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كُتّاب وآراء
حكومة العثماني تستكمل تشكيلة "مجلس المنافسة" برئاسة الكراوي
بعد أسابيع قليلة من تعيين الملك محمد السادس لإدريس الكراوي رئيساً جديداً لمجلس المنافسة، ومحمد أبو العزيز في منصب الكاتب العام للمؤسسة ذاتها، أصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، مرسوماً يتعلق بتعيين باقي الأعضاء.
وأعلن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، عن هذا المستجد، وقد صدر هذا المرسوم ليستكمل مسلسل إخراج مؤسسة مجلس المنافسة من حالة الجمود التي عاشتها لسنوات عديدة.
ونص المرسوم، الذي وقّعه العثماني والذي ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على تعيين باقي أعضاء مجلس المنافسة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد؛ وهم: عضوان من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس وهما عبد الغني اسنينة وجيهان بنيوسف.
أما الأعضاء من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي والمنافسة، فجرى تعيين عبد اللطيف المقدم نائباً للرئيس، إلى جانب بنيوسف الصابوني وعبد العزيز الطالبي وعبد الخالق التهامي، إلى جانب حسن أبو عبد المجيد بصفته نائبا للرئيس. كما جرى تعيين عبد اللطيف الحاتمي ضمن فئة ذوي الاختصاص في المجال القانوني.
أما فئة الأعضاء الذين يزاولون نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، فقد جرى تعيين كل من رشيد بنعلي وسلوى قرقري بلقزيز، وهي رئيسة الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأوفشورينغ، والعيد محسوسي. أما من فئة ذوي الاختصاص في ميدان حماية المستهلك، فوقع الاختيار على بوعزة الخراطي، وهو رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته إلى الرئيس الجديد لمجلس المنافسة من أجل السهر على نهوض هذه المؤسسة بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأمثل، بكل استقلالية وحياد، والمساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومن قدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية، إن لمجلس المنافسة دورا كبيرا في حماية القدرة الشرائية والعمل على تطبيق أحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة والسهر على احترام قواعد المنافسة الاقتصادية السلمية.
ومجلس المنافسة، الذي ظل جامداً طيلة السنوات الماضية، هو مؤسسة مستقلة، وفق الفصل 166 من الدستور، مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
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تعليقات الزوّار (5)
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