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كُتّاب وآراء
سانشيز يؤكد أهمية "لقاء مراكش" في قيادة الهجرة
سيدعم رئيس الحكومة الإسباني بدرو سانشيز في قمة الأمم المتحدة حول الهجرة، بمدينة مراكش، الاتفاق العالمي للهجرة الذي سيقره، وسيشدد على الدور القيادي الذي ترغب إسبانيا في لعبه لإدارة شاملة لهذه الظاهرة.
وتستضيف مراكش، اعتبارا من اليوم الاثنين، هذه القمة التي يشارك فيها ثلثا دول الأمم المتحدة، لكن ستغيب عنها الولايات المتحدة وجزء من الاتحاد الأوروبي؛ مثل إيطاليا، ودول وسط أوروبا المتحفظة على سياسة هجرة مشتركة.
وسيوقع القادة الذين سيحضرون القمة "الاتفاق العالمي لهجرة آمنة ودورية ومنتظمة" في مبادرة دعمها سانشيز الذي أكد مؤخرا، في بوينوس آيرس بمناسبة عقة قمة العشرين، حيث قال إن إسبانيا ستوقع هذا الاتفاق لأن حكومته تعتبر أن التعاون الدولي يجب أن يلعب دورا جوهريا.
وكشفت مصادر من الحكومة لوكالة "إفي" أن سانشيز يرغب في مواصلة لعب هذا الدور القيادي في منتديات دولية مثل قمة مراكش. وتطالب إسبانيا أيضا بتوجيه عناية خاصة للبلد المضيف للقمة؛ المملكة المغربية.
وكانت الطريق بين المغرب وإسبانيا الأكثر استخداما من الهجرة غير الشرعية لدخول أوروبا، ووصل إلى الأراضي الإسبانية منذ مطلع العام 52 ألفا و678 شخصا بشكل غير شرعي، وفقا لأحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة.