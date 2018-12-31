الأحداث البارزة في مغرب 2018 .. نجاحات وإخفاقات وإرهاب ووفيات

هسبريس – يوسف لخضر

كما جرت العادة نهاية كل سنة، تنشر هسبريس سلسلة مقالات متنوعة ترصد فيها أهم الأحداث التي عرفتها السنة التي نودعها، ضمنها الإيجابي المتمثل في تحقيق المغرب لإنجازات في شتى المجالات، ومنها السلبي الذي تجلى في أحداث مأساوية ستبقى عالقة في أذهان المغاربة.

في هذا المقال المرفق بالفيديو، نقدم لقرائنا سلسلة أحداث اعتبرناها في هيئة التحرير أبرز ما عرفه المغرب خلال سنة 2018 بشكل كرونولوجي ابتداءً من يناير إلى غاية دجنبر، لنقف على حصيلة متوازنة نسبياً بين الإيجابي والسلبي، ويبقى الأمل قوياً دائماً في أن تكون سنة 2019 أفضل.

تحرير الدرهم

في 19 يناير 2018، أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم، ليصبح متحركاً في نطاق تقلب 2.5 في المائة نزولاً وهبوطاً، وهو القرار الذي استقبله المغاربة بكثير من المتابعة مصحوبة بالتخوف.

بطولة إفريقيا للمحليين

بداية شهر فبراير كانت رياضية بامتياز بعدما حقق المنتخب المحلي المغربي، بقيادة المدرب جمال السلامي، أول لقب لـ"بطولة إفريقيا للمحليين"، وجاء ذلك بعد فوزه على المنتخب النيجري برباعية نظيفة على أرضية معلب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

اعتقال بوعشرين

يوم 23 فبراير 2018، اعتقل الصحافي توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق ليومية "أخبار اليوم"، وأدين في نونبر الماضي بـ12 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعدما توبع بتهم أبرزها الاغتصاب والاتجار بالبشر، وكان هذا الملف ضمن القضايا الأكثر متابعة وإثارة للجدل خلال سنة 2018.

عملية جراحية للملك

في فبراير الماضي، أجرى الملك محمد السادس عملية كللت بالنجاح بمصحة Ambroise Paré في العاصمة الفرنسية باريس، بعدما كان قد واجه اضطرابا في الإيقاع الأديني un trouble du rythme cardiaque، ونشرت وكالة المغرب العربي للأنباء صورة للملك محاطاً بأفراده عائلته.

حملة المقاطعة

في العشرين من أبريل الماضي، اندلعت حركة احتجاجية غير مسبوقة في المغرب على جدران "فيسبوك"، حيت قاطع بعض المغاربة منتجات ثلاث شركات رئيسية في مجال الماء والوقود والحليب ومشتقاته. وكانت لهذه الحملة تداعيات سياسية كبيرة دفعت الوزير لحسن الداودي إلى الاحتجاج رفقة عمال "سنطرال دانون" أمام البرلمان، ليعلن فيما بعد استقالته من الحكومة لكن ذلك لم يتم.

أحكام معتقلي الريف

في يونيو الماضي، صدرت أحكام في قضية معتقلي حراك الريف، اعتبرها الكثير قاسية بعدما وصلت إلى 20 سنة في حق متزعم الحراك ناصر الزفزافي ومعتقلين آخرين، وقد حظيت هذه المحاكمة بمتابعة إعلامية وطنية ودولية كبيرة.

مونديال 2026

في الشهر نفسه، تبدد حلم المغرب مجدداً بتنظيم مونديال 2026، حيث فازت مجموعة كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية بعدما تم اختيارها من طرف كونغرس الاتحاد العالمي لكرة القدم برئاسة جياني إنفانتينو، لكن ذلك لم يمنع المغاربة من التألق خلال مشاركتهم في مونديال روسيا 2018.

عاملات الفراولة

شهر يونيو كان حافلاً بالأحداث، أبرزها تعرض العاملات المغربيات في حقول الفراولة في إسبانيا لاعتداءات جنسية، هذا الأمر نفته وزارة التشغيل والإدماج المهني، لكن ذلك لم ينف كون العاملات الموسميات يعشن ظروف عمل قاسية في الحقول في ظل عقود عمل لا تضمن شروط عمل لائقة، وهو ما يضطر غالبيتهن للبحث عن سبيل لـ"الحريك".

عودة التجنيد الإجباري

بشكل مفاجئ، يعود التجنيد الإجباري بالمغرب، فبعد 12 سنة من إلغائه عاد إلى الواجهة بعدما صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس على قانون في هذا الصدد، حيث سيخضع له الأشخاص ما بين 19 و25 سنة، وسيم تكوين أول فوج ابتداء من شتنبر 2019، ويتوقع بلوغ رقم 10 آلاف مجند سنوياً.

إقالة بوسعيد وأفيلال

شهر غشت لم يعرف عطلة سياسية، بل كان حاملاً لزلزال سياسي زلزل أقدام كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وشرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، الأول غادر بقرار ملكي فعّل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والثانية نزلت من سفينة الحكومة بقرار همّ حذف حقيبتها من التشكيلة الحكومية.

لمجرد من جديد

مصائب المغني المغربي الشاب لا تنتهي، ففي شهر غشت قضت محكمة استئنافية في فرنسا للمرة الثانية بسجن لمجرد بعدما كان قد استفاد من سراح مؤقت من قضية اغتصاب أولى، كل ذلك لم يمنع النجم المغربي من مواصلة مسيرته، حيث حرص على إصدار فيديوكليبات حصد بها ملايين المشاهدات.

الساعة الإضافية

في أكتوبر الماضي، فوجئ المغاربة بقرار غير مسبوق في المغرب، حيث قررت الحكومة تمديد العمل بالساعة الإضافية طول السنة، وهو ما دفع عدداً من التلاميذ في مختلف المدارس بالمملكة إلى الاحتجاج على هذا القرار. الحكومة واجهت غضب المغاربة بالقول إن هذا القرار تجريبي ستقدم خلاصاته في مارس المقبل.

قطار بوقنادل

حادثة مفجعة عاشها المغرب صبيحة يوم الثلاثاء 16 أكتوبر بعدما انقلب قطار يربط بين الدار البيضاء والقنيطرة على مستوى منطقة بوقنادل القريبة من مدينة سلا. الحصيلة كانت ثقيلة: مصرع 7 أشخاص وجرح العشرات من المسافرين، فيما ما يزال سائق القطار يتابع بتهم ثقيلة أمام القضاء.

مئوية الحرب العالمية

في نونبر بصم المغرب على مشاركة لافتة في احتفالية مئوية الحرب العالمية الأولى في فرنسا، التي حضرها زعماء دول العالم احتفالاً بإنهاء الحرب بين فرنسا وألمانيا، ومن ضمنهم الملك محمد السادس رفقة ولي العهد مولاي الحسن، متوسطاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجاستن ترودو، الوزير الأول الكندي.

إطلاق البراق

بعد حدث مئوية الحرب العالمية في باريس، حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمغرب ودشن إلى جانب الملك محمد السادس أول رحلة للقطار السريع البراق، وهو مشروع ضخم تطلب سنوات من العمل ليتمكن المغاربة من قطع المسافة الرابطة بين طنجة والدار البيضاء في أقل وقت ممكن بسرعة تصل إلى 320 كيلومترا في الساعة.

فوز الرجاء بـ"الكاف"

شهر دجنبر حمل الفرح لفريق الرجاء البيضاوي، حيث تمكن من الفوز بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وهو الفوز الذي أعاد الكرة المغربية إلى لقب هذه البطولة بعد غياب دام سبع سنوات.

محادثات جنيف

بعد سنوات طويلة، عاد أطراف النزاع حول الصحراء إلى طاولة الحوار، حيث التقت وفود المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو في جنيف بدعوة من كريستوف كوهلر، المبعوث الأممي إلى الصحراء. وقد شارك المغرب في هذا اللقاء بوفد ترأسه ناصر بوريطة، وزير الخارجية، ورئيسا جهتي العيون والداخلة.

أول ميثاق للهجرة

شهر دجنبر كان حافلاً بالأحداث الدولية، وكان للمغرب نصيب من خلال استضافته للمؤتمر الحكومي الدولي حول هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة برعاية من الأمم المتحدة، وتم على إثر ذلك اعتماد أول ميثاق عالمي حول الهجرة في مدينة مراكش، لكن كانت له تداعيات سياسية في عدد من الدول بسبب مضامينه.

وفيات 2018:

مصرع راعي غنم وسط الثلوج بسبب انخفاضه درجات الحرارة نواحي جبل بويبلان بإقليم تازة كان أبرز الوفيات المفجعة التي عاشها المغاربة سنة 2018، كما ودعنا في السنة نفسها الشاعر والأديب علي الصقلي الحسيني، كاتب كلمات النشيد الوطني المغربي، إلى جانب المغني المراكشي حميد الزاهر.

لكن جريمة قتل سائحتين إسكندنافيتين بطريقة وحشية في منطقة شمهروش، نواحي مراكش، كانت أفظع حادث عرفته نهاية السنة الجارية، فالدافع كان إرهابياً والطريقة كانت بشعة، وهو ما واجهه المغاربة بالاستنكار والتضامن الواسع مع عائلتي الضحيتين في انتظار أن ينال المجرمون العقاب الذي يستحقونه.