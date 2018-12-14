أكثر الكلمات بحثاً على غوغل .. المونديال و"الفهد الأسود" والإعصار

هسبريس – يوسف لخضر

كشف محرك البحث العالمي "غوغل" عن حصيلة سنة 2018 في ما يخص الكلمات الأكثر بحثاً من طرف مستعمليه، موردا أن "كأس العالم" تصدر القائمة، ثم جاءت بعده كلمة "أفيتشي"، وهو ديجي سويدي معروف لقي حتفه في العشرين من أبريل الماضي في عمان، وفي المرتبة الثالثة حل "ماك ميلر"، فنان راب أميركي توفي هو الآخر في سابع شتنبر الماضي.

أما المرتبة الرابعة ضمن الكلمات الأكثر بحثاً على "غوغل" فعادت إلى "ستان لي"، وهو سيناريست أميركي توفي هو الآخر يوم 12 نونبر من العام الجاري عن عمر يناهز 96 عاماً، وهو مشهور لكونه صاحب فكرة الأبطال الخارقين من أمثال "سبايدر مان"، و"هولك"، و"الرجل الحديدي"، و"المنتقمون"، و"إكس مان".

واحتل فيلم "الفهد الأسود"، الصادر في الثامن والعشرين من يناير الماضي، المرتبة الخامسة كأكثر الكلمات بحثاً على محرك "غوغل"، وهو فيلم للخيال العلمي للمخرج الأميركي ريان كوجر، وقد حقق إيرادات كبيرة بلغت 1.354 مليار دولار، فيما كلف إنتاجه حوالي 200 مليون دولار.

وفي صنف البحث عن الأخبار، احتل "كأس العالم" أيضاً المرتبة الأولى عبر العالم، متبوعاً بـ"إعصار فلورنسا" الذي ضرب عدداً من الولايات الأميركية في شتنبر الماضي. وفي المرتبة الثالثة، بحث مستعملو "غوغل" عن "نتائج ميغا مليون"، وهي جائزة يانصيب معروفة في أميركا.

أما رابع ما بحث عنه رواد الأنترنيت عبر محرك "غوغل" في صنف الأخبار، فكان حفل الزفاف الملكي الذي جمع الأمير هاري مع ميغان ماركل في التاسع عشر من ماي الماضي، وقد تم نقل هذا العرس الأسطوري مباشرةً من قلعة وندسور بالمملكة المتحدة وتابعه الملايين عبر العالم، إضافة إلى بحث حول "نتائج الانتخابات" في المرتبة الخامسة.

وتصدرت ميغان ماركل قائمة الأكثر بحثاً في صنف "البيبل" ضمن هذه الإحصائيات التي كشف عنها "جوجل"، تلتها دومي لافاتو، وهي ممثلة أميركية معروفة. أما المرتبة الثالثة، فعادت إلى سيلفستر ستالون، وهو أيضاً ممثل ومخرج وسيناريست ومنتج أميركي معروف. وعادت المرتبة الرابعة إلى البودكاستر الأميركي لوغان بول، والمرتبة الخامسة آلت إلى كلوي كارديشيان، وهي ممثلة أميركية من عائلة كادريشيان المعروفة ببرامجها.

ولم يقدم "غوغل" أية إحصائيات بخصوص الكلمات الأكثر بحثاً في جميع الدول، من ضمنها المغرب، فيما حضرت بعض الدول العربية في هذه الإحصائيات، من بينها العربية السعودية التي تصدر فيها "العنوان الوطني" قائمة الأكثر بحثاً، وهو خدمة حكومية بمثابة مرجع رئيسي للعنونة في السعودية، تلتها كلمة "جدارة"، وتحيل إلى خدمة حكومية أخرى خاصة بالتوظيف الإلكتروني. وفي المرتبة الثالثة، جاءت كلمة "حلول"، وبعدها بحث عن "جمال خاشقحي".

وفي الإمارات العربية المتحدة، جاءت قائمة الأكثر بحثاً على "غوغل" كالتالي: "كأس العالم" و"الدوري الهندي الممتاز"، إضافة إلى "سيرديفي" و"بريانكا شوبرا"، وهما ممثلتان هنديتان مشهورتان، إضافة إلى بحث عن "مؤشر جواز السفر" الذي احتلت فيه الإمارات المرتبة الأولى عالمياً.

أما فرنسا، فكان أكثر ما بحث عن الفرنسيون خلال سنة 2018 هو "كيف أصبح إطفائياً"، ثم "وكيل عقاري"، و"عارضة أزياء"، و"مقاولة"، و"مربية".

وفي صنف السياسة، كانت "السترات الصفراء" أكثر ما تم البحث عنه، تلاها "إضراب السكك الحديدية"، ثم "إلكسندر بنعلا"، الحارس الشخصي السابق للرئيس ماكرون، و"فرنسا الولايات المتحدة"، ثم "رئيسة كرواتيا" التي كانت أثارت الانتباه خلال حضورها رفقة فريق بلادها في نهائيات كأس العالم في روسيا.

ويعتمد "غوغل" على إعداد قوائم الأكثر بحثاً حسب التصنيف بالاستناد إلى عبارات البحث التي حققت أعلى معدل بحث في العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.