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بوعياش ترأس مجموعة عمل إفريقية معنية بالهجرة
الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:10
انتخبت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لرئاسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد تم ذلك اليوم الأحد، خلال اجتماع مجموعة العمل بمقر لجنة المجلس الجهوية في مراكش، على هامش فعاليات الهجرة التي تحتضنها مراكش، قبيل انعقاد المؤتمر الدولي لاعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.
اللجنة تمثل المناطق الإفريقية الخمس، شمال إفريقيا، وإفريقيا الجنوبية، وشرق إفريقيا، وغرب إفريقيا وإفريقيا الوسطى، وأسندت العضوية إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من كينيا والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزمبابوي، بالإضافة إلى المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الهجرة الحقيقية الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:29
حبذا لو خصصت جزءا من وقتك لحل مشاكل الهجرة الداخلية ومعاناة الرحل وأن لاتاخذ منك اللقاءات والدعوات الخارجية كل وقتك وتبتلين بحب الأسفار مثل البرلمانيين اللذين الفوا الحلوى والشكولاطة فنسوا مهامهم وادمنوا البحث عنها خارج الوطن
2 - wood الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:35
كل شيء في المغرب هو أصلا لخدمة المخزن و أهدافه و مشاريعه لاغير من حكومة و منتخبون و نقابات و جمعيات و غيرها ،فحتى رئيسة ما يسمى المجلس الوطني لحقوق الانسان و التي عينت حديثا أستهلت عملها بموضوع الهجرة و المهاجرين . فحقوق الانسان كانت قديما تعني حرية الصحافة و حرية التعبير و سيادة القانون و المحاكمة العادلة و المستقلة و منع اي شطط في إستعمال السلطة و حرية التجمع و التظاهر و العمل النقابي و ضمان العيش الكريم للمواطن، أما حاليا فحقوق الانسان اصبحت منحصرة في حقوق المرأة و التساوي في الإرث و حقوق الشواذ و استقبال جحافل المهاجرين الذين طردهم الفساد و عدم الإستقرار السياسي في بلدانهم !!!
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