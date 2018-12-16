إشهار لشركة "ساتيام" يجتزئ أقاليم الصحراء من خريطة المملكة

هسبريس - مصطفى شاكري

في سابقة من نوعها، بُتِر الجزء الذي يضم الأقاليم الصحراوية في خريطة المملكة المغربية، ضمن إشهار أعلنت عنه الشركة الوطنية للنقل، المعروفة اختصارا بـ"ساتيام"؛ وهو ما يثير مجموعة من التساؤلات حول دواعي سماح الشركة ببث إعلان ترويجي اجتزأت منه الخريطة الكاملة للمغرب.

ويعود الإشهار، الذي يُظهر الصحراء مبتورة من خريطة المملكة المغربية، إلى نحو تسعة أشهر، لكنه بقي منشورا، بحيث خصصت شركة النقل "ساتيام" هذا الشريط الدعائي للتعريف بالخدمات الموجهة إلى الزبناء.

كما تضمن الإشهار، الذي بُثَّ باللغة الفرنسية، كلمة الزبير الرحيميني، المدير العام للشركة، التي تطرق فيها إلى حصيلة اشتغالها منذ التأسيس إلى حدود الموسم الحالي.

وأثار الإعلان التجاري المذكور استهجان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث عبروا عن استنكارهم لهذه "الجريمة" التي ارتكبت في حق المغرب، بعدما سمحت شركة النقل بنشر خريطة المملكة وقد بُتِرت منها الأقاليم الجنوبية، في الوقت الذي من المفروض فيه أن تدافع عن القضية الوطنية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي هذه الوصلة الإشهارية بكثير من الاستياء، بحيث تداول نشطاء الموقع الأزرق بعض دعوات مقاطعة شركة النقل، معتبرين أنه "تقصير خطير يستدعي المحاسبة ورفع دعوى قضائية عليها"، ومطالبين الجهات المسؤولة بمتابعة هذه "الفضيحة المدوية" التي تشكل إساءة في حق القضية الأولى للمغاربة.

وتحدث الزبير الرحيميني، المدير العام للشركة، خلال الشريط الدعائي الذي نَقل بعض تفاصيل إحدى رحلات السفر من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة أكادير، عن طبيعة الخدمات المُقدمة للمواطنين، قائلا إنها "تحترم جميع المعايير الدولية المعتمدة في مجال التنقل بين المدن، سواء تعلق الأمر بالسلامة أو احترام البيئة". كما تضمَّن الإشهار شهادات بعض المسافرين المغاربة.