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التوفيق: العلماء يفضحون زيف ادعاءات الإرهابيين

التوفيق: العلماء يفضحون زيف ادعاءات الإرهابيين
هسبريس ـ و.م.ع
السبت 29 دجنبر 2018 - 18:14

جرى بمقر عمالة إقليم شيشاوة تنصيب الرئيس الجديد للمجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة، عبد الحق الأزهري، خلال حفل ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

وأكد التوفيق ، في كلمة بالمناسبة ، على ضرورة اضطلاع العلماء بمهامهم ومسؤولياتهم في توجيه المواطنين في إطار الثوابت الدينية للمملكة، والانخراط بشكل فعال في الحقل الديني بهدف تعزيز القيم والثوابت المقدسة للمغرب.

وأبرز وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، في هذا الإطار، الرمزية التي يمثلها المجلس العلمي الأعلى، ومن خلاله المجالس العلمية المحلية، في حياة المغاربة والمتجسدة في الالتفاف التام حول مؤسسة إمارة المؤمنين الساهرة على أمنهم الروحي والعقدي.

وشدد على أن المجلس العلمي الأعلى، إدراكا منه للخطر الذي أصبح يشكله الارهاب على سمعة وصورة الاسلام الحقيقية، حرص على أن يبين للناس، استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة النبوية، زيف الادعاءات التي يريد الإرهاب أن يأخذ بها مشروعيته انطلاقا من الدين.

وذكر الوزير بأمثلة لأعمال علمية كبيرة أنجزها علماء المغرب، وضمنها وثيقة الخطبة المنبرية قائلا إن العلماء منكبون على إبراز أسس ومرتكزات الخطبة وكيف يمكن استثمارها من أجل تحصين الشخصية المغربية المتسمة بالاعتدال والتسامح وبالوسطية التي تعد من مقاصد الشريعة الاسلامية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغاربة سلكوا النهج الأقوم والأفضل الذي يجمع بين الدين والدنيا، والذي أرست معالمه إمارة المؤمنين التي تعد النموذج الشرعي الجامع بين مصالح الدين والدنيا ، والقائمة على البيعة الشرعية.

وجرى حفل التنصيب بحضور الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف ، وعامل إقليم شيشاوة بوعبيد الكراب ، وأئمة ومرشدين وقيمين دينيين ورؤساء المصالح الأمنية والعسكرية وممثلين عن المجتمع المدني بالإقليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الحسين السبت 29 دجنبر 2018 - 19:09
كثير منا بسبب جهلهنا بالدين الإسلامي و لان معظمنا أخده وراثيا وليس بالعلم والدليل. نظن ان المذهب المالكي يوزع الرخص ويفتي الناس بمخالفة النص الشرعي. في الحلال والحرام
كل المذاهب الاربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد متفقون في أصول الدين وما علم من الدين بالضرورة. وعلى حسب علمي فإن المذهب المالكي اشد تشددا في أصول الدين كالحلال والحرام.
ثم وهل نحن في المغرب حاليا على مذهب المالكي وهل حرمنا ما حرمه امام مالك المعاملات الربوية وبيع الخمور وشربه وهلم جرا.
لا ورب الكعبة معاملاتنا وسلوكيات عقيدة وشريعة لا علاقة لها بالإمام المدينة.
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2 - العهد الجديد السبت 29 دجنبر 2018 - 20:43
لقاء جد متميز لمؤسسة الامام مالك مع منخرطيها وروادها لانعقاد المؤتمر السنوي الدي عرف حظور جد هام لمغاربة الدنمارك ومسلمي هادا البلد محاور مهمة تمت مناقشتها من طرف اساتدة اجلاء اتو من المغرب الحبيب لينقلوا رسالة السلم والسلام ونور الاسلام المبني على التسامح والتعايش واحترام المشترك الإنساني ونبد كل أشكال التطرف والغلو الدي يهدد فيئات عريضة من شبابنا في المجتمعات الأروبية حيث أصبحت الحاجة ملحة لتكثيف الجهود واعطاء المشعل للشباب قصد تهييء الظروف لتحمل المسؤولية والخروج من النسق التقليدي الدي شكل حاجز وهم راكم معه سلبيات كبيرة نتمنى مزيد من التوفيق لهده المؤسسة وجهودها من اجل تطوير آليات اشتغالها والتجاوب مع متغيرات محيطها .
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3 - مصطفى آيت الغربي السبت 29 دجنبر 2018 - 23:30
على العلماء أن يفضحوا زيف جميع الارهابيين من الدواعش وبروكسيل ووشنطن وتلأبيب .
الدواعش يريدون أن يفرضوا علينا دينهم بالدبح والتفجير والغرب العبد لسيده شعب الله المختار فرض علينا دينه بالاستعمار وبعد الاستعماربقوة السلاح وبالحيل والخديعة تحت الحرية وحقوق الانسان و العولمة.
ان الغرب فرض علينا عبادته من دون الله بالقوة أم الله تعالى فقد ترك لنا حرية العبادة .
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4 - سني مغربي السبت 29 دجنبر 2018 - 23:40
حذر السلف الصالح من الصوفية وبينوا انها فرقة ضالة مبتدعة. فلن يتم النصر للمسلمين الا باتباع سلفهم صالحهم وعلى رأسهم الصحابة اللذين رضي الله ورسوله عنهم وامرونا باتباعهم. اما اهل البدع (الصوفية. التكفيريون الخوارج. الشيعة. الاخوان المسلمون...) فانهم يضللون الناس بمناهجهم المخالفة لمنهج السلف الصالح. فان الله يذل اهل البدع وينصر اهل السنة اي السلف الصالح واتباعهم السلفيون الحقيقيون. ولكن ما اكثر اهل البدع في هذا الزمان وما اقل اهل السنة السلفيين الحقيقيين. والله المستعان.
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