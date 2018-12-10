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الملك محمد السادس يدافع عن المهاجرين وينتقد مقاربات الشعبويّين

الملك محمد السادس يدافع عن المهاجرين وينتقد مقاربات الشعبويّين
هسبريس - يوسف لخضر
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:00

دعا الملك محمد السادس إلى تغليب منطق الوحدة على الشعبوية بمختلف أشكالها ورفض سياسة الانغلاق واعتماد الحوار والتعاون الدولي للتوصل إلى حلول لكسب الرهان الكبير لظاهرة الهجرة، وقال إن اهتمام المغرب بمسألة الهجرة ليس وليد اليوم ولا يرتبط بظريفة طارئة، بل هو نابع من التزام أصيل وطوعي مُجسد في سياسة إنسانية في فلسفها وشاملة في مضمونها وعملية في نهجها ومسؤولية في تطبيقها.

وأضاف الملك، في كلمة بعث بها إلى المشاركين في المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة اليوم الاثنين بمراكش ألقاها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن رؤية المغرب هذه تقوم أساساً على استشراف المستقبل من أجل تنظيم حركية الأشخاص وتحقيق توزان سليم بين الواقعية والطوعية وبين المصالح المشروعة للدول واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين.

وتابع الملك في خطابه قائلاً: "ليس هناك مكان أنسب وأكثر رمزية لاحتضان لقاء تاريخي كالذي نجتمع فيه اليوم أفضل من إفريقيا، فهي أرض التنقلات البشرية الأولى، ومن المغرب أرض الهجرة والعبور والاستقبال، ومن مراكش بالتحديد التي ظلت على الدوام ملتقىً لمختلف الثقافات".

واستطرد ملك البلاد في كلمته: "يسعدنا أن نُرحب بكم في مدينة مراكش على أرض إفريقية بمزيج من مشاعر الاعتزاز والتواضع، فالاعتزاز نابع من اختيار المجتمع الدولي للمغرب لاحتضان هذا الحدث التاريخي، والتواضع مصدره جسامة القضية التي تجمعنا والعمل الذي مازال ينتظر".

واعتبر الملك أن البشرية تعتمد اليوم، في سنة 2018، بكل إيمان واقتناع الطابع العالمي للهجرات البشرية بعيداً عن الحدود والانقسامات والقارات، وتزامناً مع الذكرى السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنساني، وقال إن التاريخ سيسجل أن هذا الحدث التأسيسي انعقد خلال ولاية أنطوينو غوتيريس على رأس الأمم المتحدة.

ولفت الملك إلى أن نجاح مقاربة المغرب للهجرة جعلت الأفارقة يكلفونه بمهمة رائد في الاتحاد الإفريقي بموضوع الهجرة، وأضاف في هذا الصدد: "من الطبيعي إذن أن تتوافق رؤيتنا على الصديعين الوطني والقاري مع التزامنا على المستوى الدولي من خلال الميثاق العالمي، فهما يندرجان في إطار البحث عن توافقات خلاقة بين إدارة الحدود وضرورة حقوق المهاجرين وبين الهجرة والتنمية".

وشدد الملك على أن "مسألة الهجرة ليست ولا ينبغي أن تُصبح مسألة أمنية، فإذا قامت على العقاب والقمع لن يكون لها أثر أو تأثير رادع بل ستؤدي إلى نتيجة عكسية بتغيير مسارات الهجرة ولكن لن توقفها، لذا لا ينبغي أن تكون المسألة الأمنية مبرراً لخرق حقوق المهاجرين لأنها حقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف".

وأكد ملك البلاد أن "تواجد المهاجر في هذا الجانب أو ذاك من الحدود لا ينقص من إنسانيته أو كرامته ولا يزيد منها، والمسألة الأمنية لا يمكن أن تكون مبرراً لعدم الاهتمام بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى الحد من أسباب الهجرة الناجمة أساساً عن هشاشة أوضاع المهاجرين".

واعتبر الملك أن الميثاق العالمي للهجرة، المصادق عليه اليوم الاثنين بمراكش من طرف أكثر من 150 دولة، يبقى لحد الآن مجرد وعود، وقال: "يظل الميثاق العالمي للهجرة لحد الآن مجرد وعود سيحكم التاريخ على نتائجها، والوقت ما زال مبكراً للاحتفال بنجاحها".

وبحسب الملك، يبقى التحدي هو إثبات مدى قدرة المجتمع الدولي على التضامن الجماعي والمسؤول بشأن قضية الهجرة، وشدد على ضرورة احترام الحق السيادي لكل عضو من أجل تحديد سياسته الخاصة في مجال الهجرة وتنفيذها.

كما أشار الملك محمد السادس إلى أن تحدي مهرجان مراكش يتجلى "في تغليب منطق الوحدة على الشعبوية بمختلف أشكالها ورفض سياسة الانغلاق واعتماد الحوار والتعاون الدولي للتوصل إلى حلول بناءة لكسب الرهان الكبير لظاهرة الهجرة عبر العالم".

وزاد قائلاً: "لا يمكن لأي بلد أن يواجه تحدي الهجرة، والميثاق ليس غاية في حد ذاته ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه، وهذا ما يجعل من مؤتمر مراكش نداءً من أجل المبادرة والعمل قبل أي شيء آخر".

وفي حديثه عن إفريقيا، أشار الملك إلى أن القارة استجابت لهذا النداء، ولن تظل على الهامش وتكتفي بموقف المتفرج، بل ستكون فاعلاً رئيسياً في تنفيذه، مورداً في هذا الصدد الأجندة الإفريقية للهجرة التي كانت سباقة لإعطاء الأهمية التي منحها الميثاق العالمي لمختلف ديناميات الهجرة، وأحدث في هذا الصدد مؤسسةً قائمةً هي المرصد الإفريقي للهجرة الذي يحتضن المغرب مقره.

وختم الملك محمد السادس رسالته قائلاً: "جوهر القضية هو وضع حد لحالة الفوضى وانعدام النظام والحرص على إضفاء طابع إنساني على النظام المنشود للهجرة، والصفحة التي نكتبها اليوم في سجل التاريخ هنا في مراكش تُعد مبعث فخر للمجتمع الدولي الذي أضاف خطوة أخرى لإقامة نظام جديد للهجرة أكثر عدلاً وأكثر إنسانية".

جدير بالذكر أن مؤتمر مراكش، المستمر غداً الثلاثاء، يعد ثمرة 18 شهراً من المفاوضات المكثفة بين البلدان، ويوصي بتبني الممارسات الفضلى في مجال الهجرة في إطار احترام حقوق الإنسان وسيادة الدول. وبالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين، يشارك في هذا المؤتمر أزيد من 700 شريك، ضمنهم ممثلون عن المجتمع المدني والقطاع العام ومهاجرون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Ahmed الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:10
venant d'un pays qui laisse ses enfants errer dans tous les pays d'europe c'est trés peu crédible le Maroc doit se concentrer sur l'amélioration des conditions de vie des Marocains l'enseignement de qualité et la santé pour tous les Marocains et arréter ces connerie de se la jouer grand avec des COP22, Immigration et autres futilités
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28
2 - إبن الوطن الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:11
المغرب أصبح مرتع الأفارقة تعال شوف كيف المهاجرين هنا في السعودية وكيف القيود القبضة النحاسية التي لا تصد ى جواز سفر محجوز عند ما يسمى الكفيل يستنزف مالك في كل سنة تدفع له من أجل أن تعمل لحسابك الخاص وتحت مظلته الإقامة 17الف ريال سعودي في السنة وووو... ووووو الخ
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19
3 - casawi الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:13
ولكن من دفع المهجرين إلى الهرب نحو البلدان الغنية٠ يجب وضع الأصبع على الجرح٠ أنا مع طرد جميع المهاجرين نحو بلدانهم ليس كرها لهم بل ليعرف الحكام حجم مسؤوليتهم إتجاه شعوبهم٠ كم من سنين سيدفع المهاجرون ثمن حماقات الحكام ويرسلوا أموالهم لتستفيد منها الأنظمة٠ يجب إيجاد حلول لعدم هجرة الناس والحل يبدأ بتوزيع عادل للثروة وترشيد النفقات ومحاربة الفساد غير هذا فهو ضحك على الذقون ولن يعمر طويلا٠ كنت أتمنى من ميركل أن تؤنب الحكام وتلومهم٠ كيف ألمانيا تدفع لأبنائهم الملايير وهم يعيشون في قصور وأجورم أعلى من أجرها؟؟؟ المرجو النشر فهذه حرية التعبير
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39
4 - J'aime les africains chez eux الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:14
غلطة كبيرة ان ندافع عن المهاجرين لان الخاسر الاكبر ستكون دول شمال افريقيا وعلى راءسها المغرب و الجزائر .
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26
5 - الحـــــ عبد الله ــــاج الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:15
دفاع الملك عن المهاجرين يعني بذلك الدفاع عن 5 مليون مهاجر مغربي عبر العالم، وليس دفاع عن كمشة من الأفارقة الذين يتواجدون في المغرب كما قد يضن بعض الأميين العنصريين الفاشيين الذين يكرهون الأفارقة كما لو كانت أصولهم هم من السويد أو من الصين، وهذه العينة من البشر المريض المتناقض هم من يدافع عن الذين تمنعهم البحرية الملكية من الهجرة السرية.
من جهة يريدون هم وأولادهم أن يحرقوا بأي ثمن لكي يصحبوا مهاجرين سريين في أوروبا وفي نفس الوقت يكرهون من فعل مثلهم من الأفارقة ووصل الى المغرب.
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-32
6 - SLIM الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:21
الجزائر تطرد المهاجريين لحماية شعبها ،والمغرب يدافع
عن المهاجريين لكي يغير النسيج الديموغرافي لصالحه ،
ويطالب من الجزائر فتح الحدود لكي ينتشرو في الجزائر.
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1
7 - الصريح الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:22
هذه كلها كلمات براقة وشعارات رنانة فمن الاجدر أولا احترام المواطنة والانتماء للوطن واعطاء الحقوق المشروعة للمواطنين واحترام حقوق الإنسان و عدم احتكار السلطة من نخبة من المتملقين و الطبقية والاستهتار بثروات الوطن و المواطن وأما حقوق المهاجرين فهي حق مشروع ليس فيه لبس في الدول الديمقراطية عكس دول العربيه وغيرها من الدول التي تعاني من احتكارالسلطةو تجويع المواطن مابالك بالمهاجر فاختيار مراكش كان رمزيا وليس شكليا كما يتوهم البعض.
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5
8 - رأي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:27
نحن ا نختلف مع سياسة الملك و لكن لا نتفق مع معالجة الحكومة المشكل . هناك مهاجرون ينتمون إلى دول غنية و ثرواتها تنهب من طرف المسؤولين الكبار في بلدانهم . كما أن المهاجرين يرفضون العمل لكونهم يحصلون على أموالا طائلة من خلال التسول و بأعداد كبيرة !!! يفضلون المبيت و التبول وقضاء حاجتهم في الأزقة رغم توفرهم على المال !!! فإذا كان المواطنون يساعدون المهاجرين ، فأين دور الحكومة التي قهرتنا ب " الشفوي " ؟ ؟ ؟
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1
9 - المغربي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:27
كل المحبة والاحترام لجلالة الملك أعزه الله،

دون ان يمنع ذلك أن يكون لي كمواطن مغربي بسيط، ولأن الموضوع سياسي ويكتسي حساسية بالغة، رأي مختلف بخصوص نهج التسامح الكبير مع الهجرة الذي أرى - كما يرى كثير غيري- انه ينطوي على مخاطر جمة على حاضر ومستقبل بلادنا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وقيميا...ولقد بدأ المغاربة فعلا يعانون الأمرين مع تزايد المهاجرين الأفارقة بالمدن المغربية وكثير من الممارسات والانفلاتات الناجمة عن ذلك...

تسهيل الهجرة وفتح الحدود هو كفتح "صندوق باندورا"، والأولى بالدول حماية حدودها وتأمين مواطنيها ورصد كافة مواردها لأجلهم.

والله أعلم.
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10 - ابن سوس المغربي، لماذا؟ الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:32
من يدافع عن أبناء الشعب المغربي شباب مغربي ضائع في وطنه لا تعليم جيد لا تكوين با عمل؟ من يدافع عن نساء مغربيات يتعرضن للفضائح فس بلاد الناس؟ نساء مغربيات يعشن الجحيم في معابر سبتة و مليلية؟ من يدافع عن أبناء الشعب المغربي في المدن والقرى و الجبال و كل أنحاء المغرب تهميش فقر و حكرة في وطنهم، واش المغرب كندا ولا أستراليا باش يهز الهم لشعوب أخرى؟
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3
11 - رأي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:38
أكرر . نحن مع الرؤية الملكية و لسنا عنصريين كما صيفنا البعض . يجب معالجة المشكل برؤية شمولية وليس ترقيعية. كما أنبه بعض الأشخاص الذين يمثلون دور المتعاطف وهم يتعاملون بوجه آخر . لقد شاهدت شخصا يدافع عن المهاجرين أمام الناس وفي يوم آخر بدأ ينعتهم باقبح النعوت و الكلام النابي لكونهم تبولوا قرب منزله . فلا داعي للتنكر للكرم المغربي .
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-3
12 - بوجميع الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:48
لما اسافر على الطائرة لا ارى الا ان الاكترية الامريكيين والاؤروبيين
لمادا لما يريد باقي البشر السفر او الاستقرار في بقعة من ارض الله
تفرض عليهم الفيزا والتفتيش
مع العلم ان الاؤروبيين استقرو في امريكا مع قتل الهنود الحمر وابادتهم
كدلك في اوستراليا وابادة الابوريجين
والاوروربيون والابارتايد في جنوب افريقيا
الاوروبيون يدخلون المغرب بدون فيزا
العنصرية مازالت مقننة ومفروظة علينا
انظرو الى الدول التي لم توقع على هدا الميتاق الاممي
وستفهمون
بوجميع
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0
13 - abdellatif الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:49
Il faut defendre les immigres Marocains d abord
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14 - منير التولالي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:50
وماذا تنتظرون من دولة صدرت 6 مليون مواطن إلى الخارج , و الباقي ينتظر دوره للهجرة بسبب الفساد و سوء التدبير ..
الله يرحم حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة
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15 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:58
لا يمكن للمغرب أن يتحمل كل بؤس العالم. الأمر متروك للزعماء السياسيين في بلدانهم أن يتحملوا عواقب ذلك ليس لأن بلادهم قد فشلت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي يجب أن نبقى لتسوية الاوضاع والتعامل مع كل من لهديه مشاكل داخلية في بلاده يجب عليهم البقاء في بلدانهم لتسوية أوضاعهم مع قادة السياسيين لبلدانهم
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