حكومة "ترامب البرازيلي" تنسحب من اتفاق مراكش

هسبريس - يوسف لخضر

أعلن وزير الشؤون الخارجية الجديد في حكومة البرازيل اليمينية أن بلاده ستنسحب من الاتفاق العالمي حول الهجرة، الذي اعتمد أمس الثلاثاء من لدن حوالي 164 دولة عبر العالم، في مؤتمر رعته الأمم المتحدة في مدينة مراكش.

وقال إرنستو أراجو، وهو وزير الخارجية المقبل، في تدوينة على صفحته بتويتر، إن "هذا الاتفاق أداة غير ملائمة للتعامل مع قضية الهجرة"، وشدد على أن الدول يجب أن تضع سياساتها الخاصة، وأضاف قائلاً: "الهجرة مرحب بها ولكن لا ينبغي أن تكون عشوائية".

وجرى نهاية أكتوبر الماضي انتخاب جائير بولسونارو رئيساً للبرازيل، وهو من أقصى اليمين المتطرف ويعادي الأفارقة والمهاجرين بشكل صريح، ويطلق تصريحات عنصرية ويطلق عليه كثيرون اسم "ترامب البرازيلي"، ومن المقرر أن يتسلم مهامه في الأول من يناير المقبل.

وحضر في مؤتمر مراكش ألويسيو نونييس فيريرا، وزير الدولة في الشؤون الخارجية البرازيلي الحالي. واعتبر، في تصريح للصحافة، أن الاتفاق "يصب في مصلحة الإنسانية، ولا يتعارض مع سيادة الدول، بل على العكس يساعد ويسهم في تعزيز فعالية المعايير المتبناة من طرف كل بلد".

وأوضح المسؤول البرازيلي أن "التعاون بين الدول يعد مهما بهدف تعزيز فعالية المعايير المعتمدة، خاصة المتعلقة بمحاربة الهجرة غير القانونية"، وشدد على ضرورة توثيق التعاون بين الدول بشكل يمكن من التصدي لشبكات الاتجار في البشر، ومن تقييم مختلف تدفقات الهجرة بين البلدان.

وحسب المسؤول البرازيلي، فإن بلاده تضم أكثر من 200 مليون نسمة، تضم اليهود والعرب والأفارقة والأوروبيين والآسيويين، مشيراً إلى أن حوالي 50 في المائة من البرازيليين يعتبرون أنهم من أصول إفريقية.

ويأتي قرار الحكومة المتطرفة الجديدة في البرازيل بالانسحاب من اتفاق مراكش بعدما تبنته معظم دول العالم؛ وهو الاتفاق الأول من نوعه في العالم بخصوص الهجرة، وقد واجه انتقادات من لدن القوميين وأنصار إغلاق الحدود في وجه المهاجرين.

وتسعى الأمم المتحدة، من خلال هذا الاتفاق، إلى وضع خارطة طريق من أجل تفادي المعاناة والفوضى ومن أجل تعزيز تعاون يكون مثمرًا للجميع فيما يخص الهجرة، وتؤكد أنه غير ملزم للدول، ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما يمنع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.

وقد رفضت عدة دول أخرى حضور مؤتمر مراكش للمصادقة على الاتفاق؛ من بينها النمسا وأستراليا والتشيك وجمهورية الدومينكان والمجر وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في حين ارتأت بلدان أخرى إجراء مزيد من المشاورات الداخلية بخصوصه، وهي كل من بلجيكا وبلغاريا وإستونيا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا وإسرائيل.

وسيخضع الميثاق العالمي للهجرة، الذي يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل "هجرة آمنة منظمة ومنتظمة"، لتصويت نهائي من أجل إقراره في التاسع عشر من شهر دجنبر الجاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.