24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1813:2516:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟ عدد المشاركين : 28817
أرشيف الاستطلاعات

  1. فن التأمل: مستوى الممارسة (5.00)

  2. عاصمة النخيل تحتضن "حُزم التحسينات بالطيران" (5.00)

  3. انقلاب سيارة يصرع شابا نواحي ابن أحمد (5.00)

  4. باريس تتحول إلى "شبح" .. والمحتجون يرفعون السقف برحيل ماكرون (5.00)

  5. الدخيل: الساكنة في الصحراء لا تنتظرُ الطّرق والعمارات و"الكريمات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | المستشارة الألمانية ميركل تلتقي الملك محمد السادس

المستشارة الألمانية ميركل تلتقي الملك محمد السادس

المستشارة الألمانية ميركل تلتقي الملك محمد السادس
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 09 دجنبر 2018 - 17:05

تحركت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اليوم الأحد، نحو المغرب للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للهجرة الذي تحتضنه مدينة مراكش.

وتعتزم ميركل عقد لقاء مع الملك محمد السادس، في مستهل الزيارة بمراكش، على أن تحضر في وقت لاحق مأدبة عشاء مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وحسب تصريحات الحكومة الألمانية فإنه من المنتظر أن تدور المحادثات حول العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مواضيع إقليمية، كما ستتركز على سياسة الهجرة.

وستلقي ميركل كلمة، صباح غد الاثنين، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتصديق على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة المثير للجدل، قبل أن تعود إلى برلين.

يذكر أن هذا الميثاق سيعرف، للمرة الأولى، إقرار توجيهات عالمية لتحسين التغلب على مشكلة الهجرة عالميا، وتتضمن الوثيقة الأممية 23 هدفا سيتم على أساسها تحسين السياسة الدولية المتعلقة بالهجرة من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية وغير المنظمة ومن أجل جعل الهجرة أكثر أمانا للإنسان.

وعلى الرغم من أن الميثاق لا يمثل إلزاما قانونيا للدول التي قبلته، كما أنه يؤكد صراحة على سيادة الدول الأعضاء، فإن هناك بعض الدول التي تتخوف على سيادتها الوطنية من هذا الميثاق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - علي الأحد 09 دجنبر 2018 - 17:18
مرحبا بمدام ميركل عندنا، غير هوا ماتعطل راه سي العثماني كايصلي العشاء وينعس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.