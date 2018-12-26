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الرئيسية | مدارات | تداعيات "جريمة شمهروش" .. كندا تحذّر مواطنيها من زيارة المغرب

تداعيات "جريمة شمهروش" .. كندا تحذّر مواطنيها من زيارة المغرب

تداعيات "جريمة شمهروش" .. كندا تحذّر مواطنيها من زيارة المغرب
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:00

وجّهت الحكومة الكندية تحذيرا إلى مواطنيها بخصوص زيارة المغرب، مخافة ما أسمته "ارتفاع خطر الإرهاب" بعد "جريمة شمهروش" التي أودت بحياة سائحتين إسكندنافيتين.

وقالت الحكومة الكندية، من خلال دليل لها، إن مواطنيها الراغبين في زيارة المملكة عليهم اتخاذ أعلى درجات الحذر، خصوصا أن الخطر مطروح في مناطق الجذب السياحي والمباني الحكومية والحانات والمقاهي ومراكز التسوق والفنادق والمنتجعات الساحلية.

وتضمن الدليل المذكور نصائح إلى الكنديين بأخذ علم بالأماكن العامة في المغرب، والحجز ضمن الفنادق التي تمتلك تدابير أمنية قوية.

وأضافت الوثيقة ذاتها أنه على الرغم من كافة التطمينات فحتى أكثر المواقع أمانا لا يمكن اعتبارها خالية تماما من المخاطر، مشيرة إلى أن قرار السفر هو اختيار شخصي ومسؤولية السلامة تقع على المواطن، وليس الحكومة الكندية.

وأوضحت الحكومة أن السفر نحو المناطق النائية في المغرب يتطلب المشورة المحلية أولا، مطالبة بتوظيف الدلائل الرسمية في حالة الوجود بالمغرب، مفضلة التحرك بسيارة دفع رباعي في الطرق الوعرة أو في الجبال والصحراء. كما نبهت النساء من كونهن قد يتعرضن لإساءات لفظية ومضايقة في حالة سفرهن وحدهن.

وفي هذا الصدد، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن "المنشور مجرد تنبيه احترازي اتخذته الجهات الرسمية الكندية، على إثر حادثة إمليل المفجعة"، مشيرا إلى أن "المقاربة الأمنية الاحترازية عادية، ولا أظن أن لها تأثيرا يذكر على تدفق السياح الكنديين على المغرب"، وزاد: "المغرب بلد آمن من ناحية الأعمال الإرهابية، بشهادة جميع الدول، نظرا لليقظة عالية المستوى لدى الأجهزة الأمنية".

وأضاف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا لا يمنع من الاعتراف بوجود بعض الثغرات، ذات البعد الجغرافي بالدرجة الأولى؛ لأن ما جرى للشابتين الإسكندنافيتين ربما مرده ولوجهما إلى مناطق نائية جدا، لا يصلها السياح إلا رفقة مرشدين، في أجواء النهار ثم يعودوا أدراجهم".

وأردف الفاعل الحقوقي: "للأسف، الشابتين غامرتا بالمبيت هناك، وبالتالي جرى التربص بهما، ثم إن المجرمين ربما لم تكن لديهم ارتباطات مباشرة بالإرهاب، وإلا ما فلتت تحركاتهم من أعين أجهزة الرصد"، نافيا أن يكون تحذير دولة كندا ذا أثر يذكر".

وأكمل الخضري: "السياحة المغربية لن تتأثر بهذا الحادث الإرهابي الغادر إلا بشكل طفيف جدا؛ لكن إذا ما حدثت كارثة أخرى، لا قدر الله، فالأمر لن يقتصر على دولة كندا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - عبدالله الفيلالي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:05
ها لي مابغيناش...
اللهم أصلح حال البلاد و العباد
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37
2 - علي امرابط الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:07
هذا هو لي كايقولو مطيشة خامجة تضيع صندوق
3 ارهاربيين شوهوا سمعة 40 مليون
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54
3 - ADAM الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:08
يا أسفاه عليك يا وطني فيك قوم أغتصبوا النساء و ازهقوا الارواح بإسم الدين الدي هو منهم براء و قوم أخرون يتاجرون بدماء الأبرياء فأصبحت سيرة على كل لسان يحدرون من القدوم أليك
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30
4 - نتيجة الامسؤوليات الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:10
ها المعقول..... هذا نتيجة تهاون.... وعدم الحس بالمسؤولية.. حس امني للسياح ..اي الغش. السرقة النصب زيادة عليهم في فواتير.. نقل.... كل هذا. بلعوه بالما و الهو. لكن فقدان الامن....في اماكن التجمعات عموميو او السياحية. و القيام بدوريات تحسيسية تبعت الروح الامني. .. وحضوره بعد وقوع الجرائم والنهب من طرف متصكعين معروفين و شبه رسميين في الاماكن العامة. وظهور هؤلاءِ المنحرفين بشكل ولا احد يقوم يترقيمهم او تفتيشهم. يحملون دوما سكاكين.... لكي يباغتو. الضحية.....
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17
5 - سكينة من عمان الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:15
الدول رجعت تنبه من المغرب المغرب رجع يخوف لين هادي درجه بسبب الجرايم لي فيها الله يستر لي انو هدول المجرمين وسخو صمعت البلاد المغربيه كم واحد يكون عايز يجي المغرب لاكن بسبب الجرايم مجا مافي امان تجلس وحدك وخايف روعب
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2
6 - غي دايز الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:16
ونحن بدورنا نحذر المواطنين المغاربةمن السفر الى كندا نظرا لرغد العيش المتوفر و نصدقو موالفبن
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22
7 - السياحة بيخير الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:17
على قول ساجد الوزير فقد قام هو باتخاد القرار على انها بيخير و كل من لم يراها كدالك فهو لا يملك النظرة التاقبة المستقبلية الاستباقية لسدادة الوزير .
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6
8 - rachid75 الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:18
لا زلت لا أفهم لماذا لا تحذرنا نحن خارجيتنا عند حدوث حدث إرهابي في دول ما عن ذهابنا إلى تلك الدولة. هل نحن لا نساوي شيء.
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18
9 - الله يلطف بنا.. الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:19
و ما زال العاطي يعطي..فاننا نتوقع دول أخرى ستحدو حدو دولة كندا !! لأن أولاد الحرام الحيوانات ( الدواحش ) خرجوا علينا، و هذا هو هذفهم، باغين يضربوا السياحة ديالنا و يحطموا الاقتصاد و البلاد بمرة..و لهذا وجب على بلادنا ان تحكم على هؤلاء القتلة الرعاع بالاعدام، و ذلك لرد الاعتبار لوطننا و سمعة المغاربة على حد سواء....
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10
10 - SALAM الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:21
ا ين هو دور رجال البحت والتقييم الاقتصادي .لاستقصاء اتار وتبعات الفكر السياسي الديني على اقتصاد بلادهم. ملايين المغاربة يشتغلون في الهجرة لدى النصارى.وملايين اخر معيشتهم ترتبط بسياحة هؤلاء في ارضهم....وليس لدينا برول السعوديةولا غاز قطر
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3
11 - marokki الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:24
المغرب اكثر امنا من كندا ومن كثير من الدول المتقدمة
و الراي العام الكندي لا يعكس وجهة الحكومة
اما حادث شمهروش لا يعكس تصرف الشعب المغربي
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-31
12 - Zan الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:24
C est une réaction normale, dans tout les cas nulle n est à l abri Partout dans le monde. Ce type de terrorisme est très difficile à quantifier. Allah yster
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9
13 - wood الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:25
المخزن فشل في تلفيق جريمة شمهروش لداعش التي لم تتبنى هذه العملية و ٱدعى أنها عملية فردية المسؤول عنها فقط الأشخاص الذين نفودها و هي بطريقة غير مباشرة إعتبار فئة من الشعب المغربي كونه داعشي بالفطرة .
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-12
14 - الفايكنغ الاسمر الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:30
اولا رحم الله لويسا (وليس لويزا) ومارين.
اذا كان عندكم سياحة واقفة على أسس تابثة. فلا خوف عليها من جريمة شمهروش. الارهاب ضرب باريس ونيويورك. فهل انقطع السياح عن زيارة هاتين المدينتين؟ وهل انقطع السياح عن زيارة مراكش بعد تفجير اركانا؟ الخوف اللذي اخذ المغا بة بعد الجريمة الوحشية في جبال الاطلس يدل على ان المغرب يفتقر الى الثقة في النفس والاحساس بالدنيوية بالنسبة الى الغرب. نحس بهم اسيادنا وواجبنا ان نرضيهم ونبين لهم اننا " الله يعمرها دار". ومتحضرون. هذف الارهابيين هو خلق البلبلة والترهيب وزرع الخوف. يبدو انهم نجحوا في ذلك في المغرب اكثر من الدانمارك والنرويج.
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5
15 - زنيبر الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:33
الاسلام بريء من هدا العمل
الارهابيين ناس حتالة القوم انظرو الى لباسهم متسخ وجوههم مقززة ناس منبوذين في العالم
لا علم لا اخلاق لا زين لاهمة
كل ما يعرفون له حلال حرام hhhhhhhhhh
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-1
16 - Wadanit الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:33
ما رايء الخوامج في هدا التحدير الكندي هل هم فرحون بما زرعوه في المغرب ام نادمون
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7
17 - حفيظ الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:33
لابد من إطلاق حوار وطني جاد ومسؤول لا مجال فيه لمجاملة أحد ، حوار قائم على الصدق يحضره كل مثقف ومن كل التيارات حتى التي تعتبرها الدولة غير شرعية ، نفس السيناريو يتكرر في المغرب منذ أول تفجير والدولة كما عهدناها ترمي بالكرة لمن تعتبره ينشر ثقافة الاحباط ، إذا كانت هناك رغبة لبناء مغرب قوي فلابد من هذا الحوار ، وإذا كانت هناك رغبة لبناء مغرب نافع وإهمال مغرب غير نافع فسنسمع نفس الأسطوانات المشروخة ، ونجد الهوة تتسع بين النخب وبين الشباب ..يا ناس هناك جيل ضائع بعضه في مهب الأفكار المتطرفة والآخرة في مهب أفكار منحلة وبينهما من يشعر بالقلق والحيرة ويتمنى مغادرة البلاد في أول فرصة سانحة ، بتنا نخاف من عشرينية مقبلة لهذا البلد ، ونرى نفس الالتفاف من الدولة والمسؤولين على إصلاحات حقيقية في مجالات الإنسان : التعليم والصحة والثقافة ...وكل سنة تأتي تحمل معها خيبات الأمل التي تتراكم وتتراكم حتى نصل لحد يستحيل معه شكم الأمور ولجم البعبع الذي سيخرج من فانوس تدمير القيم والثقافة والتعليم والفجور السياسي والفساد والريع
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5
18 - أمير الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:35
بعيدا عن خطورة الارهاب
أثار انتباهي هذا التنبيه

"كما نبهت النساء من كونهن قد يتعرضن لإساءات لفظية ومضايقة في حالة سفرهن وحدهن."

السمعة السيئة للذكور العربية اجتازت كل الحدود ههههه
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10
19 - Rida الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:36
يريدون تشويه صورة المغرب السياحية لمادا لم يتكلموا ويحدثنا بلدهم من فرنسا في صرف سنة واحدة قتل أكتر من 200 شخص أو يحدروهم من دولة السويد اد قام شخص واحد بقتل هولنديين سائحين بأبشع قتل وووومن المانيا ودول أخرى لمادا لم يتكلم الإعلام الدولي عنها ويحذر منها انها أخطر بكثير مما وقع في المغرب هل تأسف منهم أحد طبعا لا
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-2
20 - م المصطفى الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:40
كل المغاربة ينددون بهذا العمل الإجرامي الذي يتنافى وقيمنا الدينية السمحة٫ والذي ذهبت ضحيته سائحتان أجنبيتان.
أما عن تحذير كندا لمواطنيها عند زيارتهم للمغرب٫ فعلينا أن نذكر هذا البلد بأن المغرب = لا يعرف هذا النوع من العمليات الإرهابية إلا نادرا ولله الحمد = مقارنة مع الدول التي عرفت فاجعات الإرهاب سابقا.
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1
21 - أدربال الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:41
منع مواطنين غربيين من زيارة البلدان التي تعرضت لهجمات إرهابية بدريعة الأمن يعني الخوف على سلامتهم هو في حد داته تشجيع للارهاب
لأن الارهابي غرضه الوحيد هو زرع البلبلة و الخوف في العالم .و النتيجة الحتمية هو تَقَلص موارد الدولة المعنية بالتالي تعم الفوضى و الظخط
لهدا لا يجب إعطاءهم فرصة الانتشاء بأعمالهم الهمجية الارهابية.
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1
22 - Amazighi الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:45
جراءم وقعت في كندا و تقع في كندا كل عام لا يوجد مثيلها في العالم ، ولا يحق ان نذكرها هنا. المغرب بلد امن و مسالم من كندا الف مرة ،اكثر من نصف شعب كندا لا يملكون منزلا و لا دخلا مستقرا و مهددون بالفقر مجرد وقوفهم عن العمل ليوم واحد،مصاريف الحياة مرتفعة و الدراسة و البرد في كل مكان، ليس هناك دولة غربية لا تعاني من الجريمة، هذا الترهيب او الجريمة بشمهروش تبقى جريمة فردية وراءها مخدرات و فقر و امية و ثقافة الياءس والشعور بالفشل الانهزام و هذا موجود في جميع المجتمعات اكثرها الغرب.
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-4
23 - ارهاب الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:46
عادي جدا ان تحدَر لعض البلدان مواطنيها
الاٍرهاب يوجد في كل مكان بالمغرب
المغرب بلد غير أمن حتى وسط مدن
و في واضحة النهار نرى مشرملين يحملون
سيوفا يرعبون المارة و يسرقون حاجياتهم
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2
24 - medmod الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:47
السجون مملوءة باصحاب النفقة والشيكات بدون رصيد والسكر مع الفوضى ولمتعاطين لحشيش . والنزاعت الفارغة . رايي ان يطلق سراح ها اولاءي مع تغريمهم او الاعفاء مع الانذار . وتنقيط كل المشتبه بهم في هذا النوع من الاجرام الارهابي . مع تشديد العقوبة .واطالت امدهم في السجن . وبهذا قد نكون طهرنا المغرب العزيز من الطغات الظالمين باسم الدين .
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1
25 - ولد حميدو الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:47
كيف أن السلطات لم تنتبه لمتطرفين مشبوهين يبيتون في وقت غير مناسب للتخييم فكان على الأقل تنبيه السائحتين بعدم المبيت وحدهما ففي فصل الربيع و الصيف تكون كثرة الخيام و لن يقع اي شيء
صراحة مغربي لن يغامر وحده و لو بفرضية وقوع فيضان بمنطقة جبلية فبالاحرى فتاة
ادا لم يطبق الإعدام فالارهابيون ينتظرون الخلافة لتخرجهم من الزنزانة
اللهم اقتل المش لكي لا يحلم
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2
26 - محمود الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:54
لماذا لم تحذرهم أيضاً مواطنيها للسفر لفرنسا لقد وقع فيها اكثر مما وقع في االمغرب ،الاءرهاب سرطان قد يصيب اي بلد في العالم اما الذي يقول بان العملية القذرة ليست ارهابية فهو واهم لو كانت عملا انفراديا لما نشروا الواقعة الخسيسة على الإنترنيت من خلال ذلك يريدون ان يلحقوا اكبر ضرر معنوي تشويه صورة وطننا و بهذه المناسبة الأليمة أطالب السلطات بفتح سجني قارا و تازمامارت لكن هذه المرة ليس للمعتقلين السياسيين بل للإرهابيين لان هذا النموذج من البشر لا يستحق المعاملة الانسانية .
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0
27 - اذريس المغربي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:58
كندا اذا كانت تخاف على مواطنيها يجب عليها ان تمنعهم من الخروج من كندا . ما وقع بالمغرب يقع في جميع الدول المتقدمة مثل فرنسا و المانيا و. بلجيكا و الصين مؤخرا و غيرهم ، و المغرب يعتبر من الدول الاكثر امنا في العالم
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-1
28 - منطقي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:01
للمعلقة سكينة عمان انصحك باخد دروس في اللغة العربية فاخطاءك متكررة في جميع تعاليقك مثلا سمعة تكتبينها صمعة .اعتقد ان العملية الإرهابية الأخيرة لن تؤثر كثيرا على سياحتنا لان الارهاب ضرب حتى امريكا وأوروبا (فرنسا اسبانيا بلجيكا. .) وضرب المغرب من قبل.شيئ طبيعي ان تحدر دول تصدير السواح في هده الاونة .ستعود الأمور إلى سابق عهدها وعلى امننا اليقظ ان يضاعف من يقظته ويضرب بلا هوادة
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0
29 - داوي خاوي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:06
سكينة من عمان اللي بحالك اللي شوهوا صورة المغرب
ما خليتوا حتى درب فالخليج .بقا ليكوم غير زحل
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0
30 - مغربي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:09
حنا مغاربة رجالا و نساءا و أطفالا مهددين بالسرقة و التهديد بالسلاح الابيض و القتل نسمع الكلام النابي جهارا نهارا باسم العربدة أو باسم الدين النتيجة واحدة.
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