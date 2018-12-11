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الرئيسية | مدارات | دبلوماسيون وجامعيون يناقشون في مراكش "تراجيديات الهولوكوست"

دبلوماسيون وجامعيون يناقشون في مراكش "تراجيديات الهولوكوست"

دبلوماسيون وجامعيون يناقشون في مراكش "تراجيديات الهولوكوست"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 22:30

أجمع دبلوماسيون مغاربة وفرنسيون وخبراء جامعيون على ضرورة مقاربة قضية "الهولوكوست والتراجيديات الكبرى عبر التاريخ"، بعد مرور أزيد من 75 سنة على وقوعها، من أجل تعزيز التقارب بين الثقافات وحوار الحضارات، على أساس قيم الاحترام وتقدير الغير، كوسيلة فضلى لبناء عالم يؤمن بالأمن والسلم والسلام بين شعوب العالم باختلاف انتمائهم الثقافي والديني.

وقال أندري أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، في افتتاح أشغال المؤتمر العالمي الذي ينظمه على مدى يومين مشروع علاء الدين اليهودي الفرنسي بشراكة مع منظمة اليونيسكو وجامعة محمد الخامس بالرباط، "إن استقبال المغرب لهذه التظاهرة ينم عن غنى النسيج الاجتماعي المغربي، الذي يتكون من ثقافات متعددة، في ظل مغرب موحد ومتضامن، يحترم كل مكوناته".

وأبرز المستشار نفسه، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية التي انطلقت اليوم الثلاثاء بمراكش، أن "هذه التظاهرة برهان قوي على التنوع الذي يميز المجتمع المغربي، وعلى تاريخه العميق الذي يشكل مزيجا من الحضارات والثقافات المتعددة التي استطاعت الانصهار في تكوين شخصية مغربية منفتحة تقبل التعاون مع الغير من أجل الخير".

وأورد أزولاي "أن الضمانة الوحيدة التي ستمكن من ضمان هذا الرأسمال من قيم الاحترام وقبول الآخر هي اعتماد التربية والتكوين، كآلية للتنشئة الاجتماعية، من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش ين ثقافات متعددة في ظل سقف مجتمع واحد".

من جهته، أوضح محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، "أن موضوع المؤتمر يجب دراسته والتطرق إليه من الزاوية الإنسانية"، لافتا إلى أن "هذا الأمر ليس غريبا عن حرم الجامعة، التي عليها تسليط الضوء على كل القضايا التي تهم المجتمع"، مبرزا "أن هذه المؤسسة تقع على مسؤوليتها القيام بالبحث عن الحقيقة، وكذا تفكيك كل الإشكاليات التي يمكن أن تهدم بينة الجماعة الواحدة والإنسانية جمعاء".

واستطرد غاشي قائلا: "هذه التظاهرة العلمية تعد فضاء للنقاش والحوار من أجل بناء ثقافة السلام والتواصل بين الأديان والملل والنحل والأنماط الثقافية المتنوعة، التي تشكل خاصية كل مجتمع، كما تنص على ذلك قيم حقوق الإنسان"، مشيرا إلى "أن حماية شباب اليوم واجب علمي وأكاديمي، من أجل وقايته من السقوط في الأحكام المسبقة، والكراهية والتعصب كسلوك هدام ومضر بالإنسانية، ومنها مشكل الأقليات الدينية".

وفي هذا الصدد، أكد عبد اللطيف الميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، أن هذا المؤتمر يعتبر تظاهرة غير مسبوقة، لتقريب الأجيال الحالية من قيم التسامح كأحد الخيارات الفضلى للمجتمع الإنساني"، موضحا أن "التربية على قيم المواطنة والتنوع الثقافي تعتبر من أجود الوسائل لمكافحة التمييز ومناهضة العنصرية، التي أضحت تتجذر بعد قرون قليلة على فلسفة الأنوار، وعلى مرمى الجيل الثالث لحقوق الإنسان".

وشدد الميراوي "على أن الجامعات مدعوة اليوم، بالإضافة إلى مهامها التعليمية والتربوية، إلى أن تكون مختبرا للأفكار ونشر قيم السلم والتسامح"، داعيا إلى "استنباط العبر من التاريخ بهدف بناء مستقبل متسامح"، مستدلا على ذلك "بمبادرة الملك محمد الخامس، الذي وفر الحماية لأزيد من 250 ألف يهودي مغربي من قوات الاحتلال الفرنسي والجيوش النازية".

وسيناقش هذا المؤتمر، على مدى يومين، عدة إشكاليات عدة؛ منها: سبل الاستفادة من الدروس التاريخية لأجل إنقاذ العالم من تصادم الحضارات والثقافات، ومكانة الأديان في المنظومة التربوية في نشر قيم الأخلاق، والبعد اليهودي في تاريخ وثقافة المغرب.

يذكر أن اللقاء العلمي يشكل مناسبة لتكريم مجموعة من الفعاليات المسلمة التي وقفت بجانب الأقليات اليهودية في ثلاثينيات القرن الماضي، ضد القهر والإبادة الجماعية، وعلى رأسها الملك الراحل محمد الخامس.

ويشار إلى أن مشروع علاء الدين انطلق سنة 2009 برعاية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ومنذ ذلك الحين ازداد عدد الداعمين له، ليكون أكثر من ألف شخص، بين مثقف ومفكر وأكاديمي وشخصية بارزة، ومن أكثر من خمسين دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - chihab الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 22:41
وماذا عن الهولوكوست الذي مورس ولا زال يمارس على الفلسطينيين الذي يقوم به الصهاينة
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2 - unknown الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 22:44
المغرب في طريقه الى التطبيع مع اسرائيل و دابا تشوفو!!!
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4
3 - Yassine الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 22:45
ils faut aussi étudier les tragedies des musulmans autour du monde aujourd'hui meme

il n y a pas que les juifs qui souffrent et il faut demander a Israel de respecter les droits de l'homme et accepter l'immigration africaine

et surtout donner au palestiniens le droit d'avoir un pays indépendant
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4 - نقطة بداية الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 22:45
المرحلة بمجال مناهج بحث علوم الاجتماع توطد فيها مفهوم التعايش و تطرح تساؤلات مصطبغة بسمات الاقتصاد السياسي حول ولوج مرحلة جديدة هي مرحلة التساند و المفروض البحث عميقا في سبل دعم المرحلة في تفاصيلها المقبلة استنادا للمفهوم الجديد مفهوم التساند
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5 - يحي بوشيخي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 22:53
مكان لا هلوكوست ولا هم يحزنون .خدعة اخترعها اليهود لابتزاز المانيا وكسب التعاطف لتغطية جريمة احتلالهم لفلسطين.
الحقيقة ان الهلكوست اليهودي الضهيوني ضد الشعب الفلسطيني هو الذي يجب التنبيه له
لكن لالااسف الدول الامبريالية خضعت للارادة الصهيونية وتبعناها نحن لتصفية القضية الفلسطينية
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6 - SLIM الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 22:55
اكبر هولوكوست هو ما يجري لشعب الفلسطيني
من قتل وتهجير واحتلال لارض اهل كنعان .........
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7 - ٱدمي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 22:58
و ماذا عن غزة أكبر سجن مفتوح في العالم٠٠٠إنه الأبارتايد يا منافقون
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8 - Fook الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:02
من اخراج بنو صهيون وتمثيل عربي على خطى التطبيع لا احد عاد يصدق من يمكروا
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9 - شوماش الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:02
سيأتي زمن على الشعب سيحاكم ويدان فيها كل مغربي ينكر وقوع المحرقة المزعومة. وإدراج ااهلوكوست في المناهج التعليمية مسألة وقت فقط.
السي أزولاي ليس من المقدسات وما يحدث حاليا تحت نظر وسمع الحكومة التي يقودها الإسلاميون -اللي صدعونا بمناهضة التطبيع- هو التيه بعينه!
لنا الله
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10 - tangerois الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:02
Surtout ne me dites pas que ce ne sont pas les juifs qui dirigent le pays !!!!!
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11 - سوسي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:04
هل سيحضر مستشار الملك مؤتمر تراجيديات صبرا و شتيلا او مؤتمر تراجيديات الفلسطينيين في 1948 او مؤتمر حصار غزة و مؤتمر ...... وذلك لنشر روح التسامح و القيم وووووو ؟!
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12 - Ayoub الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:05
A ne pas confendre le Sionisme Israëlien assassin et Hitlérien et le Judaïsme en tant que religion modérniste
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13 - Ziryab الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:05
الهولوكوست وقع بأوروبا و ليس بالمغرب. و محاكم التفتيش التي قادها الملك فيرديناند ضد المسلمين و اليهود وقعت في إسبانيا. و إبادة الهنود في أمريكا. و تجارة الرقيق استفاد منها الأوروبيون.
ما هو الذنب الذي ارتكبه المغاربة لكي تعطونهم دروسا في التسامح ؟ بالعكس المغاربة شاركوا في حرب لا يعرفون عنها شيئا لتخليص اليهود من قبضة النازيين و جلهم فقدوا حياتهم هناك. كما أن المغرب هو من استقبل اليهودعندما طردوا من إسبانيا.
ثم كيف يعطي اليهود دروسا في التسامح لبلد لم يتورط في أي إبادة و لايعطون هذه الدروس لإخوانهم في إسرائيل الذين يحتلون أرضا و ينكلون بأبنائها. و الأكثر من ذلك يعلنون إسرائيل حصرا دولة للقومية اليهودية دون سواهم ؟! أين هو إذن هذا التسامح الذين يتحدثون عليه ؟
ندوة عن الهولوكوست بمراكش كما لو أن مركز أوشفيتز يوجد في المغرب.
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14 - فلسطيني القلب ..مناهض للتطبيع الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:07
فلسطين في القلب والوجدان..ومهم حاولتم اقناعنا أن الذئاب أرانب فلن نثق بترهاتكم...الصهاينة وعرابهم وأذنابهم في المغرب وحوله يريدون أن يزينوا المحارق التي ارتكبها الصهاينة ضد غزة والقدس بمحاولة اظهار مظلومية اليهود في ما يسمى بمحرك الهلكوست وادراجها في المقررات الدراسية للأجيال القادمة...
التطبيع جريمة وخيانة لدماء أجدادنا المغاربة الذين ضحوا بدمائهم لتحرير القدس وفلسطين عبر التاريخ...مهما الروغانوتنميقه وترويجة تارة تحت اسم الفن والثقافة والرياضة وتارة بشعار العلم ونشر ثقافة السلام...
فلسطين أمانة ..والتطبيع خيانة
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15 - Hajji الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:09
لن يغير احد من موقفي من الهولوكوست ولو نظم 70الف مؤتمر لهم.والسؤال المطروح لماذا لا يناقش مسألة الاسلاموفوبيا عندهم او ارهابهم للغزاويين و الفلسطينيين اجمع و خير دليل على عدم ادماج عرب 48 فؤ الدولة العبرية رغم انهم عرب اسرائليون.
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16 - جمال الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:10
ومتى سيناقشون تراجيديات الاحتلال في فلسطين ؟
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17 - كمال هولندا الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:12
و لماذا لا يناقشون الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني؟!
و لماذا لا يناقشون سرقة الصهاينة للأراضي الفلسطينية و بناء مستوطنات عليها؟!
و لماذا لا يناقشون إستعمال الطائرات الحربية و المدرعات و الأسلحة الثقيلة في وجه من يحمل حجارة او حتى صواريخ أقل ما يُقال عنها انها مجرد لعب أطفال؟!
اليهود تعرضوا للقتل في مدة قصيرة و محدودة، لكنهم عرضوا غيرها للقتل على مر عشرات السنين
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18 - abdou الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:12
لمادا لم يناقشوا المجازر الاسرائلية للشعب الفلسطيني كمجزرة صبرا وشاتيلا????
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19 - ملاحظ الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:13
تراجيديات "صبرا وشاتيلا" و"دير ياسين" ومدبلجة " برج البراجنة" ومخيم "جنينء" واللاىءحة طويلة ومازال مسلسل الذبح والتهجير وهدم المنازل فوق رؤوس ساكنها وحصار مليونين من سكان غزة في سجن كبير والمعتقلات والمعتقلين من أطفال ونساء ....ألم تحرك فيكم هذه المجازر ساكنا وأرض سلبت في واضحة النهار منذ 1948 ...
ألهذا الحد تتباكون على مذبحة الهولوكوست مشكوك في صحتها وأرقام ضحاياها...ونسيتم بل تنكرتم لشعب فلسطين .....
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20 - ابو انس ج- الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:20
المغرب بلد التعددية ووووووووو الخ الخ...لكن اسرائيل المعنية بالامر تقيم هولوكوست على الفلسطينيين و لماذا؟ ما ذنبهم و ما علاقتنا نحن بالهلوكوست؟ اين هولوكست امريكا في العراق و هولوكوست اليمن الطي يباد اليوم بابشع الاسلحة و لا احد يتكلم...اسرائيل مؤخرا اقرت بكونها دولة يهودية خاصة بالعرق اليهودي...اين الانسجام هنا؟ و علاش لمغاربة؟ الحكرة ام ماذا؟ الاستعمار؟؟ بلد مستباح كليا و لا شخصية له يهان و يهان و لن يقبلوا بهذا الامر بل انهم يتطاولون و يريدون ان يكون الساكن في الرقعة العربية عبدا لا اقل و لا اكثر و بمساعدة المستبدين في الشرق حيث لا يدموقراطية و لا شورى و استشارة للشعوب و كأنهم اقل من الانعام و البهائم
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21 - مغربي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:28
الهولوكوست او محرقة اليهود تحوم حولها العديد من الروايات التي تفند أصل وجودها و التي يستغلها اليهود للتحقيق أهدافهم الإستراتيجية في العالم , نفس المحرقة قام بها هؤلاء المتباكون عن اجدادهم للفلسطينين في غزة عن الطريق الفوسفور البيض دون ان تتحرك فيهم درة إنسانية عكس ما يحاولون الأن تصويره للعالم عن طريق المال و ماهدا المنبر إلا جزء منه.
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