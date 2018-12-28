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كُتّاب وآراء
تهديدات أمريكا تدفع إلى نقاش أمميّ لمستقبل "المينورسو" بالصحراء
وسط تصاعد التهديدات الأمريكية بسحب المساعدات وتوقيف تمويل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، يشرع مجلس الأمن الدولي في مناقشة مهام عدد من بعثات حفظ السلام المنتشرة بالقارة السمراء؛ من ضمنها بعثة "المينورسو"، التي يوجد مقرها الرسمي في مدينة العيون.
وكشف مجلس الأمن، في النشرة التوقعية لبرنامج شهر يناير 2019، أن أعضاء المجلس الأممي سيناقشون قضية الصحراء وفقا لقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2440، والذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يطلع المجلس بمستجدات النزاع بعد ثلاثة أشهر من تجديد مهمة بعثة "المينورسو".
وكان مجلس الأمن صادق، بتاريخ 31 أكتوبر 2018، بالأغلبية، على القرار رقم 2440 القاضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "المينورسو" لستة أشهر حتى يوم 30 أبريل 2019، على الرغم من توصية الأمين العام الأممي الذي طالب في تقريره بتمديد مهمة البعثة لعام كامل.
ومن المتوقع، وفقا للبرنامج الذي اطلعت عليه هسبريس، أن يقدم هورست كولر، المبعوث الأممي إلى الصحراء، إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن حول تطورات الصحراء والخطوات التي يقوم بها الرئيس الألماني السابق، خصوصا بعد جلوس أطراف النزاع في مائدة جنيف قبل أسابيع.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن إدارة عمليات حفظ السلام يتوقع أن تقدم أيضا موجزا حول بعثة "المينورسو" بالصحراء.
وتقدم إدارة عمليات حفظ السلام التوجيه السياسي والتنفيذي لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام حول العالم، وأيضا تعمل على التواصل المستمر مع مجلس الأمن والمساهمين العسكريين والمساهمين بموارد مالية وأطراف النزاع الخاص بتنفيذ ولايات مجلس الأمن.
وتنعقد الجلسة المقبلة لمجلس الأمن في ظل التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، عندما صرح بأنه يشعر بخيبة أمل كبيرة حيال جمود ملف الصحراء دون تقدم في هذا المسار، على الرغم من مرور عدة سنوات، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستطلب إنهاء مهمات الأمم المتحدة في إفريقيا؛ ومن بينها بعثة "المينورسو" إلى الصحراء، لكونها "لا تأتي بسلام دائم".
ويرى مراقبون أن جون بولتون يخوض حربا غير معلنة ضد مصالح المغرب، لا سيما أنه سبق أن نجح في الضغط على مجلس الأمن في تقليص ولاية بعثة "المينورسو" من سنة كاملة إلى ستة أشهر، بهدف الضغط على أطراف النزاع للوصول إلى حل سياسي متفق عليه في أقرب وقت ممكن. كما عبر عن نيته في خفض مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية المخصصة لبعثة الأمم المتحدة بالصحراء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
يعتبر قرار مجلس الأمن 2440 وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير منصفان لحل نزاع مفتعل طال أمده:
القرار يجمع أطراف النزاع التاريخيين (الجزائر ودميتها البوليساريو، المغرب وموريتانيا).
الحل المنشود سياسي وتوافقي وإلزامية إحصاء سكان المخيمات وتفكيك الميليشيات المسلحة، وتسليم عتادها الحربي إلى الأمم المتحدة قصد إتلافها.
عودة الصحراويين إلى المغرب، عودة باقي الجنسيات إلى بلدانهم.
حكم ذاتي ديموقراطي في الصحراء.
فتح الحدود بين المغرب والجزائر
يتبع