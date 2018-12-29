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الرئيسية | مدارات | بعد الإمارات والبحرين .. هل يجدد المغرب اعترافه بنظام بشار الأسد؟

بعد الإمارات والبحرين .. هل يجدد المغرب اعترافه بنظام بشار الأسد؟

بعد الإمارات والبحرين .. هل يجدد المغرب اعترافه بنظام بشار الأسد؟
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
السبت 29 دجنبر 2018 - 20:00

موسمُ العودة إلى دمشق قد بدأ. ومع انسحابِ القوات الأمريكية من الأراضي السورية بادرَت دول عربية إلى اقتراحِ وإرسالِ وفود دبلوماسية لملء الفراغ الذِي كانَ سبَّاقاً إلى دفْع الإمارات والبحرين، والأردن أيضا، صوب إعادة فتحِ سفاراتها عقبَ خمس سنوات من الجفاء والقطيعة الدبلوماسيتين. ومن هنا تساءل الكثيرون ما إذا كان المغرب سيقدم على خطوة مُشابهة.

وقبلَ ذلك نقلَ تلفزيون "الميادين" أنَّ "السعودية أبلغت بعض عواصم الدول العربية أن لا مانع لديها من عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية". ويأتي هذا في وقتِ أعلنت فيه الإمارات والبحرين أنهما يسيرانِ في اتجاه الموقف الدولي الهادف إلى إعادة الحياة إلى دمشق.

وكانت المملكة المغربية قد قطعَت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد في صيف 2012 بعدما قرَّرَت طرد السفير السوري المعتمد في الرباط، باعتباره "شخصا غير مرغوب فيه"، منتقداة بقوة الوضع في سوريا الذي "لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه"، وفق الموقف الرسمي وقتها.

وقال الباحث والإعلامي مصطفى الطوسة إن "تغيير المعادلة الدولية الدبلوماسية تجاه سوريا بانسحاب الأمريكيين من سوريا وعودة تيَّار التطبيع العربي مع دمشق، يفرض على الدبلوماسية المغربية مقاربة جديدة يصعب عليها أن تظلَّ بعيدة عن هذا الحراك الدبلوماسي حول دمشق، وقد تنضم إلى باقي الدول العربية التي تطالب بعودة سوريا نظام الأسد إلى حضن العائلة العربية".

وأضاف الإعلامي المقيم في باريس، في تصريح لهسبريس، أن "هذا لا يعني أن المغرب يوافقُ ويصادق على السياسية التي اتبعها بشار الأسد ضد المعارضة والشعب السوري"، مشيراً إلى أن "هناك انتقادات واضحة عبرت عنها الدبلوماسية المغربية والعالمية تجاه هذه المقاربة؛ غير أن هناكَ موازين قوى جديدة الآن تفرضُ تعاملاً ديبلوماسيا جديداً، وقد يُترجم ذلك بخطوات دبلوماسية اقتصادية تُعيد الحرارة إلى العلاقات بين دمشق والرباط".

العودة إلى دمشق على المستوى الدبلوماسي، بحسب الطوسة، "لا يمكن أن يوازيها جمودٌ مغربي، والمغرب لا يجبُ أن يظلَّ معزولاً عن هذه الحركة العالمية، وسيكونُ من الطبيعي وليسَ من المفاجئ أن تعاد الروح والحرارة إلى العلاقات المغربية السورية".

من جهة أخرى، يرى الطوسة أن "هذا الواقع الجديد سيفرضُ حيثياته على الدبلوماسية المغربية لسببٍ بسيط هو أنه إذا نظرنا إلى خريطة التحالفات العربية والنشاط الدبلوماسي العربي، لا وجودَ لبلد يمكن أن يبقى معزولاً وينأى بنفسه عن هذا الحراك".

وأضاف أن "مصر السيسي لها علاقات قوية مع نظام الأسد، ودول الخليج تُغيّر توجهاتها الدبلوماسية، ودول المغرب العربي كلها أصبحت مستعدة للتعامل مع بشار الأسد انطلاقا من واقع استراتيجي وعسكري أنه بفضل حلفائه الروس والإيرانيين ربح المعركة ضدَّ داعش والمعارضة المسلحة".

ووفقا لتصريحات المحلل السياسي ذاته، فليس من المفاجئ أن ينضم المغرب إلى هذه الحركة التي تهدف إلى احتواء سوريا وإعادتها إلى حاضنتها الطبيعية والاستمرار في محاولة تضييق الخناق على القبضة الروسية الإيرانية على نظام الأسد، لأنَّ "الغياب ليس منطقيا والحضور قد يكون فيه مصادقة على نظام الأسد لكن فيه محاولات لاستقطابه من أجل اتباع سياسية أقل عنفاً تجاه الشعب السوري".

وأبرز الإعلامي المقيم بفرنسا عنصرا آخر يدخلُ ضمن محفزات الدبلوماسية المغربية لإعادة النظر في علاقتها مع سوريا، يتمثل في أن "الكل له مصلحة حيوية في إنهاء الأزمة السورية، لأن ذلك تسبَّب في عملية نزوح قوية، فالمهاجرون السوريون تدفقوا على بلدان المغرب العربي وشكلوا عبئاً اقتصادياً وأخلاقياً على هذه المجتمعات".

وتوقع الطوسة، في ختام تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، "أن تعود الأمور ولو شكلياً إلى طبيعتها"، معتبرا أن ذلك "سيسمح للنازحين بالعودة إلى بيوتهم ومناطقهم، وهذا انتصار مرحلي على تداعيات الأزمة"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - Azro السبت 29 دجنبر 2018 - 20:11
المغرب يجب ان ينأى بنفسه عن صراعات الشرق ولا يتدخل أبداً لا برأيه ولا بشخصه،لا يأتي من الشرق سوى رياح الشرقي والدمار
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109
2 - simo danmark السبت 29 دجنبر 2018 - 20:16
صراحة لا نريد اَي علاقة مع الشرق الأوسط....لم ياتينا منهم الا الويلات....مرورا من السعودية ....اما سوريا فهي الان إمارة روسية إيرانية .....مادا سنستفيد من بشار ؟لاشئ
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78
3 - كمال تراست السبت 29 دجنبر 2018 - 20:17
شخصيا من المؤيدين لهذه المبادرة وأظن أن المؤامرة على الشعب السوري سقطت
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-19
4 - جبلي ابن الجبل السبت 29 دجنبر 2018 - 20:17
باش تعرفو سياسة فالعالم غي كذوب غي مصالح كول واحد تابع مصلحتو إذا شافو فيه مصلحتهم أو عطاتهم تعليمات امريكا بسيف عليهم يعترفو بيه .. و لكن حنا كشعب كنشوفو بشار بمثابة سفاح دمر اقدم عاصمة فالعالم (دمشق) و قتل و شرد الملايين واش هذا باقي يصلح للسلطة
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25
5 - أكاديري السبت 29 دجنبر 2018 - 20:19
هذا هو النفاق السياسي..............
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46
6 - مغربي قح السبت 29 دجنبر 2018 - 20:19
داكشي لي غادي تمليه امريكا وروسيا على الدول العربية غادي يديروه .بلا ما يبقاو يمثلو علينا زعما راهم مستقلين في اخذ قراراتهم...يفرقوهم وقت لي بغاو و يجمعوهم الوقت لي بغاو.العرب أضحوكة العالم.
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49
7 - ابن الصحراء الجزائري السبت 29 دجنبر 2018 - 20:19
ودول المغرب العربي كلها أصبحت مستعدة للتعامل مع بشار الأسد انطلاقا من واقع استراتيجي وعسكري أنه بفضل حلفائه الروس والإيرانيين ربح المعركة ضدَّ داعش والمعارضة المسلحة".
هذه العبارة الواردة من هذا المحلل في غير محلها ، الجزائر وما أدراك ما الجزائر لم تكن يوما بيدقا للسعودية أو لدولة خليجية أو لفرنسا وحتى لأمريكا ، عكس بعض الدول التي هرولت لقطع علاقتها الديبلوماسية مع الشقيقة سوريا ، ها هي سوريا تنتصر وينتصر الاسد وينتصر الجيش العربي على كافة خصومه ، وها بعض المبتزين ممن يريدون الاستثمار في بناء سوريا ، ولكن النظام السوري والسوريون يعرفون جيدا من وقف معهم ومن كان يكثر من الضجيج في مجلس الامن والارشيف موجود والتاريخ لا يرحم ...
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13
8 - Mann السبت 29 دجنبر 2018 - 20:21
تحية للنظام السوري الذي صمد في وجه التخريب الخليجي الاسرائيلي الاميركي
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13
9 - الجاحظ السبت 29 دجنبر 2018 - 20:23
في العلاقات الدوليه لا محل الاخلاق ،فقد تدبح شعبك وتهجر الملايين منهم دون ٱن يهتز لك رمش،ومع ذلك تستوي على عرشك وتركض الدول لاعادة التطبيع معك ضاربين بعرض الحائط كل القيم والاخلاق .
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12
10 - boubana السبت 29 دجنبر 2018 - 20:23
(وعادت حليمة الى عادتها القديمة)
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8
11 - Abdul السبت 29 دجنبر 2018 - 20:23
بالامس قرروا طرد سوريا من جامعة الدول العربية ما الدي جعلهم يقررون عودة سوريا الى الجامعة انها سياسة الصبيان اليس الأجدر أن ان تبقى حتى تحل مشاكلها
ادا هي الان هي أقوى لأنها دولة علمانية لا يصيطر عليها شيوخ او جماعة
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9
12 - Maher السبت 29 دجنبر 2018 - 20:24
سأقول نعم فالمصالح و الكراسي هي الهدف الأسمى للحكام العرب. الشعب يبقى في الماخره و ليس له مكان من الإعراب.
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11
13 - abybakk السبت 29 دجنبر 2018 - 20:25
Non seulement il faut rétablir les relations avec la Syrie, mais en plus il faut présenter des excuses au peuple syrien
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14
14 - أناروز السبت 29 دجنبر 2018 - 20:27
الدماء لا تشربها الأرض كما يقول المثل حكام العرب لا يهمهم عدد الضحايا أو الشهداء همهم فقط الكرسي وقمع الشعوب لذلك لا عجب لما يصنعونه هذه الأيام مهما يكن فدماء الشعب السوري الحر في رقابهم إلى يوم القيامة
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11
15 - سيدي حنيني السبت 29 دجنبر 2018 - 20:27
و هل فكرتم في قبول سوريا بالمسعى المغربي ؟؟؟؟
الديبلوماسية الرزينة لم تفكر يوما في مقاطعة سوريا حتى تعيد علاقتها معها....
اما ديبلوماسية الذراري تقطع العلاقة صباحا و تعيدها ليلا ....
تتسبب في غلق حدود مع جيرانها ليلا و تتوسلا صباحا لفتحها
تشارك بطائراتها لضرب بلد امن و تسحبهم خفية
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19
16 - omar السبت 29 دجنبر 2018 - 20:29
نتمنى ذلك و إرجاع جميع اللاجئين نحو بلدهم، المغرب مش ناقص مهاجرين.
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2
17 - Amazighi السبت 29 دجنبر 2018 - 20:31
الاعتراف بالنظام هو انهاء الحرب و مساعدة السوريين للرجوع الى ديارهم و الحد من القتل و الارهاب ،اعتراف بالنظام يهزم امريكا و حلفاءها و يهزم اعداء الاسلام و العرب ،الاعتراف بالنظام مرحلة انتقالية تاريخية تعطي للعرب الحق في امتلاك كل انواع الاسلحة المدمرة للدفاع عن الوطن ،على كل دول الاسلام و العرب مساعدة سوريا مجددا و بناءها و جعلها عاصمة العالم العربي ،و عاصمة المقارمة والعلم ..حروب الشيعة و السنة انتهت و لقد تلقوا درسا من دول الغرب بان الدين و العرق و العنصرية سبب دمارنا و دمار احبانا والاجيال ..الغرب داءما يجري و يحارب وراء مصالحه . ما على بشار الا ان يرفع شعار ان الوطن غفور رحيم و سوريا لا يدخلها الا المطهرون ،وسوريا للسوريين ..ارجعوا الى بلدكم و تعلموا الدروس وانتم ذقتم طعم الحريات و الديمقراطيات المزيفة التي يروجها الغرب و الامم المتحدة التي اصبحت لعبة الحروب واكذوبة التاريخ كما وقع بالعراق و اسلحة الدمار الشامل.
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8
18 - ali السبت 29 دجنبر 2018 - 20:31
اكيد لن يفتح المغرب سفارته بدمشق .لان العلاقات بين البلدين متوثرة .خصوصا اذا علمنا ان السيد هلال ممثل المغرب في الامم المتحدة كان له صدام مباشر مع ممثل سورية .زد على ذالك المغرب لم يعد يثق في سياسة العرب وخصوصا دول الخليج .اظن ان اامغرب سيحدو حدو الدول العظمى كفرنسا وغيرها. اما العرب مشات عليهم .
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-6
19 - عبدالله السبت 29 دجنبر 2018 - 20:31
ما على المغرب الا ان يتبع الامارات ايضا بفتح صفارته في سوريا وعليه ان لا يعطي الفرصة لأعداءه ان يستغلو كرسيه الفارغ.
اتمنى او يكون درسا قويا للمغرب ان لا يتق في دول الشرق الأوسط لانه الا بياديق الغرب لتقسيم الدول العربية والمسلمة . شخصيا كنت ضد الثوار الذين خربو البلاد وأرجعوهم مءات السنين الى الوراء كما وقع في العراق وليبيا وكما كان حال بشار والاه العظيم الى احسن من الخوانة كون قدر الله ونجح لهم الانقلاب عليه ، شوفو ما وقع لصدام والقذافي ، هل تحسنت وضعية بلدانهم ؟ طبعا لا وهاذا ما كان هدف اعداء الله الا تخريب واضعاف الدول العربية وكما يريدونه بالمغرب العربي الان . الحمدلله اشكر بوتين الذي حطم مخططاتهم العدوانية وارجع المياه الى مجاريها وأتمنى ان لا يقع نفس الشيء مع اردوغان التركي لأنني لا إتق فيه ولو شبر واحد.
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4
20 - harrokki السبت 29 دجنبر 2018 - 20:31
مذا قال المندوب المغربي في إجتماعات الأمم المتحدة ؟؟؟ ومادا أجابه المندوب السوري ؟؟؟ وماذا كانوا يقولون أغلبية المغاربة ؟؟؟ هل فقدتم الذاكرة ؟؟ أم غيرتم البذلة ؟؟؟
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24
21 - ادريس السبت 29 دجنبر 2018 - 20:31
طلعت الدبلوماسية الجزائرية معلمة لانها لا تنساق وراء مصالح الاخرين لاهي خرجت مع الخارجين و لا هي عائدة مع العائدين برافو والله معلمين اما باقي الدول سوف يعودون و وجوههم مصفرة بعد ان امرت سيدتهم امريكا
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28
22 - احمد السبت 29 دجنبر 2018 - 20:31
طبعا سيجدد و يتبع ما فعله الخليجيون. فالمخزن ليس اكثر من جارية عند الخليجيين و لا يتردد في بيع ابناءه و بناته لهم في حروبهم
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10
23 - مجرد راي السبت 29 دجنبر 2018 - 20:31
هذا ما يسمى بالنفاق السياسي بكل ما يحمل من معنى ،من لم يفهم معنى النفاق السياسي فها هو امامك. نحن مجرد دول تتبع الغرب وليس لنا قرار.
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8
24 - SAMIR السبت 29 دجنبر 2018 - 20:32
نظام ألأسد إجتاز الخطر،الكل يهرول للمصالحة معه .رحم الله الضحايا الحرب المدمرة التي شهدتها سورية ؛هدف القوى الإستعمارية وعملائها العرب هو تدمير سورية .اليوم إنقلبوا180درجة ،وبدأوا بفرض توجههم الجديد ضد من يدور في فلكهم ؛كانت السودان المسكين ألأول وسيأتي دور الباقية .ولانعرف ماذا سيقرره المغرب؟؟؟
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5
25 - محمد المغربي السبت 29 دجنبر 2018 - 20:32
سوريا العظمى , بجيشها الباسل ودعم اصدقائها الاقحاح التي صمدت وردت الارهاب على عقبيه بشقيه : الغربي الحاقد, والعربي الكائد.. هل ستعترف هي بالانظمة العربية الفاشلة التي تطلب اليوم ودها; وللاسف المغرب يركب دائما القطارات الزائغة ويدعم القضايا الخاسرة. امس سوريا, واليوم اليمن.. فهل ستعترف سوريا المنتصرة به وبامثاله. (لازلت اذكر مؤتمر اعداء سوريا بمراكش) ??
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4
26 - ولد حميدو السبت 29 دجنبر 2018 - 20:39
السياسة كلها نفاق فالسعودية و قطر كانتا متفقتان في الإطاحة بنظام الأسد و الآن متخاصمتان
اما عن سوريا ينطبق عليها اغنية ناس الغيوان
ما هموني غير الرجال اللي ضاعوا الحيوط اللي رابوا كلها يبني دارو
اما عن المغرب فالحزب الديموقراطي الحاكم بأمريكا هو الدي ضغط على عدة دول لقطع العلاقات مع سوريا اما ترامب فلا يهتم فهمه هو الأموال فلو بقي أوباما فلن يفتحوا سفاراتهم بدمشق
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10
27 - سكزوفرين السبت 29 دجنبر 2018 - 20:39
سوريا ضحية السلطان أردوغان اكبر منافق على وجه الارض.
هذا الكلام لن يعجب الاخوان من طبيعة الحال
ولكن من اين مر الارهابيون الى سوريا
من اين مرت الأسلحة
هل رأيتم في العالم اعترافا بالمعارضة المسلحة اليس كل من يحمل السلاح ضد دولته ارهابيا الا في سوريا.
ما يفعله نتانياهو لسوريا هو نفس ما يفعله أردوغان فهم اووا المعارضة المسلحة وعالجوا جرحاها.
اتحدى اي منتم للبيحيدي ان يكذب هذه الحقائق.
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13
28 - مسلم السبت 29 دجنبر 2018 - 20:40
و ﻻ دولة عربية واحدة إستفادة من هاذه التورات الملعونة غير الدمار و الهوان .
إستفيقوا يا أمة محمد و إتبعو هدي النبي قال الرسول "ص" ；
وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما: أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: مَنْ كَرِه مِنْ أَمِيرِهِ شيْئًا فَلْيَصْبِر، فإنَّهُ مَن خَرج مِنَ السُّلطَانِ شِبرًا مَاتَ مِيتَةً جاهِلِيةً متفقٌ عَلَيْهِ.
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-2
29 - عادل ن السبت 29 دجنبر 2018 - 20:41
نعم احتضان الشعب السوري واجب وإعادة الاعمار كذلك ولكن بدون هذا المجرم الذي فاق إجرامه أي حد لمذا إختار العرب الانسياق وراء أمريكا كالقطيع من الأخطر على الأمة هل الحكومات المتعجررفة التي تقتل شعوبها وجيرانها أم ايران التي لم سيبق لها أن اعتدت على أي قطر عربي ومع ذلك سوف يقفون في صف أمريكا للقضاء عليها وعلى رأسهم بشار عندما يلتفو حوله اصحاب الحسنات سيغدر بالايرانيين كما غدر بشعبه ويكون ترامب قد نجح في خطته من أجل أموال ابن سلمان المتهور
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-1
30 - ملاحظ السبت 29 دجنبر 2018 - 20:44
هل انتفت الأسباب التي دعت إلى تعليق الاعتراف بنظام دمشق؟!
هل تم التراجع عن مقررات مؤتمر مراكش الذي انعقد عقب اندلاع "الثورة "السورية ؟!
هل تمة مصالح وطنية تقتضي العودة والاعتراف بنظام دمشق؟! وما الذي تغير وتحقق خلال هذه الفترة؟!
ونخشى مانخشاه هو أن تكون إملاءات خارجية (إماراتية حسب ماتم الترويج له)فرضت فرضا...؟؟!في هذه الحالة يتأكد افتقارها للقرار السيادي... ام هي لعبة مصالح واستراتيجيات متغيرة وعبارة للقارات..
هناك العديد من التساؤلات والافتراضات.. .
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1
31 - تابع السبت 29 دجنبر 2018 - 20:48
تاملت و الدنيا بها العُجب و العَجب تروح بلا عذر و تأتي بلا سببْ فلا ظلُّها دانٍ ولو طالَ أمنها وسَلْ عنْ هَواها كلّ منْ ودَّها خطب 

محمد بن راشد ال مكتوم
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1
32 - احمد السبت 29 دجنبر 2018 - 20:48
حتى المغرب سيهرول الى دمشق ويفتح سفارته لان قرار المقاطعة او التطبيع ياته من الخليج مقابل بعض الدولارات ويا ليتها تدخل الميزانية فهي تدخل جيب واحد لا يمتلاء ابدا و هذا حال المغرب منذ اربعين سنة فيما يخص قضايا الشرق الاوسط اذا قالو له اخضر يقول اخضر قالو ازرق يقول ازرق
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5
33 - المسلمون إخوة السبت 29 دجنبر 2018 - 20:48
نتمنى ألا تكون تعليمات أمريكية هيا التي تملي علينا مايجب فعله لتلأهب لمرحلة جديدة نسلأل الله
أن حفظ الدول الإسلامية من مكرهم
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0
34 - kouider algerie السبت 29 دجنبر 2018 - 20:49
l'algerie n'a jamais tournes le dos a la syrie elle a etait tjrs a cote du president bechar car l'algerie a des strateges diplomates de haut niveau note bien que parmi les rares pays qui ete presente lors du conflit 2011 a 2018
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5
35 - جزائري السبت 29 دجنبر 2018 - 20:58
الجزائر وما ادراك ما الجزائر.....
الصرامة والثبات وعندم اتباع سياسة القطيع
وقفت في وجه السعودية والخليج والعرب كلهم وحتى العالم ...دافعت على سوريا الأبية لا علقت سفارتها ولا هم يحزنون تعلموا منها ....
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10
36 - مقرف(بفتح الراء) من المغرب السبت 29 دجنبر 2018 - 21:00
لقد كان حزب البواجدة هو المحرك لقطع العلاقات الديبلوماسية مع دمشق مناصرة للاخوان المسلمين الذين دعمتهم قطر وتركيا والسعودية بالمال والسلاح. والان فالسعودية وقطر تتبادلان التهم حول من دمر سوريا اذ تصرح السعودية بان قطر مولت الحرب في سوريا ب 165 مليار دولار!!!. فهل صرفت هذه الاموال في شراء اللافتات والابواق؟ لقد صرفت على الاسلحة التي كان يقتل بها السوريون بعضهم بعضا لالصاق التهمة بالنظام!!! لقد حان موسم العودة الى دمشق فعلا.!
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-1
37 - راضية سعدون السبت 29 دجنبر 2018 - 21:00
لا تنسى يا السيد / عبد السلام الشامخ أن المغرب هو من قطع العلاقات
مع دمشق ، ولم تكن هي المبادرة بقطع العلاقة مع الرباط ، ثم أن المغرب
قطع علاقته مع إيران أكبر حليف لدمشق ، ومع حزب الله أكبر مقاوم أثناء
الهجوم على سورية . كل الذين عادوا الى خطب ود سورية عادوا بعد أن
تخلت عنهم امريكا ، وباتوا يدفعون الجزية الى ترامب ...أمر مؤسف.
انشر من فضلك ...إن السعودية ودول الخليج سيتحملون إعادة بناء سورية
هكذا قال ترامب
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1
38 - محمد من سلا السبت 29 دجنبر 2018 - 21:06
قرارات وسياسات ستضحك وتؤسف دا!رسيها في العقود المقبله كيف قضى علينا حكامنا بجهلهم وانبطاحهم وانانيتهم، انه مسلسل سريالي المشاهد، شيء جذير بالبحت كيف تجعل فرستك تفعل ماتريد وتاتي امامك منهوكه مستسلمه لقدرها ، سياسه العيال ومحبي الكراسي لن تقود الا للهلاك، اللهم احفظ اوطاننا من كيد اعداء الوطن والدين امين،
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0
39 - مفكر السبت 29 دجنبر 2018 - 21:07
يجب مقايضة هذا النضام بعدم مساندة البوليسلريو الارهابية انا بربري مغربي هذه ارضنا الاصلية وليست ارض الارهابيين البوليساريو كما انه ان الاوان ان نكتب ايضا اشاراة المرور بالامازيغية في الصحراء المغربية واشارات امازيغية تقول مرحبا بكم في المملكة المغربية والرسول ص قال اوصيكم بعد الله بالبرابرة ولم يقل اوصيكم بالبوليساريو ياعرب الجزاءر كما اكده عمر بن الخطاب في خطابه الشهير حيث قال لا تمسو البرابرة مادام عمر حيا.
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0
40 - نبيل المغربي السبت 29 دجنبر 2018 - 21:09
صرخات السوريين المعذبين بالحرق و الضرب بالسلاسل و السلخ المنظم من طرف وحوش النظام لا اظنها ستبرد برجوع العلاقات مع هؤلاء الجبناء. سيذهب بشار و زبانيته و سيظل تواطؤ بعض الانظمة العربية مع ذلك السفاح القذر وصمة عار ستتبع اصحابها لمدة طويلة جدا. و للتذكير فالسلخ و الحرق و التقطيع بدأ قبل ان تبدأ بعض الدول في تسليح المعارضة و قبل ان تذخل داعش و اخواتها للارض السورية. الجريمة التي اقترفت في حق الشعب السوري المطالب بحقوقه لا يمكن ان تغطى بما حدث بعد ذلك من اقتتال و فوضى. بشار مجرم حتى النخاع و اتمنى له في النهاية مقاما ابديا في غياهب الجحيم.
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41 - ساخط السبت 29 دجنبر 2018 - 21:12
اش من وجه باقي مزال عند المغرب باش يواجه بيه سوريا.خرج بزاف العيب معها.هو لي احتضن مؤتمر اصدقاء سوريا او بعبارة اخرى اعداء بشار.المغرب راهن على سقوط بشار .اظن ان المغرب لا يملك قراراته.بل ينفد مايؤمره به اسياده في الغرب وخاصة ماما فرنسا.
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42 - taika gharmad السبت 29 دجنبر 2018 - 21:13
Il faut avoir la puissance et la liberté de décider à défaut d’avoir l’indépendance politique ,économique et financière on ne peut décider quoique ce soit
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43 - احمد السبت 29 دجنبر 2018 - 21:14
خطوة جيدة من الامارات والبحرين وان شاء دول الخليج اعادة السفراء لدمشق لقد تناحرت المقاومة السوريا مع بعضها وسوف نعود لمشكلة فلسطين لاحل ومن همنا كام مليو ومن هناك كام مليون واستزاف المال الخليجي والشعب الخليجي اولى باموالة لعبت تركيا وقطر اقذر لعبة ورمت الطعم ابلعوها دول الخليخ والان افاقوا من الصدمة
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