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كُتّاب وآراء
تداعيات "جريمة شمهروش" .. كندا تحذّر مواطنيها من زيارة المغرب
وجّهت الحكومة الكندية تحذيرا إلى مواطنيها بخصوص زيارة المغرب، مخافة ما أسمته "ارتفاع خطر الإرهاب" بعد "جريمة شمهروش" التي أودت بحياة سائحتين إسكندنافيتين.
وقالت الحكومة الكندية، من خلال دليل لها، إن مواطنيها الراغبين في زيارة المملكة عليهم اتخاذ أعلى درجات الحذر، خصوصا أن الخطر مطروح في مناطق الجذب السياحي والمباني الحكومية والحانات والمقاهي ومراكز التسوق والفنادق والمنتجعات الساحلية.
وتضمن الدليل المذكور نصائح إلى الكنديين بأخذ علم بالأماكن العامة في المغرب، والحجز ضمن الفنادق التي تمتلك تدابير أمنية قوية.
وأضافت الوثيقة ذاتها أنه على الرغم من كافة التطمينات فحتى أكثر المواقع أمانا لا يمكن اعتبارها خالية تماما من المخاطر، مشيرة إلى أن قرار السفر هو اختيار شخصي ومسؤولية السلامة تقع على المواطن، وليس الحكومة الكندية.
وأوضحت الحكومة أن السفر نحو المناطق النائية في المغرب يتطلب المشورة المحلية أولا، مطالبة بتوظيف الدلائل الرسمية في حالة الوجود بالمغرب، مفضلة التحرك بسيارة دفع رباعي في الطرق الوعرة أو في الجبال والصحراء. كما نبهت النساء من كونهن قد يتعرضن لإساءات لفظية ومضايقة في حالة سفرهن وحدهن.
وفي هذا الصدد، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن "المنشور مجرد تنبيه احترازي اتخذته الجهات الرسمية الكندية، على إثر حادثة إمليل المفجعة"، مشيرا إلى أن "المقاربة الأمنية الاحترازية عادية، ولا أظن أن لها تأثيرا يذكر على تدفق السياح الكنديين على المغرب"، وزاد: "المغرب بلد آمن من ناحية الأعمال الإرهابية، بشهادة جميع الدول، نظرا لليقظة عالية المستوى لدى الأجهزة الأمنية".
وأضاف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا لا يمنع من الاعتراف بوجود بعض الثغرات، ذات البعد الجغرافي بالدرجة الأولى؛ لأن ما جرى للشابتين الإسكندنافيتين ربما مرده ولوجهما إلى مناطق نائية جدا، لا يصلها السياح إلا رفقة مرشدين، في أجواء النهار ثم يعودوا أدراجهم".
وأردف الفاعل الحقوقي: "للأسف، الشابتين غامرتا بالمبيت هناك، وبالتالي جرى التربص بهما، ثم إن المجرمين ربما لم تكن لديهم ارتباطات مباشرة بالإرهاب، وإلا ما فلتت تحركاتهم من أعين أجهزة الرصد"، نافيا أن يكون تحذير دولة كندا ذا أثر يذكر".
وأكمل الخضري: "السياحة المغربية لن تتأثر بهذا الحادث الإرهابي الغادر إلا بشكل طفيف جدا؛ لكن إذا ما حدثت كارثة أخرى، لا قدر الله، فالأمر لن يقتصر على دولة كندا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
اللهم أصلح حال البلاد و العباد
3 ارهاربيين شوهوا سمعة 40 مليون
و الراي العام الكندي لا يعكس وجهة الحكومة
اما حادث شمهروش لا يعكس تصرف الشعب المغربي
اذا كان عندكم سياحة واقفة على أسس تابثة. فلا خوف عليها من جريمة شمهروش. الارهاب ضرب باريس ونيويورك. فهل انقطع السياح عن زيارة هاتين المدينتين؟ وهل انقطع السياح عن زيارة مراكش بعد تفجير اركانا؟ الخوف اللذي اخذ المغا بة بعد الجريمة الوحشية في جبال الاطلس يدل على ان المغرب يفتقر الى الثقة في النفس والاحساس بالدنيوية بالنسبة الى الغرب. نحس بهم اسيادنا وواجبنا ان نرضيهم ونبين لهم اننا " الله يعمرها دار". ومتحضرون. هذف الارهابيين هو خلق البلبلة والترهيب وزرع الخوف. يبدو انهم نجحوا في ذلك في المغرب اكثر من الدانمارك والنرويج.
الارهابيين ناس حتالة القوم انظرو الى لباسهم متسخ وجوههم مقززة ناس منبوذين في العالم
لا علم لا اخلاق لا زين لاهمة
كل ما يعرفون له حلال حرام hhhhhhhhhh
أثار انتباهي هذا التنبيه
"كما نبهت النساء من كونهن قد يتعرضن لإساءات لفظية ومضايقة في حالة سفرهن وحدهن."
السمعة السيئة للذكور العربية اجتازت كل الحدود ههههه
أما عن تحذير كندا لمواطنيها عند زيارتهم للمغرب٫ فعلينا أن نذكر هذا البلد بأن المغرب = لا يعرف هذا النوع من العمليات الإرهابية إلا نادرا ولله الحمد = مقارنة مع الدول التي عرفت فاجعات الإرهاب سابقا.
لأن الارهابي غرضه الوحيد هو زرع البلبلة و الخوف في العالم .و النتيجة الحتمية هو تَقَلص موارد الدولة المعنية بالتالي تعم الفوضى و الظخط
لهدا لا يجب إعطاءهم فرصة الانتشاء بأعمالهم الهمجية الارهابية.
الاٍرهاب يوجد في كل مكان بالمغرب
المغرب بلد غير أمن حتى وسط مدن
و في واضحة النهار نرى مشرملين يحملون
سيوفا يرعبون المارة و يسرقون حاجياتهم
صراحة مغربي لن يغامر وحده و لو بفرضية وقوع فيضان بمنطقة جبلية فبالاحرى فتاة
ادا لم يطبق الإعدام فالارهابيون ينتظرون الخلافة لتخرجهم من الزنزانة
اللهم اقتل المش لكي لا يحلم
ما خليتوا حتى درب فالخليج .بقا ليكوم غير زحل