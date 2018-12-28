عصيد يدعو إلى تعطيل "آيات الجهاد" للحد من التطرف والإرهاب

هسبريس - محمد الراجي

دعا أحمد عصيد، الناشط الحقوقي، إلى تعطيل آيات الجهاد الواردة في القرآن الكريم، وقال في محاضرة بمقر حزب الاشتراكي الموحد فرع تمارة، مساء أمس الخميس، إن تعطيل آيات الجهاد "هو المدخل الأساس للحد من التطرف والإرهاب".

وفي خضمّ زخم التنديدات بالجريمة الإرهابية التي هزت المغرب الأسبوع الماضي إثر قتْل سائحتين إسكندنافيتين في منطقة إمليل نواحي مراكش، والتبرّؤ من أفعال مقترفي الجريمة واعتبارها منافية لمبادئ الدين الإسلامي، قال عصيد: "كفانا من هذا الكلام".

وأوضح أنّ "تكوين الإرهابيين يقوم على استعمال القرآن والسنة"، مضيفا: "قد يقول البعض إن الإرهابين الذين نفذوا جريمة قتل السائحتين لم يفهموا القرآن، لكن على الفقهاء والسياسيين الذين يبرّئون الإسلام أن يشرحوا لنا ما الذي لم يفهمه الإرهابيون في النصوص".

وتابع: "من المؤكد أنهم سيهربون، وإلا فإنهم سيجدون أنفسهم مجبرين على الاعتراف بأن العنف موجود في النص القرآني، وأن الآيات التي تحمل العنف نزلت في سياق معين، وأنّ واقعنا اليوم يحتّم تعطيلها بشكل نهائي، لكي يتوقف العنف ويعمّ الاستقرار".

وذهب عصيد إلى وصف ردّ فعل المسلمين المستنكرِ للعمليات الإرهابية المنفّذة باسم الدين الإسلامي واعتبار الإسلام بريئا من هذه الأفعال بـ"النفاق"، قائلا: "الجميع يعرف أن هناك نصوصا تستعمل لشحذ كراهية غير المسلمين، وهي التي تؤطر الإرهابيين".

ووجه عصيد انتقادات لاذعة إلى المسؤولين عن اختيار مضامين المقررات الدراسية المعتمدة في المدارس المغربية، داعيا إلى إزالة كل المضامين التي تحض على كراهية الآخر، "بما في ذلك أنّ الإسلام هو الدين الصحيح وباقي الأديان محرّفة"، على حد تعبيره.

وأضاف: "حين نعُدّ أنفسنا أفضل من الآخرين، فإن جميع مظاهر الحضارة الغربية تصير سلبية في نظرنا، حيث يتم تقبيح كل ما تفوق فيه الغرب علينا، ونلجأ إلى مجموعة من تَاحْرامياتْ لمنافسة الغرب، مثل الإعجاز العلمي في القرآن".

ودعا عصيد إلى إعلان ما سمّاه "القطيعة مع مساوئ الماضي"، وذلك، يضيف المتحدث، "بالاعتراف بأن الإسلام له علاقة بهذه السلسلة من الأعمال الإرهابية"، لكنه لمْ يُبْد تفاؤلا بشأن احتمال تحقّق هذا النداء، "لأن الفقهاء لا يريدون قول هذه الحقيقة، لأنهم يطمحون إلى عودة الدولة الدينية وتطبيق شرعها"، على حد تعبيره.

وأكد عصيد في محاضرته التي تحدث فيها عن "إشكالية الدين والعنف"، أن الأديان ارتبطت، جميعُها، بالعنف منذ ظهورها، "بسبب أن التدين مرتبط بالاعتقاد بوجود حق مطلق له مصدر فوق طبيعي، وهذا الاعتقاد يجعل الإنسان مؤمنا بأنه على الحق المطلق وأن الآخرين ضالون، ما يدفعه إلى تبني سلوكيْن، إما أن يُشفق عليهم، أو يمارسَ الضغط والعنف الرمزي والمادي ليتبنوا عقيدته".

وأشار المُحاضر إلى أن الآيات القرآنية المكّية كانت تدعو، خلال العشر سنوات الأولى من بداية نزول الوحي، إلى نشر الدين بالحسنى، وتنص على حرية اختيار العقيدة، "لكن بعد أن صار للإسلام جيش، بدأ مضمون الآيات التي نزلت في المدينة يتغير من الدفاع عن النفس إلى قتال غير المسلمين"، كما جاء على لسانه.

وذهب عصيد إلى القول إن ما جعل "آلة الغزو تدور بعد أن تقوت شوكة المسلمين هو السعي إلى كسب الغنائم، فتكرّست فكرة الجمع بين نشر الدين وكسب الغنائم، وكانت الغنائم في أحيان أهم من نشر الدين".

وتابع المتحدث: "اليوم، صورة الإسلام مرتبطة في أذهان الناس بالعنف، لأن من صميم الثقافة الإسلامية أن الإسلام هو أفضل الأديان وأن الديانات الأخرى محرفة، وهذه الفكرة في حد ذاتها عنيفة حتى لو لم يكن هناك حرب ولا قتال".

في المقابل، يرى عصيد أن الإسلام فيه، كغيره من الديانات، قيَم إنسانية نبيلة، "لكننا لم نقدر على التعريف بها، لأننا أعطينا الأولوية لإرساء أسس الدولة الدينية على حساب نشر القيم الإنسانية، وهذا أدى إلى تزايد المساجد والتدين في صفوف الناس، لكنّ الأخلاق تتراجع".

وذهب عصيد إلى القول إن "أخلاق المسلمين اليوم في الحضيض"، داعيا إلى "عدم ربط عمل الخير بالرغبة في الدخول إلى الجنة، والإعراض عن فعل الشر بالنجاة من النار، لأننا بذلك نربي أشخاصا انتهازيين لا يفعلون الخير إلا بمقابل، بينما المطلوب هو أن نتحلى بأخلاق الواجب، بأن يقتنع الإنسان بأن عمل الخير واجب لأنه خير ولأن فيه مصلحة للمجتمع وللدولة".