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الرئيسية | مدارات | بوريطة ينافح عن "ميثاق الهجرة" وينفي المساس بسيادة البلدان

بوريطة ينافح عن "ميثاق الهجرة" وينفي المساس بسيادة البلدان

بوريطة ينافح عن "ميثاق الهجرة" وينفي المساس بسيادة البلدان
هسبريس - يوسف لخضر
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 19:00

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن الاتفاق العالمي للهجرة، المصادق عليه من طرف 164 دولة في مراكش اليوم الاثنين، يُعد وثيقة سياسية ومرجعية تُعبر على إرادة المجتمع الدولي للتعاطي مع الهجرة كقضية دولي تستلزم التعاون والحوار.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في تصريح للصحافة في المؤتمر الذي حضره زعماء دول ورؤساء حكومات، إن "هذا الحدث مهم؛ لأنها المرة الأولى التي يصادق فيها المجتمع الدولي على وثيقة متعلقة بالهجرة، لأن هناك وثائق واتفاقيات متعددة حول مجموعة من القضايا لكن في الهجرة كان هناك فراغ".

وأشار بوريطة، وهو رئيس المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة، إلى أن الميثاق "وثيقة سياسية مرجعية تعبر عن إرادة المجتمع الدولي للتعاطي مع قضية الهجرة كقضية دولية، وكقضية تعاون دولي، وحوار بين الدول، وفق مبادئ مشتركة وأهداف محددة، وبالتالي هو مصدر إلهام لإقامة سياسات وطنية وأرضية للتعاون بين الدول".

وأكد الوزير المغربي أن الميثاق العالمي للهجرة "ينص على جعل المهاجر إنساناً، لكن عمل شبكات الهجرة السرية وتهريب البشر عمل إجرامي، والمهاجر ليس مجرماً بل هو إنسان له حقوق في هذا الميثاق".

وذكر بوريطة بأن الهجرة "لا يمكن معاجلتها من طرف دولة لوحدها"، مورداً فحوى الرسالة الملكية التي أكدت أن "المقاربة المعتمدة على المسألة الأمنية تبقى فاشلة"، وقال إن "الهجرة ظاهرة بشرية مُعقدة وقديمة يجب فهمها لحسن التعامل معها".

وشدد المسؤول الحكومي المغربي على أن "التعامل مع قضية الهجرة يجب أن يكون على أساس حوار"، وزاد قائلاً: "العمل متعدد الأطراف لا يكون بالهروب من النقاش، وليس هناك تناقض بين سيادة الدول والتعاون الدولي. وإذا كان البعض يعتقدون أن تعدد الأطراف ينافس السيادة، فإننا نظهر اليوم أن هذا الميثاق يعد في جوهره عملاً سيادياً، إذ يشكل أداتها ودليلاً على متانتها".

وذكر بوريطة بأن تعدد الأطراف "يظل الأداة الوحيدة للحوار والتعاون في مواجهة التحديات العالمية التي تفرضها الهجرة، إذ لا يتعلق الأمر بشأن بلد أو منطقة أو قارة، بل يعد ظاهرة تطال إفريقيا وأوروبا وأمريكا على حد سواء، ويسائل الجميع بطريقة مختلفة".

وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنظم من طرف الأمم المتحدة، صباح اليوم الاثنين، قد تميزت بالمصادقة الرسمية على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، بحضور زعماء دول من القارات الخمس؛ فيما تخلفت بضع دول، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تخوفها من تأثير الميثاق على سيادتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - غيور الاثنين 10 دجنبر 2018 - 19:15
أنقذوا مدينة اكادير خصوصا على مستوى المحطة الطرقية من جحافل المهاجرين السريين قبل فوات الأوان
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2 - لست متفقا يا بوريطة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 19:17
خطابك غير مقتع أيها الوزير. هذا الميثاق لا يخدم مصلحة بلادنا وأتحداك أن تثبت للمغاربة عكس ذلك. أما الدول التي امتعت عن المشاركة فهي دول يحكمها العقلاء الذين يعرفون مصلحة بلدانهم وشعوبهم ( النمسا وبولندا والتشيك وإستونيا وبلغاريا وكرواتيا والولايات المتحدة والمجر وأستراليا وإسرائيل).
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3 - ADAM الاثنين 10 دجنبر 2018 - 19:18
ما يسمى بالميتاق العالمي للهجرة هو مجرد إتفاق لا يلزم أي دولة بتنفيده و كل دولة لها سيادة و لها الحق أن تضع قوانين للهجرة بما يناسب أمنها و حاجتها من اليد العاملة الأجنبية و هدا الميتاق ليس بمعاهدة هدا ما أكده الامين العام للأمم المتحدة غوتريس و الدي اوضح في نفس الوقت أن كل ما اتير عن هدا الميتاق هو مجرد أشاعات
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4 - aziz الاثنين 10 دجنبر 2018 - 19:25
لا حل امام الانظمة الفاسدة الا بقبول ميثاق الهجرة وتوسل دريهمات من الدول الغنية ولا يهمها راي شعوبها فثراوته تسرق لتذهب للدول الغنية بمساعدة انظمة فاسدة تعلم انها فاسدة وديكثاثورية وهكذا تريد هذه الدول ان نبقى في التخلف ...
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5 - سعيد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 19:26
السيد بوريطة كنت تقول من أسباب الهجرة هو الظلم والتفقير والتهميش...والدول الغير الديموقراطية فيها مافيات ...مافيا العقار الدواء البنزين........هدا السبب المباشر للهجرة...خاص الشجاعة ماشي تجمع ناس وتقرا رسالة
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6 - سؤال الاثنين 10 دجنبر 2018 - 19:27
ولماذا لايستثمرالرأسمال العالمي في أفريقيا وتفعيل برنامج ٱستخدام أكبر عدد من الأفريقيين ،أليست أفريقيا غنية بثرواتها من بترول وغاز وذهب وأورانيوم وأحجاركريمة (دياموند) ......؛أم أن هنالك سوريا جديدة في الطريق وسيثم تهجير سكانها !
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7 - smail الاثنين 10 دجنبر 2018 - 19:43
هذ الميثاق خطير على سيادة الدول وعلى هوية وثقافة الشعوب وضعته الحكومة الماسونية العالمية عن طريق هيئة الامم المتحدة التي تخدم اجندتها باسم الانسانية وحقوق الانسان
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