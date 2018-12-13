24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4908:2113:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تحكم ضدّ مبارك (5.00)

  2. صرخة شاب من القنيطرة (5.00)

  3. العبودية الاقتصادية.. المتعبون يصرخون (5.00)

  4. مؤشر عالميّ: المغرب في المرتبة 41 لاستخدامات الطاقة المستدامة (5.00)

  5. ريال مدريد يتفاوض على ضم المغربي إبراهيم دياز (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الملك يعين الراشدي رئيسا لـ"محاربة الرشوة" وبنعليلو في "الوسيط"

الملك يعين الراشدي رئيسا لـ"محاربة الرشوة" وبنعليلو في "الوسيط"

الملك يعين الراشدي رئيسا لـ"محاربة الرشوة" وبنعليلو في "الوسيط"
هسبريس - و.م .ع
الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:30

استقبل الملك محمد السادس في القصر الملكي بالرباط، كلا من محمد بشير الراشدي، وعينه رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وأيضا محمد بنعليلو، وعينه في منصب الوسيط.

وفي ما يلي نص بلاغ أول للديوان الملكي:

"استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 13 دجنبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، السيد محمد بشير الراشدي، وعينه جلالته رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وبهذه المناسبة، أكد جلالة الملك على الأهمية التي ما فتئ يوليها لمحاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، سواء على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية وانعكاساتها على خدمة مصالح المواطنين، أو فيما يرتبط بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.

وفي هذا الإطار، وجه جلالة الملك، الرئيس الجديد للعمل على التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه الهيئة الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بالمبادرة والتنسيق والإشراف على تنفيذ سياسات محاربة الفساد وضمان تتبعها، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام والمصلحة العامة، وقيم المواطنة المسؤولة.

كما دعا جلالته، أعزه الله، إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر الجهود، مع المؤسسات والهيآت الوطنية المعنية، كل في ما يخصه، من أجل التعبئة الجماعية، واستعمال جميع الآليات التحسيسية والوسائل القانونية، من أجل الوقاية من هذه الظاهرة، ومحاربتها في مختلف تجلياتها، وإعمال المساطر القانونية والقضائية في حق مرتكبيها".

وفي بلاغ ثان جاء ما يلي:

استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، السيد محمد بنعليلو، وعينه جلالته في منصب الوسيط.

وبهذه المناسبة، ذكر جلالة الملك بدور مؤسسة الوسيط، باعتبارها هيأة وطنية مستقلة، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم، وبالدور المنوط بها والمتمثل على الخصوص، في صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة، والعمل على إنصافهم من أي تجاوزات، وذلك في نطاق سيادة القانون، وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف.

كما وجه جلالة الملك، أعزه الله، الوسيط إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز المكاسب المحققة، مع الحرص على التفعيل الكامل للصلاحيات المخولة لهذه المؤسسة، سواء في مجال القيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعات القانونية، أو فيما يتعلق بالتعريف بدورها واختصاصاتها، والتفاعل مع المواطنين المتضررين.

وقد دعا جلالته كذلك إلى مواصلة مؤسسة الوسيط لإسهامها في ترسيخ مبادئ دولة القانون، والشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، وفي تخليق الحياة العامة، وكذا إصدار توصيات تهدف لضمان مساواة المواطنين أمام القانون والإدارة، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات الترابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - خليلوفيتش الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:48
لو كان العدل والمساواة و إعطاء لكل ذي حق حقه لما إحتجنا إلى مجلس حقوق الإنسان و لما إحتجنا إلى مجلس لمحاربة الفساد و الرشوة المهم الأمثلة أمامنا غير اللي ما بغاش يعرف العالم أصبح قرية صغيرة بوسائل التواصل شوفو واش الدول المتقدمة لها مجلس لمحاربة الرشوة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
2 - mounir الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:48
كل مرة نسمع الاستقبالات والتعيينات ولا شيئ يتغير , ولم اسمع ابدا بان وزيرا مغربيا استقال من منصبه , او رئيس حكومة طلب الاستقالة من منصبه لانه عاجز عن حل المشاكل , ولهذا المخزن في واد والشعب في واد اخر,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
56
3 - Azeddine safi et mdawakh الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:52
يجب على المكلفين أن يعملا بجدية وحزم للحد من هده الأفة التي ترمي بالبلاد الى الفساد والتخلف،بل يجب الضرب بيد من حجر على كل من سولت لهم أنفسهم بالمساهمة في قانون الغاب ،
بادرة حسنة واصلوا أعانكم الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - Zouhair skoura الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:52
يا محمد السادس نريد قطاع شغل وصحة وتعليم وسكن لائق وانخفاض تكاليف المعيشة إن كنت تحارب الفساد فالفساد مستشري في محيطك ومستشاريك الفاسدين
رأفة بهذا الشعب الطيب فلقد تحمل ما لايطيقه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
5 - ابن سوس المغربي الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:52
محاربة الرشوة والفساد في المغرب للأسف الكل يشارك في الفساد المسؤول و المواطن معا ، نحن نرى مغرب في تلفزيون المخزن كل شيء فيه جميل غنيو زغرتو نحن في أحسن بلد و على أرض الواقع مغرب آخر في الشارع و الإدارات باك صاحبي رشوة فساد الحل الوحيد هو العدالة الاجتماعية دولة الحق والقانون سلطة قضائية مستقلة نزيهة تحكم بالعدل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
6 - بغينا الافعال وماشي الاقوال الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:54
دابا عقدين من الزمن واحنا كنسمعو نفس الوعود وحتى حاجة ما بقات كتفرح في بلادنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
7 - حلاوة الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:56
متمنياتي. للمسؤولين الجدد. بتوفيق. و الصحة والسلامة لصاحب جلالة . و حسن التدبير. خاصة وسيط المملكة الجديد
اد. ان هناك توصيات. في رفوف الوسيط. تحتاج التفعيل. منها توصيتي لرفع مضالم الناس تجاه. الاداراة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
8 - زكرياء المغربي الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:56
لن نخاف على المغرب لأن قائد سفينته هو جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ورعاه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-31
9 - واد كازا الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:58
الرشوة في المغرب لا يمكنها الانقراض لان الشعب لن يستطيع احترام القوانين الجاري بها العمل و الرشوة تمكنه من تخطي القانون و تسهيل كل شيئ

الوعي و التربية منذ الطفولة هي اللتي مكنها القضاء و بشكل جدري عالرشوة

هاد حال جل الدول العربية ....

ناهيك ان الرشوة هي من تتمكن في الإدارات و بالتالي هي كالإسمنت القوي اللذي يحيز الفساد و المحسوبية و الزبونية و باك صاحبي و انت ولد فلان !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
10 - احمد علي الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:58
الرشوة تحارب باستقلال القضاء و تفعيل الاحكام اما اامجالس فهي شكل من اشكال الريع .انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.