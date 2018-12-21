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المغرب يسلم "مطرقة الهجرة" إلى الأمين العام الأممي

المغرب يسلم "مطرقة الهجرة" إلى الأمين العام الأممي
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 01:40

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية عمر هلال، بحضور لويز أربور؛ الممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون الهجرة.

وبهذه المناسبة، قدم الدبلوماسي المغربي لغوتيريس المطرقة الرسمية لمؤتمر مراكش، الذي اعتمد في 10 دجنبر الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة؛ والمعروف أيضا باسم "ميثاق مراكش للهجرة".

وقال السفير هلال بهذه المناسبة: "يتعلق الأمر بالمطرقة التي استخدمت خلال المؤتمر التاريخي الذي اعتمد ميثاق مراكش للهجرة".

كما أضاف أن هذه المطرقة هي منتوج حرفي مغربي خالص، صنع خصيصا لمؤتمر مراكش ، ليطبع هذا اللقاء الدولي والوثيقة التي اعتمدها "بلمسة تقليدية أصيلة للمملكة المغربية".

وأكد الدبلوماسي المغربي أن المملكة حرصت على تسليم المطرقة للأمين العام للأمم المتحدة لضمها الى محفوظات الأمم المتحدة ، كتذكار للحظة اعتماد "ميثاق مراكش" المشهودة.

وشكر غوتيريس المغرب على هذه الهدية التاريخية التي سيتم إيداعها بمتحف الأمم المتحدة، بجوار الوثائق والتذكارات التاريخية للمنظمة الأممية.

كما نوه الأمين العام باعتماد "ميثاق مراكش للهجرة" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجددا الإعراب عن تهانيه الحارة للمغرب على نجاح مؤتمر مراكش.

وفي الختام، التمس غوتيريس من السفير هلال نقل تشكراته الحارة للملك محمد السادس على حفاوة الاستقبال الذي حظي به، والاستقبال الملكي الذي خصّ به خلال مقامه في المغرب.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - xtruex الجمعة 21 دجنبر 2018 - 02:01
دولة و شعب النفاق من الراس حتى لرجلين، واش المغرب ولادو كيموتو فالبحر و ياكلهم الحوت، و هاد المسؤولين كيستعرضو بوجوهم حمرين مطرقة الهجرة لواه امنة لواه منتضمة، المغرب هو اخر بلاد فدنيا يقدر احل فمو فهاد الموضوع.
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