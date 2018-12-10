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خبراء: الديمقراطية ليست وصفة قابلة للاستيراد

خبراء: الديمقراطية ليست وصفة قابلة للاستيراد
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 13:20

أجمع الخبراء الأجانب المشاركون في المهرجان العربي الرابع للحرية، بالعاصمة الرباط، على أن الديمقراطية ليست وصفة جاهزة يمكن استيرادها.

وأضاف المشاركون في المؤتمر، المنظم بشراكة بين المركز العلمي العربي ومؤسسة هانس سايدل الألمانية، أن التجارب الإنسانية ليست للنقل، وإنما هي تجارب للاستئناس وللاعتبار.

وقال نوح الهرموزي، مدير المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية والإنسانية، إن المهرجان يأتي كخطوة من أجل تجاوز مرحلة التشخيص والانخراط في التفكير العميق في الدور الذي تلعبه المؤسسات في تمكين وتعزيز الانتقال الديمقراطي في العالم العربي.

وأضاف أنه: "بعد مرور أكثر من سبع سنوات على الحراك العربي، ما تزال العديد من دول المنطقة تواجه تحديات ومشاكل تحول بينها وبين تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي كان من أبرز مقاصد الانتفاضات العربية".

وعرف المؤتمر تسليط الضوء على واقع العالم العربي من خلال استحضار التجارب المقارنة، وذلك عن طريق مداخلات لعدة خبراء دوليين، من قبيل المفكر الاقتصادي الفرنسي بيير غاريلو، والمفكر السياسي الأمريكي توم بالمر، وأستاذ العلوم السياسية الكويتي شفيق الغبرا، والباحث في مجال القانون والاقتصاد الألماني جورج غوتمان.

واستقطب المؤتمر كلا من عبد الفتاح ماضي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، ومفكرين وخبراء مغاربة من قبيل الخبير الاقتصادي هشام الموساوي، والمفكر محمد تملدو، والباحثتين بالمركز العلمي العربي إكرام عدنني وكنزة برادة.

وأنهى المؤتمر أشغاله بتكريم عدد من مراكز الأبحاث العربية، بالإضافة إلى تكريم شخصية السنة حيث وقع الاختيار على المفكر الكويتي من أصل فلسطيني شفيق الغبرا.

واعتبرت ورقة أعدها المركز العلمي العربي حول شخصية السنة شفيق الغبرا أنه "يعتبر واحدا من المفكرين العرب الذين نذروا حياتهم للدفاع عن الفكر الحر من خلال كتبه ومن خلال عشرات المقالات والحوارات والمشاركات الإعلامية".

يذكر أن مهرجان الحرية الذي ينظمه المركز العلمي العربي تقليد سنوي يسعى من خلاله المركز إلى تسليط الضوء على واقع العالم العربي من خلال استحضار التجارب المقارنة، ويعرف منذ انطلاقته مشاركة خبراء دوليين، حيث سبق وأن شارك في نسخته الثالثة مؤسس ومدير معهد آدم سميث الاقتصادي البريطاني إدموند باتلر، ومن ألمانيا حاضر في المهرجان السابق أستاذ جامعة إنغولشتات البروفيسور أندري هابيش، وفعاليات علمية دولية مرموقة.

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