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كُتّاب وآراء
بعد الإمارات والبحرين .. هل يجدد المغرب اعترافه بنظام بشار الأسد؟
موسمُ العودة إلى دمشق قد بدأ. ومع انسحابِ القوات الأمريكية من الأراضي السورية بادرَت دول عربية إلى اقتراحِ وإرسالِ وفود دبلوماسية لملء الفراغ الذِي كانَ سبَّاقاً إلى دفْع الإمارات والبحرين، والأردن أيضا، صوب إعادة فتحِ سفاراتها عقبَ خمس سنوات من الجفاء والقطيعة الدبلوماسيتين. ومن هنا تساءل الكثيرون ما إذا كان المغرب سيقدم على خطوة مُشابهة.
وقبلَ ذلك نقلَ تلفزيون "الميادين" أنَّ "السعودية أبلغت بعض عواصم الدول العربية أن لا مانع لديها من عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية". ويأتي هذا في وقتِ أعلنت فيه الإمارات والبحرين أنهما يسيرانِ في اتجاه الموقف الدولي الهادف إلى إعادة الحياة إلى دمشق.
وكانت المملكة المغربية قد قطعَت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد في صيف 2012 بعدما قرَّرَت طرد السفير السوري المعتمد في الرباط، باعتباره "شخصا غير مرغوب فيه"، منتقداة بقوة الوضع في سوريا الذي "لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه"، وفق الموقف الرسمي وقتها.
وقال الباحث والإعلامي مصطفى الطوسة إن "تغيير المعادلة الدولية الدبلوماسية تجاه سوريا بانسحاب الأمريكيين من سوريا وعودة تيَّار التطبيع العربي مع دمشق، يفرض على الدبلوماسية المغربية مقاربة جديدة يصعب عليها أن تظلَّ بعيدة عن هذا الحراك الدبلوماسي حول دمشق، وقد تنضم إلى باقي الدول العربية التي تطالب بعودة سوريا نظام الأسد إلى حضن العائلة العربية".
وأضاف الإعلامي المقيم في باريس، في تصريح لهسبريس، أن "هذا لا يعني أن المغرب يوافقُ ويصادق على السياسية التي اتبعها بشار الأسد ضد المعارضة والشعب السوري"، مشيراً إلى أن "هناك انتقادات واضحة عبرت عنها الدبلوماسية المغربية والعالمية تجاه هذه المقاربة؛ غير أن هناكَ موازين قوى جديدة الآن تفرضُ تعاملاً ديبلوماسيا جديداً، وقد يُترجم ذلك بخطوات دبلوماسية اقتصادية تُعيد الحرارة إلى العلاقات بين دمشق والرباط".
العودة إلى دمشق على المستوى الدبلوماسي، بحسب الطوسة، "لا يمكن أن يوازيها جمودٌ مغربي، والمغرب لا يجبُ أن يظلَّ معزولاً عن هذه الحركة العالمية، وسيكونُ من الطبيعي وليسَ من المفاجئ أن تعاد الروح والحرارة إلى العلاقات المغربية السورية".
من جهة أخرى، يرى الطوسة أن "هذا الواقع الجديد سيفرضُ حيثياته على الدبلوماسية المغربية لسببٍ بسيط هو أنه إذا نظرنا إلى خريطة التحالفات العربية والنشاط الدبلوماسي العربي، لا وجودَ لبلد يمكن أن يبقى معزولاً وينأى بنفسه عن هذا الحراك".
وأضاف أن "مصر السيسي لها علاقات قوية مع نظام الأسد، ودول الخليج تُغيّر توجهاتها الدبلوماسية، ودول المغرب العربي كلها أصبحت مستعدة للتعامل مع بشار الأسد انطلاقا من واقع استراتيجي وعسكري أنه بفضل حلفائه الروس والإيرانيين ربح المعركة ضدَّ داعش والمعارضة المسلحة".
ووفقا لتصريحات المحلل السياسي ذاته، فليس من المفاجئ أن ينضم المغرب إلى هذه الحركة التي تهدف إلى احتواء سوريا وإعادتها إلى حاضنتها الطبيعية والاستمرار في محاولة تضييق الخناق على القبضة الروسية الإيرانية على نظام الأسد، لأنَّ "الغياب ليس منطقيا والحضور قد يكون فيه مصادقة على نظام الأسد لكن فيه محاولات لاستقطابه من أجل اتباع سياسية أقل عنفاً تجاه الشعب السوري".
وأبرز الإعلامي المقيم بفرنسا عنصرا آخر يدخلُ ضمن محفزات الدبلوماسية المغربية لإعادة النظر في علاقتها مع سوريا، يتمثل في أن "الكل له مصلحة حيوية في إنهاء الأزمة السورية، لأن ذلك تسبَّب في عملية نزوح قوية، فالمهاجرون السوريون تدفقوا على بلدان المغرب العربي وشكلوا عبئاً اقتصادياً وأخلاقياً على هذه المجتمعات".
وتوقع الطوسة، في ختام تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، "أن تعود الأمور ولو شكلياً إلى طبيعتها"، معتبرا أن ذلك "سيسمح للنازحين بالعودة إلى بيوتهم ومناطقهم، وهذا انتصار مرحلي على تداعيات الأزمة"، وفق تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
هذه العبارة الواردة من هذا المحلل في غير محلها ، الجزائر وما أدراك ما الجزائر لم تكن يوما بيدقا للسعودية أو لدولة خليجية أو لفرنسا وحتى لأمريكا ، عكس بعض الدول التي هرولت لقطع علاقتها الديبلوماسية مع الشقيقة سوريا ، ها هي سوريا تنتصر وينتصر الاسد وينتصر الجيش العربي على كافة خصومه ، وها بعض المبتزين ممن يريدون الاستثمار في بناء سوريا ، ولكن النظام السوري والسوريون يعرفون جيدا من وقف معهم ومن كان يكثر من الضجيج في مجلس الامن والارشيف موجود والتاريخ لا يرحم ...
ادا هي الان هي أقوى لأنها دولة علمانية لا يصيطر عليها شيوخ او جماعة
الديبلوماسية الرزينة لم تفكر يوما في مقاطعة سوريا حتى تعيد علاقتها معها....
اما ديبلوماسية الذراري تقطع العلاقة صباحا و تعيدها ليلا ....
تتسبب في غلق حدود مع جيرانها ليلا و تتوسلا صباحا لفتحها
تشارك بطائراتها لضرب بلد امن و تسحبهم خفية
اتمنى او يكون درسا قويا للمغرب ان لا يتق في دول الشرق الأوسط لانه الا بياديق الغرب لتقسيم الدول العربية والمسلمة . شخصيا كنت ضد الثوار الذين خربو البلاد وأرجعوهم مءات السنين الى الوراء كما وقع في العراق وليبيا وكما كان حال بشار والاه العظيم الى احسن من الخوانة كون قدر الله ونجح لهم الانقلاب عليه ، شوفو ما وقع لصدام والقذافي ، هل تحسنت وضعية بلدانهم ؟ طبعا لا وهاذا ما كان هدف اعداء الله الا تخريب واضعاف الدول العربية وكما يريدونه بالمغرب العربي الان . الحمدلله اشكر بوتين الذي حطم مخططاتهم العدوانية وارجع المياه الى مجاريها وأتمنى ان لا يقع نفس الشيء مع اردوغان التركي لأنني لا إتق فيه ولو شبر واحد.
اما عن سوريا ينطبق عليها اغنية ناس الغيوان
ما هموني غير الرجال اللي ضاعوا الحيوط اللي رابوا كلها يبني دارو
اما عن المغرب فالحزب الديموقراطي الحاكم بأمريكا هو الدي ضغط على عدة دول لقطع العلاقات مع سوريا اما ترامب فلا يهتم فهمه هو الأموال فلو بقي أوباما فلن يفتحوا سفاراتهم بدمشق
هذا الكلام لن يعجب الاخوان من طبيعة الحال
ولكن من اين مر الارهابيون الى سوريا
من اين مرت الأسلحة
هل رأيتم في العالم اعترافا بالمعارضة المسلحة اليس كل من يحمل السلاح ضد دولته ارهابيا الا في سوريا.
ما يفعله نتانياهو لسوريا هو نفس ما يفعله أردوغان فهم اووا المعارضة المسلحة وعالجوا جرحاها.
اتحدى اي منتم للبيحيدي ان يكذب هذه الحقائق.
إستفيقوا يا أمة محمد و إتبعو هدي النبي قال الرسول "ص" ；
وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما: أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: مَنْ كَرِه مِنْ أَمِيرِهِ شيْئًا فَلْيَصْبِر، فإنَّهُ مَن خَرج مِنَ السُّلطَانِ شِبرًا مَاتَ مِيتَةً جاهِلِيةً متفقٌ عَلَيْهِ.
هل تم التراجع عن مقررات مؤتمر مراكش الذي انعقد عقب اندلاع "الثورة "السورية ؟!
هل تمة مصالح وطنية تقتضي العودة والاعتراف بنظام دمشق؟! وما الذي تغير وتحقق خلال هذه الفترة؟!
ونخشى مانخشاه هو أن تكون إملاءات خارجية (إماراتية حسب ماتم الترويج له)فرضت فرضا...؟؟!في هذه الحالة يتأكد افتقارها للقرار السيادي... ام هي لعبة مصالح واستراتيجيات متغيرة وعبارة للقارات..
هناك العديد من التساؤلات والافتراضات.. .
محمد بن راشد ال مكتوم
أن حفظ الدول الإسلامية من مكرهم
الصرامة والثبات وعندم اتباع سياسة القطيع
وقفت في وجه السعودية والخليج والعرب كلهم وحتى العالم ...دافعت على سوريا الأبية لا علقت سفارتها ولا هم يحزنون تعلموا منها ....
مع دمشق ، ولم تكن هي المبادرة بقطع العلاقة مع الرباط ، ثم أن المغرب
قطع علاقته مع إيران أكبر حليف لدمشق ، ومع حزب الله أكبر مقاوم أثناء
الهجوم على سورية . كل الذين عادوا الى خطب ود سورية عادوا بعد أن
تخلت عنهم امريكا ، وباتوا يدفعون الجزية الى ترامب ...أمر مؤسف.
انشر من فضلك ...إن السعودية ودول الخليج سيتحملون إعادة بناء سورية
هكذا قال ترامب