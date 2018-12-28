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رابطة تطالب الحكومة بدعم "حوار مشترك" للديانات‬

رابطة تطالب الحكومة بدعم "حوار مشترك" للديانات‬
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:47

دعا المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية بالشموع، غدا الجمعة، في ساحة النافورة بمدينة القنيطرة، وذلك من "أجل إدانة العملية الإرهابية الإجرامية المغرقة في الوحشية ضد السائحتين الدانماركية والنرويجية، وضد كل أنواع الإرهاب والتطرف العنيف والدعوات للكراهية والتمييز والعنف".

وأكدت الرابطة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، "إدانتها القوية للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أيا كان مرتكبوه، وحيثما ارتكب، وأيا كانت أغراضه، على أساس أنه يعد واحدا من أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين".

وأوضحت الرابطة الحقوقية أنه "لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية"، داعية "الحكومة المغربية إلى الإعلان عن حوار وطني لصياغة خطة وطنية ناجعة للتصدي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره".

وطالب المصدر ذاته بـ"تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم في ما بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، وتعزيز الاحترام المتبادل للأديان والقيم والمعتقدات الدينية والثقافات ومنع التشهير بها"، مؤكدا "ضرورة سعي الحكومة إلى تحقيق وتعزيز خطط التنمية والإدماج الاجتماعي على جميع الأصعدة".

"نساند المجهودات الأمنية عبر التدابير الوقائية المتخذة للتصدي للإرهاب، مع التأكيد على ضرورة الوفاء بالالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي، ولاسيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي في إطار مكافحة الإرهاب"، تردف الرابطة.

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