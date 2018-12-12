جماعة العدل والإحسان تنتقد الأوضاع الحقوقية وتطالب بتدخلات النخبة

هسبريس - أمال كنين

قالت جماعة العدل والإحسان إن "الوضع الحقوقي بالمغرب سنة 2018 يمر بمنعطف خطير، ويضع الدولة أمام مسؤوليتها التاريخية فيما آلت إليه الأمور"، موجهة الدعوة إلى النخب لـ"القيام بواجبها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وضمن وثيقة أصدرتها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قالت "الجماعة" إن البلاد "تعرف انتكاسة حقوقية تؤكدها العديد من تقارير المنظمات المحلية والدولية، وشهادات الضحايا المؤكدة لانتهاكات متنوعة شملت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأوضحت الجماعة أن "أهم ما طبع سنة 2018 بالمغرب المحاكمات المرتبطة بحراك الريف واحتجاجات جرادة، واعتقال ومحاكمة العديد من الصحافيين والمدونين وأصحاب الرأي، محاكمات سياسية مع غياب ضمانات المحاكمة العادلة نسجل على إثرها إلى حدود مطلع دجنبر 2018، تجاوز عدد معتقلي الريف وجرادة 700 معتقل".

وتحدثت العدل والإحسان عن ما أسمته "تعريض المعتقلين للتعذيب والعنف ولممارسات ماسة بالكرامة أثناء إيقافهم والتحقيق معهم، كما افتقرت محاكماتهم لضمانات وشروط المحاكمة العادلة"، داعية إلى ضرورة التعجيل بإنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب. كما انتقدت أسلوب التعامل مع احتجاجات متنوعة، منها "احتجاج العطش بزاكورة"، واستنكرت "التضييق على العمل النقابي والثقافي لطلبة المغرب".

وسردت الوثيقة مجموعة من المعاملات قالت إن "الجماعة تتعرض لها"، من بينها "المحاكمات السياسية، والإقصاء من التوظيف، وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء الجائرة، وترسيب الناجحين، والاستهداف الضريبي التعسفي، والبيوت مشمعة والجمعيات ممنوعة، وكذا التخييم والاعتكاف"، على حد تعبيرها.

وعلى الصعيد العالمي، قالت الجماعة إن "الوضع مأساوي ومقلق للغاية باليمن بسبب الحرب التي تتحمل فيها المسؤولية الجهات المتناحرة محليا والمتدخلة إقليميا، وتجار الأسلحة من دول الاستكبار العالمي، ووضع لا يقل سوء بسوريا والعراق وليبيا، ومعاناة المسلمين في بورما وإفريقيا الوسطى، وتوسع الغطرسة الصهيونية على حساب الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يقتل أبناؤه يوميا بدم بارد من قبل قوات الاحتلال".

وأضافت جماعة العدل والإحسان: "هو وضع مقلق للغاية يذهب ضحيته الأبرياء المستضعفون من الشيوخ والنساء والأطفال والمرضى… وكذا من يبلغ صوتهم من الإعلاميين والحقوقيين والعلماء، في ظل عجز تام للأمم المتحدة، وتنافس الدول "العظمى" على كسب المواقع والمصالح على حساب القيم والمبادئ".