دبلوماسيون وجامعيون يناقشون في مراكش "تراجيديات الهولوكوست"

إبراهيم مغراوي من مراكش

أجمع دبلوماسيون مغاربة وفرنسيون وخبراء جامعيون على ضرورة مقاربة قضية "الهولوكوست والتراجيديات الكبرى عبر التاريخ"، بعد مرور أزيد من 75 سنة على وقوعها، من أجل تعزيز التقارب بين الثقافات وحوار الحضارات، على أساس قيم الاحترام وتقدير الغير، كوسيلة فضلى لبناء عالم يؤمن بالأمن والسلم والسلام بين شعوب العالم باختلاف انتمائهم الثقافي والديني.

وقال أندري أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، في افتتاح أشغال المؤتمر العالمي الذي ينظمه على مدى يومين مشروع علاء الدين اليهودي الفرنسي بشراكة مع منظمة اليونيسكو وجامعة محمد الخامس بالرباط، "إن استقبال المغرب لهذه التظاهرة ينم عن غنى النسيج الاجتماعي المغربي، الذي يتكون من ثقافات متعددة، في ظل مغرب موحد ومتضامن، يحترم كل مكوناته".

وأبرز المستشار نفسه، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية التي انطلقت اليوم الثلاثاء بمراكش، أن "هذه التظاهرة برهان قوي على التنوع الذي يميز المجتمع المغربي، وعلى تاريخه العميق الذي يشكل مزيجا من الحضارات والثقافات المتعددة التي استطاعت الانصهار في تكوين شخصية مغربية منفتحة تقبل التعاون مع الغير من أجل الخير".

وأورد أزولاي "أن الضمانة الوحيدة التي ستمكن من ضمان هذا الرأسمال من قيم الاحترام وقبول الآخر هي اعتماد التربية والتكوين، كآلية للتنشئة الاجتماعية، من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش ين ثقافات متعددة في ظل سقف مجتمع واحد".

من جهته، أوضح محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، "أن موضوع المؤتمر يجب دراسته والتطرق إليه من الزاوية الإنسانية"، لافتا إلى أن "هذا الأمر ليس غريبا عن حرم الجامعة، التي عليها تسليط الضوء على كل القضايا التي تهم المجتمع"، مبرزا "أن هذه المؤسسة تقع على مسؤوليتها القيام بالبحث عن الحقيقة، وكذا تفكيك كل الإشكاليات التي يمكن أن تهدم بينة الجماعة الواحدة والإنسانية جمعاء".

واستطرد غاشي قائلا: "هذه التظاهرة العلمية تعد فضاء للنقاش والحوار من أجل بناء ثقافة السلام والتواصل بين الأديان والملل والنحل والأنماط الثقافية المتنوعة، التي تشكل خاصية كل مجتمع، كما تنص على ذلك قيم حقوق الإنسان"، مشيرا إلى "أن حماية شباب اليوم واجب علمي وأكاديمي، من أجل وقايته من السقوط في الأحكام المسبقة، والكراهية والتعصب كسلوك هدام ومضر بالإنسانية، ومنها مشكل الأقليات الدينية".

وفي هذا الصدد، أكد عبد اللطيف الميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، أن هذا المؤتمر يعتبر تظاهرة غير مسبوقة، لتقريب الأجيال الحالية من قيم التسامح كأحد الخيارات الفضلى للمجتمع الإنساني"، موضحا أن "التربية على قيم المواطنة والتنوع الثقافي تعتبر من أجود الوسائل لمكافحة التمييز ومناهضة العنصرية، التي أضحت تتجذر بعد قرون قليلة على فلسفة الأنوار، وعلى مرمى الجيل الثالث لحقوق الإنسان".

وشدد الميراوي "على أن الجامعات مدعوة اليوم، بالإضافة إلى مهامها التعليمية والتربوية، إلى أن تكون مختبرا للأفكار ونشر قيم السلم والتسامح"، داعيا إلى "استنباط العبر من التاريخ بهدف بناء مستقبل متسامح"، مستدلا على ذلك "بمبادرة الملك محمد الخامس، الذي وفر الحماية لأزيد من 250 ألف يهودي مغربي من قوات الاحتلال الفرنسي والجيوش النازية".

وسيناقش هذا المؤتمر، على مدى يومين، عدة إشكاليات عدة؛ منها: سبل الاستفادة من الدروس التاريخية لأجل إنقاذ العالم من تصادم الحضارات والثقافات، ومكانة الأديان في المنظومة التربوية في نشر قيم الأخلاق، والبعد اليهودي في تاريخ وثقافة المغرب.

يذكر أن اللقاء العلمي يشكل مناسبة لتكريم مجموعة من الفعاليات المسلمة التي وقفت بجانب الأقليات اليهودية في ثلاثينيات القرن الماضي، ضد القهر والإبادة الجماعية، وعلى رأسها الملك الراحل محمد الخامس.

ويشار إلى أن مشروع علاء الدين انطلق سنة 2009 برعاية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ومنذ ذلك الحين ازداد عدد الداعمين له، ليكون أكثر من ألف شخص، بين مثقف ومفكر وأكاديمي وشخصية بارزة، ومن أكثر من خمسين دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.