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الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس يعزي عاهل وأمراء السعودية

الملك محمد السادس يعزي عاهل وأمراء السعودية

الملك محمد السادس يعزي عاهل وأمراء السعودية
هسبريس من الرباط
الأحد 23 دجنبر 2018 - 08:35

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة الى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إثر وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود.

وعبر الملك في هذه البرقية عن بالغ تأثره لوفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، وأضاف: "أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان".

كما أعرب للعاهل السعودي، ومن خلاله لكافة أفراد أسرته الملكية في الرياض، عن أحر التعازي وصادق المواساة، وزاد: "أسأل الله تعالى أن يمطر على فقيدكم شآبيب رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء".

وتضمنت التعزية الملكية أيضا: "أتوجه الى الله جل وعلا أن يحفظكم وأسرتكم الجليلة بعنايته الربانية، ويحيطكم بألطافه الخفية، وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر".

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