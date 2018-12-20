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رابطة العلماء تستعرض تجربتها في مكافحة التطرف

رابطة العلماء تستعرض تجربتها في مكافحة التطرف
هسبريس - وائل بورشاشن (صور: أنس ألمو)
الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:02

قال أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، إن "الجينوم الذي تأسس عليه برنامج دعم الارتقاء بقيم التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكيات المشينة في الوسط المدرسي، مؤسسي وليس فرديا"، مستبعدا اللقاءات التي تمت مع الخبراء والخبيرات، و"التقاصفات" من أجل تحديد الإشكال وغرسه في الوضع الراهن، بهدف بناء قدرات الشباب، ومكافحة السلوكيات الخطرة، وفي مقدمتها التطرف الذي يترجم إلى عنف.

وفي اللقاء الذي عقد صباح اليوم الخميس بمقر الرابطة المحمدية للعلماء مع بعثة ليبية اطلعت على تجربة الرابطة في مجال مكافحة التطرف، أوضح عبادي أن الرهان في البرنامج، الذي كان نتيجة شراكة جمعت وزارة التربية الوطنية والرابطة المحمدية للعلماء وبرنامج منظمة الأمم المتحدة الإنمائي، هو استباق تطلعات الشباب المستهدف حتى تلقى المبادرات القبول لمطابقتها انتظارات التلاميذ، وتنفتح مجالات للإبداع لتصل إلى ما قد لم يخطر ببال من عملوا على إعداد البرنامج.

كما تحدث الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء عن مجالات التيسير والتصميم والتثقيف بالنظير والإبداع التي يحرص البرنامج عن طريقها على احترام ذكاء الناشئة والاستفادة منه، بطريقة عضوية تتضافر فيما بينها لتصبح "سمفونية متكاملة". وذكر عبادي أن أول خصائص البرنامج أنه لا يتطلب بناء استديوهات وأماكن ووحدات تطبيقية وإعلامية، بل يحتاج هاتفا نقالا، ولا يتطلب استدعاء خبرات خارجية، بل الاستفادة من خبرات حاضرة.

محمد بلكبير، منسق البرنامج رئيس مركز الدراسات والأبحاث في القيم التابع للرابطة المحمدية للعلماء، وصف المشروع بالرائد في المملكة، موضحا أنه يهدف إلى بناء قدرات الشباب في مواجهة السلوكيات الخطرة عبر تعزيز قيم التسامح، والسلوك المدني، والمواطنة، والوقاية من السلوكيات المشينة في الوسط المدرسي.

وذكر بلكبير أن تطبيق هذا المشروع قد انطلق في السنة الحالية، وسيستمر من أجل تعزيز التسامح والسلوك المدني وبناء القدرات التي تمكن من مواجهة السلوكيات المُشينة، عبر تمكين المتعلمين من كفايات وقيم بانية، ليتمثَّلوها ويستبطنوها ويسيروا على نهجها.

وأكد بلكبير في كلمته على أهمية البعد المعرفي المتعلق بالمعلومات والحقائق العلمية، مضيفا أن البعد المنهجي هو الذي يمكن من ترجمة المعلومات والحقائق العلمية إلى وضعيات معيشة، ومواقف إجرائية، ثم ترجمتها ميدانيا من خلال أنشطة تقوم على التسلية التفاعلية ضمن مختلف أساليب التواصل التشاركي وتنمية قدرات المتعلمين والمتعلمات وتحقيق الكفايات والقيم التمنيعية، أي التي تبني مناعتهم تجاه السُّلوكيات الخطرة.

وتحدث بلكبير عن الحقيبة التي تم إعدادها في لجنة ترأسها أحمد عبادي، والتي سبقها تجميع للأبحاث والبيانات وتقارير التجارب والتكوين، وتحليلها، مضيفا أنه في مرحلة هندسة التكوين تم تجزيئ المادة إلى دلائل وحصرها في ثمانية متكاملة، من بينها: الدليل المفاهيمي حتى لا يبقى السند أصما ويكون مرجعا، والذكاء الوجداني لأن السلوك المتطرف ليس لباسا ينزع متى نريد بل يجب مواكبته وجدانيا وليس معرفيا فقط، وجانب التلعيب المرتبط بألعاب الفيديو والرسوم المتحركة وتصورها وكيفية بنائها وهندستها وإنتاجها، والأسانيد الرقمية وكيفية توظيفها في إنتاج مضامين جاذبة ومؤثرة، والتثقيف بالنظير والمسرح التفاعلي.

وأكد رئيس مركز الدراسات والأبحاث في القيم التابع للرابطة المحمدية للعلماء أن تكامل هذه الأدلة لا يغني عن أهمية دليل التتبع والتقويم، لأن نجاح أنشطة الحياة المدرسية رهين بمواكبة ما يقوم به المنسق ذاتُه وما يقوم به الموجودون داخل فضاءات الحياة المدرسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سعيد الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:21
رابطة العلماء يجب أن تعمل مع وزارة التربية لتدريس النشء منذ الصغر على اسلام العدل التسامح،و ان يوظحوا لهم كيف كان يعامل الرسول ص جاره اليهودي الذي رهن عنده درعه و نصارى نوران الذين استقبلهم في مسجده و الخدمه مأوى لهم إلى أن رجعوا لبلدهم آمنين رغم عدم إسلامهم و كيف طلب صداقة اللجوء السياسي لأصحابه في إثيوبيا عند الملك النصراني الذي لا يظلم عنده احد (ما أشبه اليوم بالبارحة فكثير من المسلمين يعيشون في بلاد لا يظلم فيها أحد كالدانمارك و النرويج ) و حتى العلماء المعارضين لدولهم )المسلمة ) كسعد الفقيه و الدكتور المسعري و قبلهم راشد الغنوشي و غيرهم وجدوا الحماية و الحرية و العدل و البر و الرحمة بالمظلوم و نصرته في بلاد (الكفار ) كما يسميها الدواعش الجهلة
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-2
2 - حسن لايف الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:28
في الحقيقة حسبت الرابطة في عداد الموتى، حتى إنبعتت من رمادها مثل طائر الفنيق
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1
3 - الحسين الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:48
سي العبادي مع احترامنا لما تقوم به الرابطة لكن الأمر أكبر من ذالك فالشباب اليوم يحتاج إلى البدائل الملموسة على أرض الواقع مثلا تعيش في منطقة المنارة مراكش لا يوجد فيها لا مكتبة عمومية ولا أماكن ترفيهية ولا ملاعب رياضية ولا شيء يمكن أن يتوجه اليه الشباب ليستفرغ مواهبه وطاقاته فيها .وانما ترى الشباب في سن المراهقة يجلسون في جوانب الطرقات يدخنون الممنوعات ويسمعون الفنانيين الغربيين في هواتفهم النقالة .هذا هو الواقع.
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