ميثاق مراكش العالمي للهجرة يجلب ترحيب وتوجس منظمات حقوقية

هسبريس - محمد الراجي

حظي اعتماد الميثاق العالمي للهجرة، الذي جرى التوقيع عليه بمدينة مراكش يوم الإثنين الماضي، بترحيب من منظمة "أوكسفام" الدولية، التي اعتبرت تبنّيه "لحظة تاريخية" و"إنجازا كبيرا"، مشّددة على أهميته لوضع جميع أشكال الحماية للمهاجرين ولتأسيس المبادئ التوجيهية لكيفية معاملتهم.

ويتضمّن ميثاق الهجرة الذي يُرتقب أنْ يجري التصويت النهائي عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 19 دجنبر الجاري، ليدخل بعدها حيّز التنفيذ، ستّة بنود تنصّ على ضرورة تخفيف المخاطر التي يواجهها المهاجرون أثناء الهجرة، وتوفير ظروف ملائمة لإدماجهم في المجتمعات المُستقبلة، ونبْذ خطاب الكراهية والعنف تجاههم.

وقالت "أوكسفام" إنّ تبنّي ميثاق الهجرة جعل الدول تعترف، لأوّل مرة وبشكل جماعي، بأنّ ملايين الأشخاص يضطرون إلى مغادرة منازلهم وبلدانهم بسبب تغير المناخ، وتدهور البيئة أو الكوارث، وأنهم جميعا لديهم الحق في المساعدة وإنقاذ حياتهم والوصول إلى مسارات آمنة.

وبالرغم من أنَّ الميثاق العالمي للهجرة ليسَ مُلزما قانونا، فإنّ منظمة "أوكسفام" أكّدت ضرورة أن تكون سياسات وممارسات البلدان متوافقة مع الميثاق الجديد، الذي يعني اعترافا من طرف الحكومات بشكل رسمي بأنّ المهاجرين لديهم حقوق إنسانية أساسية يجب على البلدان مراعاتها في جميع سياساتها وممارساتها.

ورفضت بعض الدول التوقيع على الميثاق العالمي للهجرة بمراكش، كالولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وسلوفاكيا، بينما وقعت عليه 160 دولة، من بين 195 الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي يتم التوقيع فيها على ميثاق عالمي للهجرة.

واعتبرت منظمة "أوكسفام" أنّ الميثاق العالمي للهجرة مهمّ لوضع جميع أشكال الحماية للمهاجرين ولتأسيس المبادئ التوجيهية لكيفية معاملتهم، مبرزة أنّ الاتفاق المذكور يعبّر في جوهره على ضرورة أن تتوافق سياسيات الهجرة الخاصة بالبلدان مع معايير حقوق الإنسان.

وبالرغم من إشادتها بتبنّي الميثاق العالمي للهجرة، فإنّ "أوكسفام" ترى أن مدى جدوى هذا الاتفاق لن تظهر إلا بعد سنوات، أيْ بعد الشروع في تنفيذه، متسائلة ما إذا كانت الحكومات ستتعاون فيما بينها من أجل إعمال أمثل للميثاق وتطوّر سياسات جديدة تستند إلى التزاماتها تجاه المهاجرين حول العمل والتعليم والخدمات الاجتماعية.

في السياق ذاته، وصفت منظمة "الأورو متوسطية للحقوق" الميثاق العالمي للهجرة بـ"المَعْلم التاريخي"، باعتباره أوّل وثيقة للأمم المتحدة تتناول جميع جوانب ظاهرة الهجرة على الصعيد العالمي، لكنّها حذّرت من عدم تفعيل بنوده على أرض الواقع.

وحذّرت المنظمة المذكورة من "اتباع نهج غير ملزم بشأن هذه القضية الجوهرية في سياق الهجمات المتزايدة ضد المهاجرين والأفراد المتضامنين معهم في المنطقة الأورو-متوسطية، بما في ذلك المغرب".

واعتبرت "الأورو-متوسطية للحقوق"، على لسان مديرها، أنّ الهجرة تُعدّ حقيقة عالمية تتطلب إيجاد حلول عالمية ومشاركة عالمية في المسؤولية، ولا يمكن لأي بلد أن يعالجها بمفرده، مشدّدة على ضرورة أن يحظى الميثاق العالمي للهجرة بدعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنَّ الأهداف الـ23 التي يستند إليها تغطي جميع جوانب ظاهرة الهجرة.