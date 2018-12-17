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الرئيسية | مدارات | الملك يترحم على قبري والده وجده بضريح حسان

الملك يترحم على قبري والده وجده بضريح حسان

الملك يترحم على قبري والده وجده بضريح حسان
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:05

ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل، مساء اليوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى العشرين لوفاة الملك الحسن الثاني.

وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية.

وبهذه المناسبة، قام الملك مرفوقا بالأمراء، بزيارة قبري الملك الحسن الثاني والملك محمد الخامس، حيث ترحم على روحيهما. كما ترحم على روح الأمير مولاي عبد الله.

واختتم هذا الحفل برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على الملك محمد الخامس وينور ضريحه.

كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له في ما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى، لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي.

حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو الملك وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - samih الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:16
اللهم بارك في عمر سيدي وارحم جميع اموات المسلمين امين
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2 - اعصيم سمير الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:16
رحم الله الفقيد الملك الحسن الثاني باني السدود.واسكنه الله العلي القدير فسيح جناته رفقة الشهداء والصدقين.وملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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3 - Rachid الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:27
اللهم أرحم من إشتاقت لهم أنفسنا وهم في التراب .
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4 - الله يرحم الحسن الثاني الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:38
الله يرحم الحسن الثاني ويسكنه
فسيح جنانه.
عبقرية الحسن الثاني :
في الرؤيا المستقبلية
في بعد النظر
في التفكير العميق
في العقلنة
في السلام وخلق الامان للشعب
كان رحمه الله رجل السلام والحوار
وكان موسوعة في جميع المجالات
وصاحب ذاكرة قوية والدقة في
الخطاب والذكاء القوي . الله يرحمه
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