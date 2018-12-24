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كُتّاب وآراء
المجلس العلمي الأعلى ينادي بتحقيق الصحوة للأمة
اختتمت أمس الأحد بالرباط، أشغال الدورة الخريفية العادية السابعة والعشرين للمجلس العلمي الأعلى، بالدعوة إلى تعزيز الدور الحيوي للعلماء في تحقيق الصحوة الأخلاقية للمجتمع.
وفي كلمة خلال حفل اختتام الدورة الخريفية، الذي حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، جدد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، تأكيد عزم المجلس على المساهمة في تحقيق الصحوة الأخلاقية للأمة، من خلال الدور الذي يضطلع به العلماء.
ودعا في هذا الإطار إلى "جعل المعاقل المعنوية الروحية منارات تنير فضاء الأمة"، "فحيث ما يوجد مسجد"، يضيف يسف، "ينبغي أن يكون هناك ضوء ينير للأمة الطريق".
وأشار يسف إلى أن هذه المقاربة تساهم في تمنيع المجتمع من الوقوع "فريسة للفكر الغريب الذي تسلل إلى (...) وطننا الذي كان محروسا حراسة مشددة بعلماء الأمة"، مبرزا دور هؤلاء العلماء في مكافحة هذه الأفكار الدخيلة وحفظ السلم.
وشدد على أن وحدة الأمة الصلبة وقوتها وإيمانها وقيادتها الصالحة، تكفل لها النجاح والخروج من كل المآزق التي قد يضعها في طريقها كل من يريد "تعويق مسارها".
وقال إنه تم تخصيص هذه الدورة الخريفية لبحث العديد من القضايا والرؤية المستقبلية للمجلس، مستعرضا جهود تعزيز المجالس العلمية المحلية من أجل أداء مهامها.
وهم برنامج هذه الدورة الخريفية، تنظيم جلستين عامتين، تناولتا على الخصوص "المؤسسة العلمية وواجب التخليق"، و"تعزيز آليات الارتقاء بالخطبة المنبرية"، بالإضافة إلى عرض كتاب "سبيل العلماء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
لقد حان الوقت للقيام بتغيير جدري لهذه المؤسسة العتيقة في الفكر والعمل .
وابتهل في الختام ٬ إلى الله عز وجل بأن ينصر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ٬ نصرا عزيزا يعز به الدين ويجمع به كلمة المسلمين وبأن يجعل كل مبادراته أعمال خير وبركة.