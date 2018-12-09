المستشارة الألمانية ميركل تلتقي الملك محمد السادس

هسبريس - د.ب.أ

تحركت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اليوم الأحد، نحو المغرب للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للهجرة الذي تحتضنه مدينة مراكش.

وتعتزم ميركل عقد لقاء مع الملك محمد السادس، في مستهل الزيارة بمراكش، على أن تحضر في وقت لاحق مأدبة عشاء مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وحسب تصريحات الحكومة الألمانية فإنه من المنتظر أن تدور المحادثات حول العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مواضيع إقليمية، كما ستتركز على سياسة الهجرة.

وستلقي ميركل كلمة، صباح غد الاثنين، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتصديق على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة المثير للجدل، قبل أن تعود إلى برلين.

يذكر أن هذا الميثاق سيعرف، للمرة الأولى، إقرار توجيهات عالمية لتحسين التغلب على مشكلة الهجرة عالميا، وتتضمن الوثيقة الأممية 23 هدفا سيتم على أساسها تحسين السياسة الدولية المتعلقة بالهجرة من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية وغير المنظمة ومن أجل جعل الهجرة أكثر أمانا للإنسان.

وعلى الرغم من أن الميثاق لا يمثل إلزاما قانونيا للدول التي قبلته، كما أنه يؤكد صراحة على سيادة الدول الأعضاء، فإن هناك بعض الدول التي تتخوف على سيادتها الوطنية من هذا الميثاق.