24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1613:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دفاع الجديدة يمنح مداخيل مباراتين لأُسر الضحايا (5.00)

  2. الأساتذة المُتعاقدون يتوعدّون أمزازي بشهر "ساخن" من الاحتجاجات (5.00)

  3. بطء حيازة وثائق إدارية يُغضب مواطنين بماسة (5.00)

  4. خبراء مغاربة يقاربون رهانات وتحديات الهجرة بمنتدى مراكش (5.00)

  5. الخوصصة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الخمليشي ينتقد فقهاء الأزهر ويحذر من فتوى "الطلاق الشفوي"

الخمليشي ينتقد فقهاء الأزهر ويحذر من فتوى "الطلاق الشفوي"

الخمليشي ينتقد فقهاء الأزهر ويحذر من فتوى "الطلاق الشفوي"
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 07 دجنبر 2018 - 23:25

انتقد أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الفتوى التي أصدرتها مؤسسة الأزهر المصرية، وهي من أكبر المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، حول "الطلاق الشفوي"، حيث دعت، في بيان لها، إلى اتّباع هذه الفتوى، باعتبارها فتوى تهمّ جميع المسلمين.

وقال الخمليشي، في ندوة حول "الاجتهاد والتجديد في قضايا الأسرة في السياق الكوني"، تحتضنها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط الجمعة والسبت، إنّ هذه الفتوى "ستشوّش على المغاربة"، لأنّ الطلاق، وفق ما تنصّ عليه مدوّنة الأسرة، لا يقع إلا بعد استكمال الإجراءات والمساطر الخاصة به في المحاكم، يضيف الخمليشي، الذي قال إن "البيان الصادر عن مؤسسة الأزهر قد يكون قرأه آلاف المغاربة، وسيقولون إن مدونة الأسرة تخالف الشريعة، وسيعيشون في تناقض لأنه سيتشكل لديهم اقتناع بأنهم مجبرون على اتباع ما صدر عن الأزهر"، مشيرا إلى أن "فتوى الطلاق الشفوي" الصادرة عن الأزهر مجرد رأي، ولا يجب أن يُؤمر المسلمون باتباعه طالما أنه رأي.

وذهب مدير دار الحديث الحسنية أبعد من ذلك بقوله إن إصدار المؤسسات الدينية بيانات لحثّ المسلمين على اتباع آرائها "قاعدة تضليلية"، موضحا أنّ إيقاع الطلاق يقتضي إجراءات شكلية لضمان ذوي الحقوق من الزوجة والأطفال.

واعتبر الخمليشي أنّ مجال الفتوى في العالم الإسلامي يعاني من الخلْط بين الرأي والتقرير، قائلا: "مشكلنا يكمن في عدم التمييز بين الرأي والتقرير، كل واحد يقول أنا على حق والآخرون على باطل، وهذا واقع ناجم عن عدم تحقّق غاية الاجتهاد".

وتأسّف الخمليشي للجمود الذي طال الفتوى الفقهية في العالم الإسلامي، بسبب عدم اجتهاد العلماء، وقال: "انتقلنا إلى قاعدة مؤسفة هي اعتبار الفقيه أو العالم ناقلا لأحكام الشريعة وليس مُعبّرا عن رأي، فأصبح كلّ مَن كتَب في الفقه ناقلا لأحكام الشريعة، فصار ما يدوّنه الفقهاء في كتبهم غير قابل للمراجعة".

وفي غمْرة كثرة روافد الفتوى في العالم الإسلامي، مع الطفرة التي شهدتها وسائط التواصل الحديثة، قال الخمليشي إن ما يصدر عن الأفراد بخصوص أمور الدين مجرد آراء لا تُلزم إلا أصحابها، وأنها غيرُ مُلزمة للأمّة، لأن هناك تعددا في الآراء. وأضاف "يجب أن يكون المجتمع مرتبطا بأحكام موحّدة، صادرة عن مؤسسات شرعية".

في السياق ذاته، دعا الخمليشي الفقهاء إلى عدم ربط أمور الدنيا كلها بالدين، ذلك أنّ "وقائع الحياة يجب أن تُترك للناس مع مراعاة الحفاظ على مبادئ الشريعة الإسلامية". وأضاف "اليوم أصبح مستحيلا أن يبتّ الفقيه في كل احتياجات المجتمع، لأنه يفتقر إلى التخصصات المعرفية المطلوبة لتدبير مجالات الحياة، ولو اكتفى بضبْط مجال تخصصه لكان لذلك نتيجة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - كاره الظلاميين الجمعة 07 دجنبر 2018 - 23:33
تنتقدون شيوخ الأزهر وتغضون الطرف عن محاضرات المتطرف كافي في المغرب!!!!
أي دين هذا الذي تتبعونه وتؤمنون به؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
2 - naciri الجمعة 07 دجنبر 2018 - 23:36
المدونة تخالف الشريعة في مجملها والطلاق يقع بمجرد النطق به ولاداعي للبس علىينا نحن والحمد لله متفقهون في ديننا ولا نحتاج الى امثالك ان يعلمونا الدين ولا نريد للمسلمين ان يعيشوا الزنا مع ازواجهم لا ن الطلاق لا يقع الا وفق اجراءات المدونة وهذا هراء ولعب بالنار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - المتتبع الجمعة 07 دجنبر 2018 - 23:38
الاستلذ الخمليشي مع احترامي لك ما تناقشه عن الفتوى الصادرة عن الازهر الشريف في غير محله لانك استدللت بالقانون الوضعي عندما اشرت الى مدونة الاسرة لان الطلاق اصلا لا يكون الا باللفظ وحتى عندما يكتب العدلان عقد الطلاق فالمطلق ملزم بالتفوه * اذهبي فانت طالق* او * طلقتك* اما وما نراه اليوم في محاكمتا وخصوصا في محكمة الاسرة نرى الرجل يطلق وبعد سيران ابدعوى وادراجها بعدة جلسات التي تستمر لشهور ويكون فيها الزوج المطالب بالتطليق هجر زوجته وفي الخير يصدر الحكم بالتطليق ولكن بعد تحديد ما المطلق ملزم به بادايه او وضعه في صندوق المحكمة والا فالطلاق باطل افعلا السيد مدير دار الحديث الحسنية هذا وارد في كتاب الله لا والف لا بل هو القانون الوضعي التي اتت به مدونة الاسرة فقط وهو مخالف للكتاب والسنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
4 - sifao الجمعة 07 دجنبر 2018 - 23:41
اعتقد ان الوقت جد مناسب لسحب البساط من تحت الازهر ـ كل الظروف في صالح المغرب لنيل الدعم الدولي ، المغرب يمثل نموذج "الاسلام" الوسطي كما يُسمى رسميا ، نقد الازهر هي احدى بوابات اختراق السلفية السياسية والجهادية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
5 - محمد الجمعة 07 دجنبر 2018 - 23:42
الحلال بين و الحرام بين. هناك طلاق واحد و الأزواج هم من يحددون ذلك. إذا طلق الزوج زوجته فهي محرمة عليه و القضاء دوره فقط توثيق ذلك. الأزهر لديه كل الحق في هذا. هذا من وجهة نظري.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - متابع الجمعة 07 دجنبر 2018 - 23:43
نحن بالله و الشرع مع هاد الأزهر و غير قيلونا على زين التفكك الأسري اللي عندنا باغي تزيدونا الطلاق الشفهي و زواج الفاتحة .
الأمم تتجه إلى التوثيق هادو يعيدوننا للعصر الحجري بكل ما هو شفهية و قبل عصر التدوين .
غير يقيلنا الأزهر و علماء السعودية و الله تا نكونو بخير .... زايدون القرويين و القيروان أقدم من الأزهر .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
7 - سعيد من الريف الجمعة 07 دجنبر 2018 - 23:43
يعني وحسب الخمليشي أن شخصا إذا قال لزوجته أنت طالق، فلا يمكن اعتبار أن هذا التطليق حقيقي إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية.
يعني ان بإمكان الشخص تطليق زوجته 3 مرات ويعيدها لذمته بلا محلل لأن الطلاق غير موثق.
تبا لكم كيف تحكمون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - البجعدي الجمعة 07 دجنبر 2018 - 23:48
هدا عترافا بأن المدونة مبنية عن إجتهاد علماء المغرب وهل علماء المغرب عندهم الحقيقة المطلقة؟؟؟ هل ممكن لهده الإجهادات أن تخالف رغبات الحاكم ؟؟؟ من المستحيل !!! إذا مدونتكم لا قيمة لها شرعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - مصطفى الجمعة 07 دجنبر 2018 - 23:48
الهدف من الدين هو المعاملة الحسنة المبنية على الصدق وتقوى النفس أما ما يتخبط فيه هذا المجال اليوم هو بعيد عن الهدف المنشود من الدين، نحن في يومنا هذا لا نكاد نرى لينة من لين الدين بيننا إلا العداوة ونتائجها، ثم ندعي الإسلام، أليس هذا هو النفاق المأدي للدرك الأسفل من جهنم، متى نستفيق من سباتنا يترى، لا شك حتى يلج الخيط في ثقب الإبرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - لمهيولي الجمعة 07 دجنبر 2018 - 23:50
الأزهريون نشطون يجتهدون في أمور الدين واجتهاداتهم تصل إلى كل العالم الإسلامي نظرا لما يتوفرون عليه من وسائل اتصال وقنوات تلفزية ومقدمين مثقفين ومقتدرين..ماذا ستفيد اعتراضات مدير دار الحسنية والتي لاتذاع حتى في القناة السادسة..للأسف لدينا علماء أجلاء لكنهم صامتون يطلون في بعض المناسبات الدينية كشهر رمضان أو بداية الحج ليرددوا علينا ماقرأناه ونقرأه في الكتب وهذا غير كاف مما جعل الكثير من المغاربة والمغربيات يلتجئون إلى فقهاء شرقيين ليجيبوا عن فتاواهم التي لم يجدوا لها في المغرب من مفت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - أين الدليل ؟ الجمعة 07 دجنبر 2018 - 23:50
ما هي الأدلة من الكتاب والسنة التي اعتمد عليها السيد الخمليشي في مداخلته ؟ كلنا نعرف أن الطلاق يصبح واقعا بمجرد النطق به. لحد الآن يمكن اعتبار مؤسسة الأزهر على حق في انتظار الأدلة التي سيقنعنا بها السيد الخمليشي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - amazigh الجمعة 07 دجنبر 2018 - 23:51
la repudiation.talk.est claire dans le coran Mr khamlichi aurait cnseille de ne pas le proncer.d etre prudent sous de vivre dans lepeche .Il adapte la vie a lapolitique ..de pire en pis je ne comprends pas .Autant laisser vivre momme on veux.LE mesulman ou autre.libre d agir pour soit
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
13 - el mouf - tee الجمعة 07 دجنبر 2018 - 23:59
"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد"الطلاق والنكاح والعتق"
هذا حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. لكن حفاظا على المصالح المرسلة للمسلمين وجب التقيد برأي أولي الأمر..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - ربيع السبت 08 دجنبر 2018 - 00:02
عندما تم تطبيق مدونة أحوال الاسرة ووضع قرار التطليق بيد القضاء وما يترتب عن ذلك من صعوبات من اتمام اجراءات الطلاق التي تتطلب مصاريف باهظة تثقل كاهل الزوج. شاعت ظاهرة الطلاق الشفهي المتكرر مع استمرار العلاقة الزوجية خارج اطارها الشرعي وما يترتب عنها مواليد غير شرعيين بالإضافة الى مواليد الأمهات العازبات التي يتعدى عددهم 47000 طفل وطفلة سنويا. اذن الى اين نحن ذاهبون. نسأل الله اللطف والعفو والعافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - فرهاد مجيدي السبت 08 دجنبر 2018 - 00:04
ان ما جاء به الخمليشي وانتقاده للأزهر الشريف يؤكد انه ﻻ يفقه شيئا وان ما يأتي به القانون الوضعي مدونة الأسرة هو الصحيح ادن سؤالي والديه واجداده في القرون 19 18 وغيرها هل كان المسلمون يتعلملون في الزواج والطﻻق بالمساطر والمحاكم التي نحن عليها والله ان هذا ما يقوله يعبر على أنه من العمﻻء الدين يحاولون ضرب نواة الاسﻻم والمسلمين وبالتالي فهو يمثل اجندة معادية للإسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - شيء من المسؤولية من فضلكم السبت 08 دجنبر 2018 - 00:12
وماذا تفعل منظمة التعاون الإسلامي؟ يجتمعون للكلام الفارغ اللذي لا ينفعنا بشيء في حياتنا اليومية و يتركون الطريق مفتوحا لأصحاب الفتوات اللتي يخرجها أصحابها كل على هواه.
يجب على هذه المنظمة أن تعين مجلسا للعلماء كل واحد منهم يمثل بلدكم لكي تكون الفتوة مدروسة جيدا بكل أبعادها الأسرية و الإجتماعية و الاقتصادية وتتماشى مع مجتمعنا الحالي. عوض كلها يلغي بلغاه.
انشري يا هسبرس مشكورة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - CHAHID السبت 08 دجنبر 2018 - 00:13
الطلاق الشفاهي قاعدة يمكن للرجل أن ينطق بها و بالأخص الثلاث لا مجال للمعارضة المدونة أضرت كثيرا بحقوق الرجل فكم من رجال يعيشون في جحيم لأن زوجاتهم تحميهم هذه المدونة المشوؤمة أعطوا للمرأة حق طلاق نفسها إن هي اراضت و على الرجل الدخول في متاهات لا حد لها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - متتبع السبت 08 دجنبر 2018 - 00:17
ً وتأسّف الخمليشي للجمود الذي طال الفتوى الفقهية في العالم الإسلامي ً هذه العبارة تختزل كل الجمود الذي تعرفونه . صدقت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - kamal السبت 08 دجنبر 2018 - 00:17
كلمة تخرج من غير وعي تتسبب في شتات عائلة و تحرم زوجة على زوجها لا أدري متى سنتوقف عن هذه العبثية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
20 - عبدالرحيم السبت 08 دجنبر 2018 - 00:18
السلام عليكم. سيدي العزيز. تلاث جدهن جد. وهزلهن جد. ...الزواج والطلاق والعتق. بمعنى أنه إذا عاهد شخص مسلم بنتا على الزواج فعليه أن يتزوجها. وهذا يسري على الطلاق والعتق (لأنه لما جاء الإسلام بدأ تحرير الناس من العبودية أو الرق يعني بمجرد النطق بانت حر فهو كذلك )فلنحرص على ما نقول حتى نكون كما أرادنا الله تعالى فعالين لا قوالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - ع الرحمن السبت 08 دجنبر 2018 - 00:20
لست برجل دين و لست ملم بالعلوم الدينية كثيرا ومع أني لست معجب بما آلت عليه الأزهر لكنهم أصابوا في قالوا حول الطلاق الشفوي
هذا المدير الذي لا يعلم بان بالدستور يستنبط الأحكام الشرعية من القران والسنة.
القران والسنة هي مصدر التشريع الوحيد للمسلمين شئنا أم ابينا
في الشرع انبه حتى ان تقال كلمة الطلاق مزحة والعلماء أجازوا الطلاق حتى عبرSMS مابالك ان قولها شفويا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - حيران السبت 08 دجنبر 2018 - 00:27
والله انا بعد مافاهم والوا في هذه البلاد السعيدة ياك عندنا علماء دياولنا مال حنا غير نجيبوا شي حد من الشرق يعلمنا الدين مافهمت واش حتى لهذه الدرجة رخاص بلا مانسميهم هاد العلماء انا بعد واحد مغربي عندو مايقول فالفتاوى بلا منسميه وكيدوز فالتلفزة المغربية غير لي مابغا يستافد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - roka السبت 08 دجنبر 2018 - 00:36
مفاد كلام الخمليشي ان الرجل لو طلق زوجته شفهياً فانه يحق له معاشرتها حتى يتم تسجيل الطلاق رسمياً من قبل القاضي ولا تبدأ عدتها الا بعد التسجيل وكأن القاضي هو الذي يطلق .تباً لكم كيف تحكمون ، ثم من هو هذا العالم لينتقد الازهر، في جميع دول العالم الاسلامي دور القاضي هو توثيق الطلاق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.