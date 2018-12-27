الإنفاق العسكري يبوئ المغرب الرتبة 26 عالميا

هسبريس - أمال كنين

حلّ المغرب ضمن قائمة أكثر الدول إنفاقا على المجال العسكري، متقدما على عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومحققا استقرارا فيما يتعلق بنسبة الإنفاق من الناتج الداخلي الخام للمملكة.

وحسب آخر معطيات وكالة الاستخبارات الأمريكية، فقد حلّ المغرب في الرتبة الـ26 دوليا من حيث الإنفاق العسكري، والرتبة الحادية عشرة من بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة إنفاق تقدر بـ 3.28 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وعرفت نسبة إنفاق المملكة من الناتج الداخلي الخام استقرارا خلال السنوات الأخيرة، إذ كانت تقدر بـ3.28 في المائة خلال عام 2016، و3.25 في المائة خلال 2015 في الوقت الذي كان تقدر به النسبة بـ3.68 في المائة خلال 2014.

وحلت عمان في الرتبة الأولى فيما يتعلق بنسبة الإنفاق العسكري، إذ بلغت النسبة 13.73 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تليها جنوب السودان في الرتبة الثانية بنسبة إنفاق تبلغ 10.93 في المائة، ثم المملكة العربية السعودية التي تبلغ نسبة إنفاقها 9.85 في المائة.

وحلت جمهورية الكونغو في الرتبة الرابعة، وتبلغ نسبة إنفاقها 7.17 في المائة، متبوعة بالجزائر في الرتبة الخامسة بنسبة إنفاق تبلغ 6.55 في المائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.66 في المائة.

وحلت إسرائيل في الرتبة السابعة بنسبة إنفاق تقدر بـ5.64 في المائة، ثم روسيا في الرتبة الثامنة بنسبة إنفاق تصل إلى 5.40 في المائة، تليها الكويت ثم لبنان فالبحرين والأردن، متبوعة بنامبيا وأرمانيا، فالنيجر واليمن تتبعها أذربيجان والعراق وباكستان ثم بروني، متبوعة بأوكرانيا وكولومبيا، فبوتسوانا وسينغافورة.

وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في الرتبة الـ25 دوليا بنسبة إنفاق تقدر بـ 3.29 في المائة، متبوعة بالمغرب، ثم قيرغيزستان وكوبا، فموريتانيا وأنغولا في الرتبة الثلاثين.

يذكر أن المغرب سيعيد قريبا العمل بالخدمة العسكرية؛ وهو الذي ستخصص له قيمة كبيرة، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة وصلت إلى 500 مليون درهم؛ أي ما يعادل 50 مليارا من السنتيمات.

وحسب المعطيات التي وردت في تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، فإن مبلغ 500 مليون درهم سيكون موزعاً على نفقات الموظفين والمعدات ونفقات الاستثمار الخاصة بالخدمة العسكرية.