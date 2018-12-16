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الرئيسية | مدارات | مغربي يلاحق ابن بطوطة في "عجائب الزمان" بين روما وراجيستان

مغربي يلاحق ابن بطوطة في "عجائب الزمان" بين روما وراجيستان

مغربي يلاحق ابن بطوطة في "عجائب الزمان" بين روما وراجيستان
هسبريس - أمال كنين
الأحد 16 دجنبر 2018 - 11:00

تمكن الرحالة المغربي فهد حمروشي، البالغ عمره 28 سنة، من زيارة عجائب الدنيا السبع قبل بلوغه سن الثلاثين، وهو التجوال الذي سيتكلل بكتاب يروي فيه خلاصة جولاته.

وقال فهد، الباحث في سلك الدكتوراه تخصص العلوم السياسية والقانون الدولي: "نظرا لحبي للمطالعة كثيرا، خصوصا كتب التاريخ، قررت اكتشاف العالم والحضارات الكبرى، ووضعت هدفا قبل أربع سنوات لرؤية عجائب الدنيا السبع، لأن كل واحدة تقع في مكان مختلف وتجسد حقبة زمنية في تاريخ البشرية، كما جعلت الهدف هو زيارة هذه العجائب قبل سن الثلاثين، أي في نهاية العشرينيات من العمر كحد أقصى".

وروى فهد لهسبريس تفاصيل رحلته موردا أنه بعد رؤية "كولسيوم" في روما كأول عجيبة في رحلته، تطورت الفكرة لجعل هدفه مشروع كتاب "يكون مجهودا متواضعا وحديثا عما سأراه حول العالم، مع العلم أننا أحفاد أحد أقدم الرحالة في العالم، وهذا في حد ذاته محفز لزيارة العالم والتعرف على حضاراته وتاريخه والاحتكاك بشعوبه بشكل مباشر".

وأوضح الرحالة المغربي أنه لبلوغ هذا الهدف، لم يختر الطريق المباشر لهاته العجائب السبع، أي زيارتها مباشرة أو في رحلة واحدة، نظرا لظروف عمله والدراسة، وهو ما دفعه إلى تقسيم الهدف إلى خمس مراحل على أربع سنوات.

بدأ فهد رحلته الأولى بزيارة روما وكامل إيطاليا، فيما المرحلة الثانية انطلقت من المغرب إلى لندن، ثم رحلة إلى أعماق الغرب الأمريكي، بما في ذلك أريزونا ونيفادا وكاليفورنيا، بعدها الطيران إلى المكسيك وزيارة أهراماتها "تشيتشن تزا"، ثم العودة إلى بلجيكا، ومنها إلى أرض الوطن.

وقال فهد إن المرحلة الثالثة في الرحلة كانت هي أصعب مرحلة، انطلق خلالها من المغرب، وتحديدا من الرباط، وصولا إلى باريس، ثم ميامي فكولومبيا، ثم البيرو حيث توجد العجيبة رقم ثلاثة في قائمته، وهي "ماتشو بيتشو"، بعدها شيلي والأرجنتين والبرازيل، من شلالات "ايوزو" إلى مدينة "ساوبولو"، فالطيران إلى غابات الأمازون، ثم ريو لرؤية "منتو كريستو"، العجيبة رقم أربعة، ليعود بعدها إلى الدار البيضاء.

المرحلة الرابعة انطلق خلالها فهد من مدريد إلى أمستردام، ثم إلى برلين، وبعدها إلى موسكو، فأثينا، ثم إلى الأردن لرؤية "البتراء"، رقم خمسة في لائحته، ثم مصر لرؤية "الأهرامات".

أما المرحلة الخامسة، وهي الأخيرة في رحلته، فانطلق خلالها فهد من المغرب نحو موسكو، بفعل حبه للأدب، ثم قام بزيارة مدينة سان بطرسبورغ بسبب رواية "المعطف" لغوغول، ثم توجه إلى الصين لرؤية "سور الصين العظيم"، العجيبة رقم ستة، ثم كمبوديا، فماليزيا، فنيبال، وأخيرا الهند لرؤية "تاج محل" ودلهي وولاية راجيستان.

وقال فهد: "من جميع هذه الرحالات لرؤية العجائب السبع ورحلات أخرى، استفدت شيئين: أن كل الشعوب تفرح وتحزن، تضحك وتبكي، وأن رابط الإنسانية الذي يجمعنا أكبر من أي شيء آخر في هذا العالم".

وأضاف أن "ما يوحد البشر أكثر مما يفرقهم، واحترام عادات وأعراف الآخرين يساهم في فهم أوسع للآخر، سواء في الشرق أو الغرب، فمن خلال رحلتي تغير مفهومي للآخر، فلا فرق بين عربي في الأردن وصيني أو هندي أو مكسيكي أو بيروفي في جبال الأنديز أو إيطالي في روما، لأن أهم شيء تعلمته من السفر هو تقبل الآخر بإيجابياته وسلبياته، لأن هذا ما يشكل الضمير الإنساني".

وشرح فهد أن "السفر يتطلب إعدادا مطولا يبدأ بتحديد الوجهة، ثم محاولة دراسة تاريخ ونمط البلد الذي تتوجه إليه، لأن ذلك يساعد في استمتاع أكثر بالرحلة، وأيضا مراجعة السفارات حول كل المعلومات والوثائق المطلوبة، إضافة إلى تجديد الوجهة، لأن ذلك يساعد على فهم أعمق للعالم".

ووجه الرحالة الشاب رسالة إلى المغاربة قال فيها: "حاول في سفرك أن تكون سفيرا للمغرب ولثقافته وألا تنصهر بشكل تام مع الآخر، بل سافر بنموذج يمثلك ويجعل الآخر يحترمك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الطاهر الأحد 16 دجنبر 2018 - 11:19
فخور بك، انشاءالله هاته الزيارات تُعدُّ كقاعدة نحو اكتشافات أخرى و قاعدة لِرُّقِي بالإنسانية جمعاء.
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14
2 - AHMED الأحد 16 دجنبر 2018 - 11:23
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته.
تحية كبيرة لك يا أيها الشاب العظيم...بغض النظر عن كثير من الاشياء فأنت تجسد للشاب الطموح و الصبور...فعلا التحلي بروح الإنسانية و الأخلاق الحسنة التي تعكس قيمة التربية لدى المواطن المغربي كنز يجعلك تنصهر في باقي الاوساط البشرية بكل احترام و تقدير كبيرين....بالتوفيق إن شاء الله.
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12
3 - مغربي الأحد 16 دجنبر 2018 - 11:32
ابن بطوطة لم يستعمل طائرة أو سيارة في سفره لكنه وصل إلى الصين شرقا و الموزمبيق جنوبا و بهذا يعترف به كسابع أكبر رحالة في التاريخ و هو العربي الوحيد المذكور في التصنيف... لكنه لم يسافر إلى بترا و لم يعلم بوجود ماتشو بيتشو فهذا الشاب يمثل حلم الكثير من المغاربة في اكتشاف العالم ونتمنى له التوفيق و تمثيل الشعب الفقير تمثيلا مشرفا
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6
4 - richi الأحد 16 دجنبر 2018 - 11:34
ونعم الشاب المثقف وجزاك الله خيرا ونحن في انتظار كتابك ان شاء الله لتعم الفائدة ونعرف ما كنا نجهله وشكرا.
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9
5 - رشداوي مدغري الأحد 16 دجنبر 2018 - 11:38
نتمنى ان يضيف شيءا مفيدا على ما قام به ابن بطوطة و الا سيكون تكرارا لمشقة و عناء السفر ليس الا!!!!
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