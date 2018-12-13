منظومة صواريخ "أرض ـ جوّ" متطورة تغري القوات المسلحة الملكية

هسبريس - عبد السلام الشامخ

يُبْدِي المغرب اهتماما بالغا بالأسلحة الرُّوسية المتطورة، في مقدّمتها منظومة الدّفاع الجوي الصاروخي "إس-400"، الذي يعدُّ أقوى نظام دفاع صاروخي في العالم. ورغم أنَّ الرباط لم تتقدّم بأيّ طلبٍ رسمي إلى حدِّ الآن، إلا أنَّ قناة "CNBC" التلفزيونية أشارت، نقلاً عن مصادرها في الاستخبارات الأمريكية، إلى أنَّ 13 دولة في العالم مهتمة بشراء أنظمة صواريخ أرض-جو الروسية S-400 Triumph، من بينها المغرب.

وتَتَّصفُ منظومة الصواريخ الحديثة للدفاع الجوي "إس-400" (ترامف)، خلافا لسابقتها "إس 300 بي إم"، بقدرتها على تدمير كافة أنواع الأهداف الجوية، بما في ذلك الصواريخ المجنحة التي تحلق بمحاذاة سطح الأرض، والطائرات صغيرة الحجم من دون طيار، وحتى الرؤوس المدمرة للصواريخ ذات المسار الباليستي التي تصل سرعتها إلى 5000 متر في الثانية. وليس بمقدور أية منظومة أخرى متابعة مثل هذا المسار.

وفي هذا السياق، قال سفير روسيا المعتمد لدى المملكة المغربية، فاليريان شوفايف: "ليست لدينا قيود في تعاوننا العسكري والتقني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمغرب"، مضيفا في جوابه على إمكانية اقتناء الرباط لهذه الأسلحة المُدمّرة أن "هذه الأمور تعتمد إلى حد كبير على الجانب المغربي، فهو الذي يُقرّر".

وتعتبر منظومة "إس400" الأكثرَ تطورا في العالم، وهي قادرة على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية، بما فيها طائرة الشبح الشهيرة. وتم تصميم المنظومة في شركة "ألماس-أنتاي". وجرى تزويد الجيش الروسي بمنظومات "إس-400" (ترامف) اعتبارا من غشت عام 2007، وبدأت أول كتيبة مزودة بهذه المنظومات مناورتها القتالية في ضواحي موسكو.

وأوضح الدبلوماسي الروسي ذاته أنه "في الوقت الراهن، من السابق لأوانه مناقشة إمكانية بيع S-400 للمغرب؛ إذ إن البلد لم يتقدم بأي طلب رسمي"، وأضاف أن المغرب مهتم بإنتاج المجمع الصناعي العسكري الروسي، في حين إن موسكو تعرض عليه "كل شيء في تشكيلتها العسكرية".

وفي مقالبة أجراها مع وكالة الأنباء الروسية، قال السفير الروسي إن "مسألة التسليم المحتمل لمنظومات القذائف الروسية من طراز S-400 إلى المغرب لم يتم التطرق إليها في الوقت الحالي"، قبل أن يعودَ إلى الاجتماع الأخير للجنة الحكومية المشتركة بين روسيا والمغرب، الذي عقد في أكتوبر الماضي، والذي "تطرَّق إلى هذا النوع من الأسلحة". وأوضح السفير أنه "لاقتناء نظام DCA الخاص بالدفاع، يحتاج المرء إلى فترة طويلة وعميقة لفهم الغرض من هذه الأنظمة".

ويمكن أن تزود منظومة "إس 400" بـ 5 أنواع من الصواريخ مختلفة المهام والأغراض. وجاء صاروخ "40Н 6 Е " نموذجا أخيرا استكملت به تشكيلة المنظومة، ويستخدم لتدمير أهداف هامة ومعقدة، بينها طائرات الكشف الراداري البعيد وطائرات الشبح المعادية، عن بعد 400 كيلومتر.