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الرئيسية | مدارات | مصدر قضائي: القانون يتيح محاكمة حامي الدين بـ"المساهمة في القتل"

مصدر قضائي: القانون يتيح محاكمة حامي الدين بـ"المساهمة في القتل"

مصدر قضائي: القانون يتيح محاكمة حامي الدين بـ"المساهمة في القتل"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:00

تدوينة فيسبوكية حول قرار إحالة عبد العالي حامي الدين، البرلماني القيادي في حزب العدالة والتنمية، على غرفة الجنايات لمحاكمته من أجل "المساهمة في جناية القتل"، جعلت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، يواجه تعليقات أجمعت على الطابع السياسي والخلفية الحزبية لموقف المسؤول الحكومي من هذه القضية.

الرميد الذي أشرف على برنامج إصلاح العدالة عندما كان وزيرا للعدل والحريات، ورفع سقف المطالب عاليا عند المطالبة بتنزيل مبدأ استقلال السلطة القضائية، برز متجردا من كل مواقفه وشعاراته السابقة حين وصف القرار ضد حامي الدين، الصادر عن مؤسسة قاضي التحقيق، بـ"الاجتهاد الأخرق".

في تعليق على هذا الموقف قال مصدر قضائي، في تصريح لهسبريس، متسائلا: "ألا تعتبر عبارة الاجتهاد الأخرق ازدراءً للقضاء وتدخلا في قرارات السلطة القضائية؟"، وأضاف: "حاول الوزير الظهور بمظهر رجل القانون الذي يحاجج قرار الإحالة، الصادر عن قاضي التحقيق، بالقرائن والمقتضيات القانونية، لكنه ربما فشل في القانون وحتى في الأخلاق".

"وزير العدل والحريات السابق ربما اختلطت عليه المفاهيم القانونية، إما بسبب حماسته أو اندفاعه، فأعطى تأويلا مغلوطا، تتمازج فيه الذاتية والسطحية، للمقتضى القانوني الذي ينص على سبقية البت"، يردف المصدر القضائي غير الراغب في كشف هويته للعموم.

وتابع: "الفقرة الثانية من المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، التي تكرس قاعدة سبقية البت، تنص على أنّ كل متهم حكم ببراءته، أو بإعفائه، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع، ولو وصفت بوصف قانوني آخر. المشرع المغربي يعتبر سبقية البت قاعدة قانونية مُقيدة، وليست عامة".

وزاد المصدر القضائي أن "المتهم المحكوم عليه بالبراءة أو الإعفاء يستفيد من هذه المادة. وبمفهوم المخالفة، فإن المدان بغرامة أو عقوبة حبسية أو سجنية يمكن أن يتابع قضائيا من أجل نفس الأفعال إذا ما ظهرت قرائن أو أدلة جديدة". واسترسل: "عبد العالي حامي الدين لم يكن محل حكم بالبراءة أو الإعفاء، حسب ما اشترطه المشرع، وإنما أدين من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه بعقوبة مخففة بسبب انتفاء قرائن وأدلة لم تظهر وقتها".

المدلي بتصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية اعتبر أن اجتهاد قاضي التحقيق مكتسب للشرعية والمشروعية، وأضاف: "لم يكن ذلك اجتهادا أخرق كما قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان من خلال منصة التواصل الاجتماعي على الأنترنيت".

وواصل المصدر القضائي كلامه بالتأكيد أن "المشرّع المغربي كان صائبا عندما حصر قائمة المستفيدين من سبقية البت في المحكومين بالبراءة والإعفاء دون باقي المتهمين المدانين والمحكوم عليهم، وله حكمة خاصة في ذلك؛ فالشخص المدان بعقوبة مالية أو سالبة للحرية هو شخص مذنب في نظر القانون، إعادة محاكمته ممكنة مرة أخرى إذا ما ظهرت أدلة وقرائن تؤكد أنه تحايل على القضاء أو أنه تنصل من إثباتات وأدلة لم تكن قائمة وقت محاكمته".

"المحكومون بالبراءة أو الإعفاء، نتيجة الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة، غير مذنبين في نظر القانون لأن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، وإن لم يكن الحقيقة ذاتها، وبالتالي تبقى إعادة محاكمة هؤلاء غير ممكنة من أجل نفس الأفعال التي تمت تبرئتهم منها أو إعفاؤهم من مسؤوليتها"، يختم المصدر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - miloud الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:10
الخلفي قال أن القضاء عادل و مستقل في محاكمة نشطاء الريف و جرادة، تفرجوا على هذه القضية و أصمتوا
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2 - القانون لا يحمي المغفلين الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:11
سؤال الى المتهم حامي الدين .. كم مغررا به سلمتموه لانياب قانون الارهاب و اتهمتموه جزافا بما هو فيه و لا فيه .. كم ضحية لديكم وراء القضبان
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3 - الوطنية الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:11
لا حصانة في قتل الروح فالرميد وغيره من حزب الندالة قتلوا شعبا بكامله غير بالفقسة وببرودة دم نتيجة القوانين والافعال التي يقدمون عليها فكيف لا يدافع الرميد وزير العدل سابقا على حامي الدين الذي ساهم في قتل طالب ألا قاتلهم الله يوما بائعي الدين ببلاش
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4 - انتهت اللعبة الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:15
ألم نقل لكم إن المخزن لا ثقة فيه ؟ ألم نقل لكم إنه لا توجد لا دولة حق ولا دولة قانون ولا هم يحزنون ؟ ألم تتشدق أسي الرميد بأن إصلاح العدالة قد قطع أشواط كبيرة ...ها انت ترى بأم عينيك هذه الأشواط بدءا من الملف المفبرك لبوعشرين وانتهاء بإحياء ملف حامي الدين وما زال العاطي يعطي ؟ الشعب أدرتم له ظهركم اعتقادا منكم بأن المخزن من يحتمي به فقد احتمى بالقوى العزيز ، الان لا أنتم نلتم ثقة المخزن ولا أنتم نلتم ثقة الشعب فبؤسا لكم ؟ ألم نقل لكم إياكم وأن تفرطوا في المبادئ وعدم التنازل عن الإصلاح السياسي والديمقراطي لأنه مذخل كل إصلاح وقلتم لا الإصلاح الاقتصادي أهم من الإصلاح السياسي ها أنتم ترون بأم أعينكم كم انتم سدج وأغبياء ؟ ألم ينصحك أسى الرميد الناصحون بأن لا تمنح استقلالية مطلقة للنيابة العامة وقلت لهم بسداجة بالغة بأن مخرجات الحوار حول إصلاح العدالة تفرض هذه الاستقلالية ، ها انت إذن حلها يا من وحلتيها ؟...أعتقد صادقا بأن حزب العدالة والتنمية يجب أن يذهب لحال سبيله لقد غطيتم عن الفساد والاستبداد بما فيه الكفاية وأبيتم عن سداجة وقلة نظر قل نظيرها ..أدهبوا لحال سبيلكم لم يعد أحد يطيق رؤيتكم
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5 - Said الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:17
نعم للقضاء ونعم لمحاكمته من جديد,أرواح الناس ليست لعبة و البجيدي لا يجني إلا مارزعه من قبل. كلكم فضائح من أول ما تسلمتم زمام الأمور أيها المنافقون.
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6 - لا للانتقام من الشرفاء الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:18
بغيناكم تشدو المفسدين الظالمين النهابين سفاكين الدماء اعداء الوطن
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7 - عبد الحق ايت ايشوا الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:18
انتظرنا و انتظرنا، و لم نهنأ إلا وبصيص الأمل والحق يظهر في الأفق، وسنبقى دائما في انتظار أن تتبزغ شمس الحقيقة كاملة، و أملنا كبير في الله والوطن والملك ...
صدق من قال أنه يمهل فقط.
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8 - h/h الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:19
n'importe koi
nous n'avons confiance ni à la justice marocain non plus au PJD
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9 - ولد حميدو الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:21
جريمة القتل هي الوحيدة التي لا يطبق عليها التقادم و لو بعد أكثر من خمسين سنة
ادا كان بريئا فعليه أن يثبت دلك بدون تهرب و لو كان الشهود
فعلا هناك أسباب لإخراج الملف و لكن الروح عزيزة عند الله و لا يهم اديلوجيات أو ديانة الضحية و لو ملحدا
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10 - ابن الشعب الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:24
هاذا ما ينتظر البيجيدين الذين تحالفوا ضد الشعب، واعتقدوا أنهم أصبحوا جزءا من السلطة بينما هذه تستخدهم إلى حين.

يذكرني هذا بقصة "غوته" Faust وإبرام هذا الأخير عقدا مع الشيطان Mephistopheles يقضي بأن يهبه روحه مقابل المجد والقوة والسلطة، ولم يستيقظ الشقي من حلمه سوى حينما انتهت مدة الاتفاق وأتاه الشيطان مطالبا إياه بروحه.
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11 - صوت مزعج الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:25
وماذا عن أولئك الذين قتلوا طوال سنوات الرصاص، أم أن حامي الدين صوت مزعج لدولة الحق والقنون، لذلك يجب أن يكون خلف القضبان قرب صديقه بوشرون، وينهي الكلام.
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12 - ابراهيم الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:25
مثل هكذا مواقف يظهر بجلاء المعدن الحقيقي لحزب العدالة، لا يهمهم أي شيء سوى المكاسب الذاتية، نعم، لقد تحركت ألياتهم للضغط و التأثير على القضاء في قضية قد لا تمثل لأي مغربي أي شيء، بالأمس كان يتحدث الوزير الرميد و يصف القضاء المغربي بالمستقل و النزيه، و اليوم يتنصل من كل شعارته ليدافع على صحبو، إنه منطق العصابة و ليس بمنطق الدولة.. نعم، قد لا نؤكد ولا ننفي التهمة المنسوبة لحمي الدين، ولكن نؤكد لكم أننا شهود على جوعتو المغاربة وقهرتوهم بسياستكم الفاشلة..، الله اغبر ليكم الشقف ياسلعة اللمبة..
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13 - غيثة الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 11:27
سبحان الله لهؤلاء أعضاء حزب العدالة و التنمية يقولون ما لا يفعلون و يفعلون ما لا يقولون لما نادى الأستاذ الرميد بفصل القضاء وجعله سلطة مستقلة مع العلم ان دستور المغرب ينادي بفصل السلطات عن بعض و عندما يطبق القانون على أحد أعضاء حزبه تقوم قيامتهم و كل يخبط خبط عشواء صار الآن تطبيق القانون غير صائب و جائر فأينه سيد رميد من الأحكام الشرعية التي طبقت على أشخاص آخرين لا ينتموا لحزبه .....فحلال عليكم حرام على غيركم
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