بوعياش ترأس مجموعة عمل إفريقية معنية بالهجرة

هسبريس من مراكش

انتخبت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لرئاسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد تم ذلك اليوم الأحد، خلال اجتماع مجموعة العمل بمقر لجنة المجلس الجهوية في مراكش، على هامش فعاليات الهجرة التي تحتضنها مراكش، قبيل انعقاد المؤتمر الدولي لاعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.

اللجنة تمثل المناطق الإفريقية الخمس، شمال إفريقيا، وإفريقيا الجنوبية، وشرق إفريقيا، وغرب إفريقيا وإفريقيا الوسطى، وأسندت العضوية إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من كينيا والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزمبابوي، بالإضافة إلى المغرب.