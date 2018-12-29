مؤلف جماعي يتناول البعد الحقوقي لظاهرة الهجرة‎

هسبريس من الرباط

صدر، ضمن منشورات منظمة العمل المغاربي لسنة 2018 الجارية، مؤلف جماعي عن مطبعة النجاح الجديدة، حول "الهجرة في حوض المتوسط وحقوق الإنسان"، بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج.

ويتضمن الكتاب الجماعي، الذي نسّق أوراقه العلمية إدريس لكريني، رئيس منظمة العمل المغاربي، دراسات باللغتين العربية والفرنسية لباحثين وخبراء من المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا من تخصصات وحقول معرفية مختلفة؛ وهي الأوراق التي سبق أن قدّمت، بمراكش في أواخر شهر يناير 2018، في إطار ندوة علمية نظمتها منظمة العمل المغاربي ومجلس الجالية المغربية بالخارج بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

وجاء المؤلف في 228 صفحة من الحجم المتوسط، وهو يتناول الظاهرة من جوانب وزوايا مختلفة، في ارتباط ذلك بالبعد القانوني للهجرة في السياق الوطني والإقليمي والدولي، وبسياقاتها التاريخية والعوامل المتحكّمة فيها، وبترابط الحق في التنمية والهجرة، والمُواطنة بوصفها ضيافة اللاجئ، مع التوقّف عند هجرة الشباب العربي إلى دول الاتحاد الأوربي ورصد تجربة هذا الأخير مع الظاهرة، وطرح أوضاع الشباب المغربي بإيطاليا، وأوضاع المهاجرين الأجانب بالمغرب والمهاجرين المغاربة بالمهجر، وتناول الحقّ في العودة وإشكالية إعادة الإدماج، ودور المهاجرين في التنمية.

كما تطرق المؤلّف للعوامل المغذّية للهجرة السرية ولحقوق المهاجر السّري، وللمرأة والهجرة، ثم رصد تجربة مراكز الاستماع مع اللاجئين بالمغرب.