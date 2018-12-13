24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4908:2113:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تحكم ضدّ مبارك (5.00)

  2. صرخة شاب من القنيطرة (5.00)

  3. العبودية الاقتصادية.. المتعبون يصرخون (5.00)

  4. مؤشر عالميّ: المغرب في المرتبة 41 لاستخدامات الطاقة المستدامة (5.00)

  5. ريال مدريد يتفاوض على ضم المغربي إبراهيم دياز (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | حكومة العثماني تستكمل تشكيلة "مجلس المنافسة" برئاسة الكراوي

حكومة العثماني تستكمل تشكيلة "مجلس المنافسة" برئاسة الكراوي

حكومة العثماني تستكمل تشكيلة "مجلس المنافسة" برئاسة الكراوي
هسبريس – يوسف لخضر
الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:00

بعد أسابيع قليلة من تعيين الملك محمد السادس لإدريس الكراوي رئيساً جديداً لمجلس المنافسة، ومحمد أبو العزيز في منصب الكاتب العام للمؤسسة ذاتها، أصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، مرسوماً يتعلق بتعيين باقي الأعضاء.

وأعلن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، عن هذا المستجد، وقد صدر هذا المرسوم ليستكمل مسلسل إخراج مؤسسة مجلس المنافسة من حالة الجمود التي عاشتها لسنوات عديدة.

ونص المرسوم، الذي وقّعه العثماني والذي ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على تعيين باقي أعضاء مجلس المنافسة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد؛ وهم: عضوان من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس وهما عبد الغني اسنينة وجيهان بنيوسف.

أما الأعضاء من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي والمنافسة، فجرى تعيين عبد اللطيف المقدم نائباً للرئيس، إلى جانب بنيوسف الصابوني وعبد العزيز الطالبي وعبد الخالق التهامي، إلى جانب حسن أبو عبد المجيد بصفته نائبا للرئيس. كما جرى تعيين عبد اللطيف الحاتمي ضمن فئة ذوي الاختصاص في المجال القانوني.

أما فئة الأعضاء الذين يزاولون نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، فقد جرى تعيين كل من رشيد بنعلي وسلوى قرقري بلقزيز، وهي رئيسة الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأوفشورينغ، والعيد محسوسي. أما من فئة ذوي الاختصاص في ميدان حماية المستهلك، فوقع الاختيار على بوعزة الخراطي، وهو رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.

وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته إلى الرئيس الجديد لمجلس المنافسة من أجل السهر على نهوض هذه المؤسسة بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأمثل، بكل استقلالية وحياد، والمساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومن قدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية، إن لمجلس المنافسة دورا كبيرا في حماية القدرة الشرائية والعمل على تطبيق أحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة والسهر على احترام قواعد المنافسة الاقتصادية السلمية.

ومجلس المنافسة، الذي ظل جامداً طيلة السنوات الماضية، هو مؤسسة مستقلة، وفق الفصل 166 من الدستور، مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محمد الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:09
القطار السريع في المغرب بين التقدم والتنمية الخاطئة للدكتور حسين المجدوبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - مواطن مغربي الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:33
كثرة المجالس وكثرة النفقات عليها واهدار المال العام مع قلة المردودية وقلة العمل و انعدام الفعالية والحالة في تقهقر متتالي ومتزايد. حفنة نحل افضل من شاحنة ذباب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - Khalid الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:43
وماذ عن المندوب السامي للتخطيط والمقاومة الذين عمرا اكثر من 20 سنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - Touhali الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:50
travail avec fidélité et honnêteté avec compte rendu il faut que le peuple soit au courant de vos réalisations.
أسريعوا كا قطار سريع وأجليبو ﻹستثمارات الى وطنكوم تصنيع منتجات المستجلبة من الخارج وجلب سياح وإصلاح طرق مختلفة في لبادية وفي لمدون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - جلال الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:50
الحكومة العدالة والتنمية رغم الاعترافي بفشلها ذريع في كثير من قضايا خذلانها الشعب الذي وضع تقتها فيها صوت عليها في الانتخابات وانا منهم من الذين صوتوا الحزب في الانتخابات 2011 و2016 رغم الحزب تمام هزيمته في المعركة المحاربة الفساد مواجهة التماسيح والعفاريت لا ترحم انظروا كيف تحالفوا انقلبوا واسقطوا بن كيران في تشكيل الحكومة كيف تم ازحاته من رئاسة الحكومة رغم فوزه الساحق في الانتخابات لكنها مع ذلك تبقى أفضل من الحكومات السابقة فاسدة فاشلة هذه الحكومة السابقة بن كيران تصدت كان الشجاعة إيقاف الجشع اللوبي الأدوية أخطر اللوبيات في المغرب كانت تمص دماء الشعب كانت تبيع الأدوية أغلى من اروبا اجبرتها على تخفيض أسعار الأدوية أصبحت في متناول الشعب بي إضافة أنزلت التغطية الصحية راميد كانت ضربة القوية اللوبي المصحات الخاصة من لا يعرف خطورة اللوبيات الأدوية يتذكر كيف انهم هددوا وزير الصحة السابق الوردي بالقتل هجموا عليه داخل البرلمان بسبب تخفيض الاسعار الأدوية حتى أن الملك نفسه تتدخل كي يوفر له الحماية هذه الحكومة العدالة والتنمية قامت بفضح اللوبي المحروقات كانت الشجاعة أخرجت مجلس المنافسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.