 - akdim Abdessamad السبت 08 دجنبر 2018 - 10:58
بالمغرب لا المسلمون خاسرون...و لا اﻹشتراكيون رابحون...
الخاسر الأكبر هي حقوق الإنسان...هي العدالة الاجتماعية...
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21 - عبد الكريم السبت 08 دجنبر 2018 - 11:01
انا ارى ان هناك تامر على الإسلاميين بين قوسين الكل ينتقدهم مع العلم ان الكل يعرف حق المعرفة أن هناك مقاومة أصحاب النفوذ داخل الحكومة المستفيدون من الوضع القائم
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22 - محمد السبت 08 دجنبر 2018 - 11:01
نحتاج إلى محاربة الفساد أولا و هذا لا يكون إلا بالقانون و تنزيله بشكل معقول ... ثم لغة اليسار في المغرب لا وجود لها ... و ثالثا كل مؤسسات البلاد موبوءة و متعفنة ... رابعا تغيير الأسماء ليس سحريا لأن الحنش كلما بدل جلدته أصبح خطيرا ...
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23 - ربيعة العدوية السبت 08 دجنبر 2018 - 11:05
هل تعتقدون ان من يحصل على امتيازات مهمة واجر مادي كبير سيدافع عن حقوق الانسان، بل بالعكس سينفذ التعليمات التي تملى عليه ويكذب كل التقارير الدولية التي تؤكد تراجع الحريات والقمع الذي يعاني منه الشعب. وإذا زاغ صاحبنا عن الطريق المرسوم فستلفق له التهم الجاهزة، ان صاحبنا يخدم اجندات معادية للدولة ويطرد من منصبه.
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24 - ورديغة السبت 08 دجنبر 2018 - 11:05
واصحاب الشمال ما أصحاب الشمال
اعوذ بالله من ان نكون منهم
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