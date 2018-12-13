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منظومة صواريخ "أرض ـ جوّ" متطورة تغري القوات المسلحة الملكية

منظومة صواريخ "أرض ـ جوّ" متطورة تغري القوات المسلحة الملكية
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:10

يُبْدِي المغرب اهتماما بالغا بالأسلحة الرُّوسية المتطورة، في مقدّمتها منظومة الدّفاع الجوي الصاروخي "إس-400"، الذي يعدُّ أقوى نظام دفاع صاروخي في العالم. ورغم أنَّ الرباط لم تتقدّم بأيّ طلبٍ رسمي إلى حدِّ الآن، إلا أنَّ قناة "CNBC" التلفزيونية أشارت، نقلاً عن مصادرها في الاستخبارات الأمريكية، إلى أنَّ 13 دولة في العالم مهتمة بشراء أنظمة صواريخ أرض-جو الروسية S-400 Triumph، من بينها المغرب.

وتَتَّصفُ منظومة الصواريخ الحديثة للدفاع الجوي "إس-400" (ترامف)، خلافا لسابقتها "إس 300 بي إم"، بقدرتها على تدمير كافة أنواع الأهداف الجوية، بما في ذلك الصواريخ المجنحة التي تحلق بمحاذاة سطح الأرض، والطائرات صغيرة الحجم من دون طيار، وحتى الرؤوس المدمرة للصواريخ ذات المسار الباليستي التي تصل سرعتها إلى 5000 متر في الثانية. وليس بمقدور أية منظومة أخرى متابعة مثل هذا المسار.

وفي هذا السياق، قال سفير روسيا المعتمد لدى المملكة المغربية، فاليريان شوفايف: "ليست لدينا قيود في تعاوننا العسكري والتقني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمغرب"، مضيفا في جوابه على إمكانية اقتناء الرباط لهذه الأسلحة المُدمّرة أن "هذه الأمور تعتمد إلى حد كبير على الجانب المغربي، فهو الذي يُقرّر".

وتعتبر منظومة "إس400" الأكثرَ تطورا في العالم، وهي قادرة على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية، بما فيها طائرة الشبح الشهيرة. وتم تصميم المنظومة في شركة "ألماس-أنتاي". وجرى تزويد الجيش الروسي بمنظومات "إس-400" (ترامف) اعتبارا من غشت عام 2007، وبدأت أول كتيبة مزودة بهذه المنظومات مناورتها القتالية في ضواحي موسكو.

وأوضح الدبلوماسي الروسي ذاته أنه "في الوقت الراهن، من السابق لأوانه مناقشة إمكانية بيع S-400 للمغرب؛ إذ إن البلد لم يتقدم بأي طلب رسمي"، وأضاف أن المغرب مهتم بإنتاج المجمع الصناعي العسكري الروسي، في حين إن موسكو تعرض عليه "كل شيء في تشكيلتها العسكرية".

وفي مقالبة أجراها مع وكالة الأنباء الروسية، قال السفير الروسي إن "مسألة التسليم المحتمل لمنظومات القذائف الروسية من طراز S-400 إلى المغرب لم يتم التطرق إليها في الوقت الحالي"، قبل أن يعودَ إلى الاجتماع الأخير للجنة الحكومية المشتركة بين روسيا والمغرب، الذي عقد في أكتوبر الماضي، والذي "تطرَّق إلى هذا النوع من الأسلحة". وأوضح السفير أنه "لاقتناء نظام DCA الخاص بالدفاع، يحتاج المرء إلى فترة طويلة وعميقة لفهم الغرض من هذه الأنظمة".

ويمكن أن تزود منظومة "إس 400" بـ 5 أنواع من الصواريخ مختلفة المهام والأغراض. وجاء صاروخ "40Н 6 Е " نموذجا أخيرا استكملت به تشكيلة المنظومة، ويستخدم لتدمير أهداف هامة ومعقدة، بينها طائرات الكشف الراداري البعيد وطائرات الشبح المعادية، عن بعد 400 كيلومتر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مغربي الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:21
المغرب يعزز قدراته العسكرية لمواجهة اعداء الخارج.و ينسى محاربة اعداء الداخل و تطوير معيشة المواطن..كلنا مع التجنيد من اجل الدفاع عن حوزة الوطن
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2 - مغربي الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:26
متى تكون انا صناعاتنا العسكرية الخاصة. على المغرب ان يبدأ صناعات عسكرية ذات قيمة ومردودية عالية. فلسنا اقل من الدول التي تصنع سلاحها بايدي ابناءها.
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3 - مغربي حر الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:27
قبلة على رأس كل جندي مرابط في الصحراء ترك أهله وأبنائه من أجل وطنه و حرمة دياره طاعة لولي اﻷمر و متقربا بذلك الى لله تعالى، يارب يامن أمرتنا بالدعاء ووعدتنا باﻹجابة، اللهم انصر جندك وثبت أقدامهم واعل كلمتك وأعز دينك بهم ، اللهم زلزل اﻷرض تحت أقدام الأعداء ومن كان لهم معينا وابسط اﻷرض تحت اقدام جنودنا وذللها لهم ، اللهم اكتب لهم النصر والتمكين، اللهم عجل بعودتهم ﻷهليهم مهللين مكبرين فرحين بالنصر ومستبشرين بالفوزالمبين، اللهم لا تخيب رجاءنا ولا تقطع دعاءنا ولا تفتنا في ديننا وآمن روعاتنا وأنزل البهجة والسرور على قلوبنا أجمعين، إنك ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين.
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4 - نورس الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:34
إن أخطر عدو يجب أن نتسلح للقضاء عليه هو التهميش و الإستبداد و الجهل و الفقر و الآمية في مقابل توزيع عادل للثروات و تعليم متطور و ......
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5 - عبد الله الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:37
يجب على المغرب شراء منظومات إس 400 الروسية
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6 - harrocuh الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:38
je vous ai toujours informé, que les russophones au moins ce grand Peuple ne pourra jamais de Decevoir ni te Trahir, regarder la Syrie, l'IRan, l'Algerie,, et oui, au Lieu de Rester Cloué avec ces Sionistes de Américains Source de toute les Trahisons et de Mépris, et qui ne cherche à leurs Ventres, Vive la russie, Et vive Poutine (j
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7 - رشيد الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:38
المقال استعرض مواصفات منضومة S400.لكن لم يتطرق الى جوانب استراتيجية اخرى.فمتلا الولايات المتحدة اصدرت قانونا يعاقب الدول التي تقتنى هذه المنضومة المتطورة علمنا ان جزءا كبيرا من التسلح المغربي يعتمد على سوق السلاح الامريكي.صحيح ان هذه المنضومة قد تقوم بتحييد الكتير من ااسلحة العدو خلال اي مواجهة متل الطائرات الحربية او الصواريخ البالستية او طائرات الاستطلاع... مما يمكن من تفوت دفاعي كبير.لكن هل تعلم ان تمن المنضومة الواحدة هو نصف مليار دولار اي 500 مليون دولار .من الصعب جدا على المغرب في اعتقادي المتواضع الحصول على هذه المنضومة لاعتبارات سياسية و استراتيجة.لكن بهذه الورقة قد يرغم دول الغرب الحليفة على تزويده بمنضومة غربية جد متطورة تحسبا ان تحصل الجزائر على S400.خصوصا ان هذه الاخيرة من بين الدول التي ابدت نيتها الحصول على هذه المنضومة....
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8 - DZ-85 الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:38
الجزائر تشغل فعليا منظومتان من S400 في المنطقة الثالثة الى جانب 8 منظومات من S300 pm2 بحيث تعد الجزائر و صين و روسيا الدول الوحيدة التي تشغل فعليا S400.
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9 - ولد البرنوصي الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:40
عندما يشتري المغرب من روسيا ولاد بلاد يقولوا سلعة زوينة فاش تشري الجزائر من عندهم شي وحدين يعلقوا ان السلع الروسية هي سيئة الجودة والله يخلف على سلعة أمريكا. ايوة بقاو على رأي واحد ولو اني اثمنى ان تصرف أموال التسلح على المستشفيات والنقل
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10 - اسكندر الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:41
روسيا لن تصدر منضومة ال س400 للمغرب لان المغرب ليس حليف استراتيجي للمغرب. الروس لن يصدرو هذه المنضومة الي بعد مفوضات و بحوث عميقة لمعرفة سبب شراء المنضومة و هذا قد ياخد سنوات عديدة من المفاوضات و البحوث و عقد معاهدات الخ.... هذا من جهة اما من جهة اخري فان امريكا لن تسمح للمغرب بشراء هذه المنضومة لان شراء هذه المنضومة هو اعتراف انا الروس تفوقا علي امريكا في مجال التسلح الدفاعي. للعلم انا منضومة ال س 500 هي اخر طراز لتسلح الدفاعي للروس و الدول الوحيدة التي اقتنت هذه المنضومة حسب قناة Bloomburg هي الجزائر و الصين الحليفيين الاستراتجيين الاوائل لروس. وانا منضومة ال س400 هي في حوزة الجزائر مند سنوات عديدة. كما انا روسيا تعتزم بانتاج هذه المنضومة في الجزائر الي جانب صواريخ اسكندر و ذبابات و اسلحة اخري. انا ااكذ انا الروس لن يبيعو هذه المنضومة للمغرب في المدي القريب
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11 - mohamed sh الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:45
وأوضح الدبلوماسي الروسي ذاته أنه "في الوقت الراهن، من السابق لأوانه مناقشة إمكانية بيع S-400 للمغرب؛ إذ إن البلد لم يتقدم بأي طلب رسمي" ... الكل يعلم أن أمريكا ستعاقب كل الدول التي تقتني تلك المنضومة المتطورة.وخير برهان تركيا.
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