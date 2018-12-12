رابطة تصف نظام الجزائر بالشيخوخة والدكتاتورية

هسبريس من الرباط

شنت الرابطة المغربية للشباب والطلبة، المنضوية تحت لواء حزب الاستقلال، هجوما شرسا على النظام الجزائري قائلة إنه "يعيش حالة شيخوخة، تستدعي منه الدفاع عن ما تبقى من حياته بكل أسلوب ممكن؛ حتى إن استدعي منه الأمر فرض عداوة تاريخية مع الجيران والأقارب، أو إرهاب شعبه الأبي الذي يتطلع نحو فض النزاع فارغ المحتوى والرجوع إلى مكانه الصحيح، أي الوقوف وقفة رجل واحد مع جيرانهم المغاربة".

ومن خلال بيان، توصلت به هسبريس، أبدت الرابطة قلقها بشأن ما اعتبرته "مضايقات" قالت إنها تصيب الجسم الشبابي في الشقيقة الجزائر، منتقدة أيضا ما وصفته بـ "الدكتاتورية المطلقة، المتمثلة في العهدة الخامسة التي ستطيل من عمر الطغيان العسكري، الذي يرزح الشعب الجزائري الشقيق في نيره منذ سنين".

وانتقدت المنظمة أيضا إقدام الشرطة بشلغوم العيد على استدعاء سليماني زكرياء محمد الأمين، رئيس لجنة الشباب للكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، قائلة إن الاستدعاء تم "لسبب واه يتلخص في نشاطه مع المعطلين، ودفاعه عن حقوق الطبقة العمالية".

وزادت المنظمة أن الأمر يتعلق بـ "تصرف أرعن ينم عن جهل عميق من طرف النظام الجزائري لفحوى العمل النضالي، بل ونرى أن شقيقتنا تغط في سبات ظلمات الحكم المطلق الذي ساهمت المؤسسة العسكرية في تكريسه"، بتعبير البيان.

وأورد البيان أنه في هذا الإطار، تم إيداع شكوى لمنظمة العمل الدولية، واللجنة الأممية لمراقبة مدى تطبيق العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والسياسية.

في المقابل، أشادت المنظمة بالعلاقات الجيدة التي تربط كلا من الشعبين المغربي والجزائري، وقالت: "بات من الثابت تاريخيا أن لحمة الشعبين المغربي والجزائري تعتبر تحصيل حاصل لا يقبل القسمة أو الطرح".