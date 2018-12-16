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الرئيسية | مدارات | إشهار لشركة "ساتيام" يجتزئ أقاليم الصحراء من خريطة المملكة

إشهار لشركة "ساتيام" يجتزئ أقاليم الصحراء من خريطة المملكة

إشهار لشركة "ساتيام" يجتزئ أقاليم الصحراء من خريطة المملكة
هسبريس - مصطفى شاكري
الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:00

في سابقة من نوعها، بُتِر الجزء الذي يضم الأقاليم الصحراوية في خريطة المملكة المغربية، ضمن إشهار أعلنت عنه الشركة الوطنية للنقل، المعروفة اختصارا بـ"ساتيام"؛ وهو ما يثير مجموعة من التساؤلات حول دواعي سماح الشركة ببث إعلان ترويجي اجتزأت منه الخريطة الكاملة للمغرب.

ويعود الإشهار، الذي يُظهر الصحراء مبتورة من خريطة المملكة المغربية، إلى نحو تسعة أشهر، لكنه بقي منشورا، بحيث خصصت شركة النقل "ساتيام" هذا الشريط الدعائي للتعريف بالخدمات الموجهة إلى الزبناء.

كما تضمن الإشهار، الذي بُثَّ باللغة الفرنسية، كلمة الزبير الرحيميني، المدير العام للشركة، التي تطرق فيها إلى حصيلة اشتغالها منذ التأسيس إلى حدود الموسم الحالي.

وأثار الإعلان التجاري المذكور استهجان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث عبروا عن استنكارهم لهذه "الجريمة" التي ارتكبت في حق المغرب، بعدما سمحت شركة النقل بنشر خريطة المملكة وقد بُتِرت منها الأقاليم الجنوبية، في الوقت الذي من المفروض فيه أن تدافع عن القضية الوطنية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي هذه الوصلة الإشهارية بكثير من الاستياء، بحيث تداول نشطاء الموقع الأزرق بعض دعوات مقاطعة شركة النقل، معتبرين أنه "تقصير خطير يستدعي المحاسبة ورفع دعوى قضائية عليها"، ومطالبين الجهات المسؤولة بمتابعة هذه "الفضيحة المدوية" التي تشكل إساءة في حق القضية الأولى للمغاربة.

وتحدث الزبير الرحيميني، المدير العام للشركة، خلال الشريط الدعائي الذي نَقل بعض تفاصيل إحدى رحلات السفر من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة أكادير، عن طبيعة الخدمات المُقدمة للمواطنين، قائلا إنها "تحترم جميع المعايير الدولية المعتمدة في مجال التنقل بين المدن، سواء تعلق الأمر بالسلامة أو احترام البيئة". كما تضمَّن الإشهار شهادات بعض المسافرين المغاربة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - mohamed tetouani الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:11
واش انتوما معنا ولا مع غانا
تكافينا مع الجزائر وموريطانيا وجنوب افريقيا . بقى لينا فالحساب غير الساتيام ديالنا
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2 - إبن المملكة الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:11
يجب توقيف هده الشركة عن العمل محاسبة مدريها أرى أن المسءلين يتهونون في هده الأمور اللتي تهين الشعب المغربي
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3 - khd الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:13
قبل اسابيع نفس المشكل حدث امام رءيس الحكومة. والان امام ما يسمى رءيس ستيام. وهل من محقق حتى نعرف الحقيقة ربما هاد الشخص ومن معه لم يعرفوا اين توجد الصحر اء المغربية. لانه ربما طعرف صحراء نفادا البعيدة كل البعد. ولا يعرف صحراءنا العزيزة. فهل من محاسب لهاؤلاء الاشخاص الدين لا يهمهم الا جمع الاموال.
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4 - ياسين الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:13
اما ان الساتيام تعاقدت مع شركة اجنبية لانجاز هذا الإعلان وبالتالي فمعظم الأجانب لديهم خريطة المغرب دائما مبتورة. وهنا نتساءل لماذا كل خرائط العالم الصحراء فيه مبتورة؟واين الدولة من هذا؟ واما اذا كانوا مغاربة فهم من الرداءة حيث انهم نقلوا خريطة من موقع غوغل دون التمحص والتاكد منها. وهذا يجرنا الى الكفاءة المهنية الغائبة في معظم المجالات.
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5 - marocain الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:13
Allah yahdikoum la société CTM nous sommes tous les marocains de Tanger à Lagouira et vous n'avez pas le droit de diviser notre Sahara Marocain. Merci Hespress
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6 - MOHA الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:14
غياب ثقافة سياسية هذا ما اعتقد واذا اسندت الامور لغير اهلها فانتظر الساعة
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7 - Abdelhak الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:14
أقسم بالله أن الناس الأكثر وطنية في هذا البلد هم الطبقة الفقيرة.الوطنية متجدرة في العروق وليس مجرد كلام.والادلة كثيرة على هذا.........
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8 - Abbas الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:15
C'est le résultat de nommer des Directeurs par l'intermédiaire des pistons, par juste à la STM mais partout au Maroc, il n'y a pas un PDG nommé par compétence ou par mérite!!! le résultat est des catastrophes., c'est grave, il faut changer cette mentalité, ça ne mène le pays que Chaous.
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9 - فؤاد السليماني الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:17
الدعوة الى مقاطعتها حتى تتعلم ام المغرب في صحرائه و صحرائه في المغرب وتبا لكل من مست له نفسة بمس الوطن واخا معطانا والو ووفيها غير الشفارة الا انه وطننا وفيه احبابنا و عائلاتنا ولو سمحت لي الفرصة للخروج من البلاد لن ولن ولن أتأخر ولو دقيقة في مغادىته هههههه
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10 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:19
سأطرح الأسهم التي أملك في هذه الشريكة منذ ما يزيد عن الربع قرن للبيع لأتخلص من كل من هو ضد وحدتنا الترابية .





عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
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11 - جمال الصحراوي الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:22
يجب محاسبة كل من وراء هذا الفعل الصحراء مغربية ابا عن جد
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12 - محمد بوهدي الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:22
هذه الشركة لا تحترم لا الوطن ولا المواطنين.لديها سائقين يتاجرون بالمواطنين لدى أصحاب المقاهي.ياكلون ويشربون على حساب الزبون ويأخذ 150.00درهم بالإضافة إلى المشروبات أمام انضار الزبناء.كيف يمكن أن تحترم الوطن.
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13 - مغربي الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:23
اظن أنه خطأ تقني،فقد استعملت خطوط الستيام مرتين في هاده السنة بين مدينة الداخلة والربط..فالحمد للاه علم مغربنا الحبيب يرفرف من الكويرات إلى طنجة.
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14 - أطلسي الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:25
تقصير خطير يستدعي المحاسبة ورفع دعوى قضائية على من نشر هده الصورة
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15 - غيور على وطني المغرب الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:26
باسم الله الرحمان الرحيم هاده الشركة لازم لها من الحاسبة والمقاطعة لا يسافر معها احد حسبنا الله ونعم الوكيل دهبنا الى المسيرة الخضراء وهاد الشريكة كلما بنيناه هدمته في ساعة الله يخلصهم وياخد فيهم الحق
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16 - donkichotte الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:26
واش مدير ساتيام كاتهمو الصحراء عطيهوم غي الزرود والقصاير وجميع لفلوس
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17 - محمد الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:26
واش المساخيط كاتوجدوا عاود تاني الشي مصيبة ياك ما بغيتوا تخلاو عليها او كاتوجدوا لينا هاد التصاور الله امسخكم
والله لاكنت ليكم اقطعوا كي بغيتوا الصحراء مغربية فالدم او فالقلب او فالواقع حاجة أخرى
ما راكبينش فساتيام البياعة تالبوليساريوا فابور مازال
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18 - قلب الأسد الأحد 16 دجنبر 2018 - 18:27
يقول المثل " الفقيه لي نتسناو براكتو دخل للجامع ببلغتو "
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