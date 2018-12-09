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البكوش: جمود الاتحاد المغاربي مُفزع .. والخسائر فادحة للجميع

البكوش: جمود الاتحاد المغاربي مُفزع .. والخسائر فادحة للجميع
هسبريس - إفي
الأحد 09 دجنبر 2018 - 12:00

أعرب الطيب البكوش، الأمين العام للاتحاد المغاربي، عن أسفه لحالة الانقسام العميق الموجودة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الذي لم يجتمع رؤساء دوله منذ عام 1994، على الرغم من أنه حدث منذ ذلك الحين تغيير في رؤساء أو الأنظمة الملكية في كافة هذه البلدان.

وتأسف البكوش، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، على أنه بالمقارنة مع التكتلات الأخرى في إفريقيا وبقية أنحاء العالم، فإن حجم التبادل التجاري بين أعضاء المنظمة الإفريقية التي تحتضن الرباط مقر أمانتها العامة "من بين الأضعف في العالم"، مشيرا إلى أن "الخسائر فادحة للجميع، وعندما أقول فادحة، تكون فادحة حقا"، مشيرا إلى أن هذا الجمود أمر "مفزع".

وأوضح أن من بين العقبات التي تعيق عمل الاتحاد هي اللوائح الداخلية، التي لا تسمح بالموافقة على أي قرار إذا لم يكن هناك إجماع؛ أي أنه "إذا اعترضت دولة ما، فإنها توقف كل شيء".

واعتبر الأمين العام للاتحاد المغاربي أن "الحل الأمثل للنزاع حول الصحراء ينبغي أن يكون مغاربيا"؛ لكنه يقر بأن سيكون صعبا، لأن "الصراع في يد الأمم المتحدة، ومن الأفضل أن يستمر ذلك".

وفي اقتراحه لإعادة تنشيط الاتحاد المغاربي، يقترح البكوش عقد القمة السابعة لرؤساء الدول في فبراير المقبل، بمناسبة الذكرى الثلاثين، لإدخال الإصلاحات اللازمة للتغلب على المأزق الحالي.

كما وصف مبادرة الملك محمد السادس لتطبيع العلاقات بين بلاده والجزائر من خلال آلية ثنائية بأنها محترمة، على الرغم من أن الجزائر ردت عليها بشكل غير مباشر، باقتراح أن يتم حل المشكلات متعددة الأطراف أولا.

ويجري البكوش، وزير الخارجية التونسي الأسبق، اتصالات مع كافة الدول الأعضاء لعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد -أكدت 4 دول حضورها إلا أن المغرب لم يرد حتى الآن- قبيل قمة الرؤساء.

وتأسف البكوش لعدم التنسيق بين البلدان المغاربية، وخاصة بين المغرب والجزائر، في مسائل أكثر إلحاحا، مثل مكافحة الإرهاب والسيطرة على الهجرة غير القانونية.

وفيما يتعلق بالأزمة في ليبيا، أكد عدم وجود موقف إقليمي مشترك، وأشار إلى أن الأطراف الليبية قد تعتمد على مبادرة مغاربية بدلا من المبادرات القادمة من الخارج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - nabil الأحد 09 دجنبر 2018 - 12:13
يوم كانت تونس و الجزائر في رفاهية كانوا لا يستعجلون تفعيل الإتحاد لكن بعد تقهقرهم اقتصاديا و سياسيا الكل يهرول ليستفيد على ضهر المغرب. المهم يجب على المغرب فرض شروطه فهو في موقع قوة.
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-4
2 - Wislani الأحد 09 دجنبر 2018 - 12:15
اتفق المغاربيون على أن لا يتفقوا إسوة بإخوانهم العرب..
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8
3 - كلكم كتحكم فيكم فرنسا الأحد 09 دجنبر 2018 - 12:17
انا غسلت يدي من الاتحاد المغاربي حيت الحكام ديال دول شمال افريقيا متيبغيوش الخير والتقدم للشعوب ديالهم والهدف ديالهم وهو نهب الثروات وبناء القصور في فرنسا وسويسرا.
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13
4 - افران الاطلس المتوسط الأحد 09 دجنبر 2018 - 12:18
جمود الاتحاد المغاربي ينذر بالخطر ... والخسائر كبيرة للجميع. حسنا ، كم نحن سعيدن هكذا. لا حاجةلنا نحن المغرب بهذا الاتحاد المغاربي العربي كان في ما مضي ولم يفيدنا بأي شيء لا فائدة منه للشعب المغربي . كان بالفعل موجود في الماضي هذا الاتحاد المغاربي العربي فإنه لم ينفعنا بأي شيء
L'impasse de l'Union du Maghreb est alarmante ... et les pertes sont grandes pour tous. et bien quelle soit grande nous somme bien comme ça. pas besoin de l’union du Maghreb arabes ça vas nous avancé a rien elle n'a aucune utilité pour le peuple marocain il existé déjà dans le passé cette union elle ne nous a pas profité de rien pour le Maroc
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-3
5 - Ayoub الأحد 09 دجنبر 2018 - 12:22
Sans la radicalisation et la disparition du régime militaire Algérien qui a duré injustement longtemps il n'y aura jamais un Maghreb uni
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-4
6 - لوسور ميلود الأحد 09 دجنبر 2018 - 12:29
على الكل ان يعلم ان الصراء المغربية خط بلون الذم ولا يسمح لاي كان القفز عليه وان كان الاتحاد المغاربي لن يحترم وحدة وطني فانا افظل مزيدا من التفكك لهذا الاتحاد وليس الدعوة للاتحاد اتمنى ان يفهموا الرسالة وكفى من لعب الصغار ادخلوا مرحلة المراهقة اما البلوغ فهو بعيد عنكم في ظل الوضع الحالي وليعش المغرب قويا دائما الله الوطن الملك
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1
7 - hakim khouribgui الأحد 09 دجنبر 2018 - 12:36
la cause c,est le régime malade des caporaux algériens qui sont le grand obstacle de L,UMA depuis 30 ans
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1
8 - وحدوي الأحد 09 دجنبر 2018 - 12:39
على قصر المرادية ان يلج مدرسة الاتحاد الاوربي شعبة تجاوز نزاعات الماضي تخصص النزاع الالماني الفرنسي حول الحدود ..كما على قصر المرادية ان يدعم تكوينه السياسي من افكار السياسي الفرنسي روبير شومان حول اهمية تجاوز النزاع السياسي من اجل تحقيق رفاهية الشعوب
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2
9 - عمر الأحد 09 دجنبر 2018 - 12:42
غياب الديموقراطية هي الكارثة العظمى و كل المصائب بناتها و لا يمكن للطغاة أن يتفقوا لخير شعوبهم
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0
10 - Mohamed El mosbahi الأحد 09 دجنبر 2018 - 12:50
إذا لم تستدرك دوال المغرب الكبير مستقبل أبناءها في المستقبل القريب الدوال الأفريقية المتخلفة اقتصاديا ستتفوق عليكم وسيدهب كل ما هو لكم
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