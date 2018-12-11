سانشيز يعلن من مراكش تأسيس صندوق إسباني لدعم المهاجرين

هسبريس ـ نورالدين إكجان

خطوات جديدة أعلن عنها رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، من أجل إيجاد حلول أكثر عملية لمعضلة الهجرة؛ إذ اقترح على مسؤولي الجارة الشمالية إنشاء صندوق إسباني لاحتواء المهاجرين وضمان اندماجهم، بمساهمات مالية تقدمها مختلف الجهات والبلديات الإسبانية، في أفق عقد مؤتمر دولي، السنة المقبلة بمدينة ألميريا الإسبانية، يتناول موضوع الهجرة.

المقترح الذي استعرضه سانشيز أثناء حضوره أشغال التوقيع على الميثاق الأممي للهجرة في مراكش، من المنتظر أن يثير انتقادات محلية واسعة، خصوصا وأن المسؤول الحكومي أبدى استعداده التام لقبول جميع مواد الميثاق، وشدد على ضرورة البحث عن الأسباب التي تدفع الناس إلى ترك أوطانهم، معلنا تشبته بسياسة الهجرة في إسبانيا، في إشارة إلى الدول التي رفضت الالتزام بمخرجات قمة مراكش.

ووافق سانشيز على الوثيقة الأممية، معربا عن استعداد بلاده لخدمة قضايا الهجرة، وبناء استراتيجية ورؤية متكاملة للظاهرة، عبر توفير وتحقيق تنمية مستدامة في مختلف البلدان المصدرة للهجرة، منددا بعمل اليمين المتطرف على استثمار قضايا الهجرة من أجل الحصول على عائدات سياسية وانتصارات انتخابية.

وفي هذا الصدد، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن "المبادرة الإسبانية، الصادرة عن رئيس الوزراء عبر مداخلته خلال مؤتمر الهجرة الأممي بمراكش، واقعية وبرغماتية، تروم تقديم حلول آنية للتخفيف من وطأة الهجرة السرية التي تكتوي بنارها المملكة الإسبانية، وتستشعر المعاناة ذاتها لدى جارتها الجنوبية المملكة المغربية، بحيث دعا إلى إنشاء صندوق دعم، وهو عبارة عن مساعدات مالية مهمة تقدم إلى دول العبور، لدعم جهودها في التصدي للهجرة السرية".

وأضاف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحاضر يوحي بمنعطف تاريخي يهدف أصحابه إلى الانتقال بالمبادرة من توافق يجمع بين مجموعة صغيرة من الدول، إن صح التعبير، إلى اتفاقية أممية ودولية تنخرط فيها جميع الدول تحت يافطة الأمم المتحدة".

ولفت المتحدث إلى أن "المبادرة ستعرف جدلا واسعا، خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية (تحت حكم ترامب)، وإذا أضفنا الضغط الشعبي الهائل الذي تواجهه الحكومتان الفرنسية والبلجيكية، وبشكل أقل في بعض بلدان أوروبا الأخرى".

وأوضح الخبير في قضايا الهجرة أن "جزء من خطاب رئيس وزراء إسبانيا يكشف أن هذا الأخير بات يستشعر عمق أزمة الهجرة، ولعل إشارته تأتي لمواجهة أسبابها العميقة، وهنا يوجد هدف واحد من هذا المؤتمر الأممي، ألا وهو فتح نقاش عالمي حول معضلة الهجرة، وفي حالة تحققه، ستتضح الرؤية، وستبدو مكامن الخلل للجميع، حتى توضع النقط على الحروف".