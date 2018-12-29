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كُتّاب وآراء
التوفيق: العلماء يفضحون زيف ادعاءات الإرهابيين
جرى بمقر عمالة إقليم شيشاوة تنصيب الرئيس الجديد للمجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة، عبد الحق الأزهري، خلال حفل ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
وأكد التوفيق ، في كلمة بالمناسبة ، على ضرورة اضطلاع العلماء بمهامهم ومسؤولياتهم في توجيه المواطنين في إطار الثوابت الدينية للمملكة، والانخراط بشكل فعال في الحقل الديني بهدف تعزيز القيم والثوابت المقدسة للمغرب.
وأبرز وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، في هذا الإطار، الرمزية التي يمثلها المجلس العلمي الأعلى، ومن خلاله المجالس العلمية المحلية، في حياة المغاربة والمتجسدة في الالتفاف التام حول مؤسسة إمارة المؤمنين الساهرة على أمنهم الروحي والعقدي.
وشدد على أن المجلس العلمي الأعلى، إدراكا منه للخطر الذي أصبح يشكله الارهاب على سمعة وصورة الاسلام الحقيقية، حرص على أن يبين للناس، استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة النبوية، زيف الادعاءات التي يريد الإرهاب أن يأخذ بها مشروعيته انطلاقا من الدين.
وذكر الوزير بأمثلة لأعمال علمية كبيرة أنجزها علماء المغرب، وضمنها وثيقة الخطبة المنبرية قائلا إن العلماء منكبون على إبراز أسس ومرتكزات الخطبة وكيف يمكن استثمارها من أجل تحصين الشخصية المغربية المتسمة بالاعتدال والتسامح وبالوسطية التي تعد من مقاصد الشريعة الاسلامية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغاربة سلكوا النهج الأقوم والأفضل الذي يجمع بين الدين والدنيا، والذي أرست معالمه إمارة المؤمنين التي تعد النموذج الشرعي الجامع بين مصالح الدين والدنيا ، والقائمة على البيعة الشرعية.
وجرى حفل التنصيب بحضور الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف ، وعامل إقليم شيشاوة بوعبيد الكراب ، وأئمة ومرشدين وقيمين دينيين ورؤساء المصالح الأمنية والعسكرية وممثلين عن المجتمع المدني بالإقليم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
كل المذاهب الاربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد متفقون في أصول الدين وما علم من الدين بالضرورة. وعلى حسب علمي فإن المذهب المالكي اشد تشددا في أصول الدين كالحلال والحرام.
ثم وهل نحن في المغرب حاليا على مذهب المالكي وهل حرمنا ما حرمه امام مالك المعاملات الربوية وبيع الخمور وشربه وهلم جرا.
لا ورب الكعبة معاملاتنا وسلوكيات عقيدة وشريعة لا علاقة لها بالإمام المدينة.
الدواعش يريدون أن يفرضوا علينا دينهم بالدبح والتفجير والغرب العبد لسيده شعب الله المختار فرض علينا دينه بالاستعمار وبعد الاستعماربقوة السلاح وبالحيل والخديعة تحت الحرية وحقوق الانسان و العولمة.
ان الغرب فرض علينا عبادته من دون الله بالقوة أم الله تعالى فقد ترك لنا حرية العبادة .