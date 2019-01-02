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الرئيسية | مدارات | مصدر حكومي: إبعاد مناصرتين للبوليساريو عن الصحراء إجراء سيادي

مصدر حكومي: إبعاد مناصرتين للبوليساريو عن الصحراء إجراء سيادي

مصدر حكومي: إبعاد مناصرتين للبوليساريو عن الصحراء إجراء سيادي
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الأربعاء 02 يناير 2019 - 13:01

بعد ترحيل السلطات المغربية لمواطنتين إسبانيتين من مدينة العيون المغربية صوب أكادير في أفق نقلهما إلى بلادهما، قال مصدر حكومي مسؤول إن "المعنيتين بالأمر كانتا في حالة خرق واضح وصريح للقانون المؤطر لتواجد الأجانب بالمغرب، حيث وجدتا في بيت أحد انفصاليي الداخل".

وأضاف المصدر الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية دون رغبة في كشف هويته، أن "الترحيل إجراء سيادي للمملكة المغربية"، مشيرا إلى أن "المعنيتين حلتا بالمغرب بصفتهما ناشطتين، وليستا كسائحتين"، منتقدا الازدواجية التي تطبع العديد منهم على مستوى المواقف.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن "التنقيل جاء بعد تورط المرحّلتين في مساندة طروحات انفصالية وقدومهما إلى المغرب من أجل لقاء قيادات انفصاليي الداخل"، الذين يستعدون للسفر صوب مخيمات تندوف للقاء زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، والتداول معه بخصوص الأوضاع داخل الصحراء ومستقبل مفاوضات جنيف.

وأكدت المصادر ذاتها أن "الناشطتين الإسبانيتين، إيراتي توبار وباتريسيا إيبانيز، تتحدران من منقطة الباسك، ووصلتا مدينة العيون منذ الجمعة الماضي"، مسجلة أنهما "تتواجدان الآن في أكادير، بعد أن جرى الاستماع إليهما من لدن السلطات المغربية".

وقال الناشط الانفصالي أعليا: "لقد تم اقتياد الإسبانيتين إلى مقر للشرطة شمال مدينة العيون بغرض إخضاعهما للاستنطاق بشأن دوافع وأسباب الزيارة"، مضيفا أن عائلته "تقدمت بطلب إلى سلطات مدينة العيون بغية معرفة الأسباب الكامنة وراء قرار الترحيل، لكنها لم تتلق أي جواب"، على حد تعبيره.

وأشار أعليا، الفار من العدالة، إلى أن "الناشطتين أرغمتا على السفر على متن سيارة للنقل العمومي أقلتهما من مدينة العيون نحو مطار المسيرة بمدينة أكادير"؛ وهو الإجراء الذي يتم اتخاذه عادة مع النشطاء الأجانب الذين يرغبون في عقد لقاءات مع محسوبين على جمعيات حقوقية داعمة للطرح الانفصالي.

وفي السياق ذاته، من المنتظر أن "يشد "انفصاليو الداخل" الرحال من العيون صوب مخيمات تندوف لعقد جلسة حوار مع إبراهيم غالي، وذلك بعد الخلافات التي نشبت في صفوفهم وانتفاضهم ضد ما يسمى بـ"وزارة المناطق المحتلة"، مما اضطر قيادة البوليساريو إلى طلب اجتماع عاجل لتباحث الأزمة القائمة".

ويلوح "انفصاليو الداخل" بمقاطعة قيادة مخيمات تندوف، بسبب تماديها في استغلال النزاع مع المغرب وعوز عائلات المعتقلين المادي من أجل حصد الولاءات لكبار الجبهة الانفصالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - عبد الحق الأربعاء 02 يناير 2019 - 13:18
لمادا هادا الفرق بين الانفصاليين الصحراويين و بين ناس الريف مع العلم أن ناس الريف لم يطالبون بالانفصال عكس انفصالي الصحراء
ناس الريف سجنتموهم في سجونكم القدرة و الطرف الآخر يستفيدون من المعاشات و الامتيازات و يستقبلون علانية من يحرضونهم
لا أستغرب لأنني وبكل بساطة في المغرب
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-7
2 - Leo الأربعاء 02 يناير 2019 - 13:20
كفانا تهاونا مع خونة الوطن...التساهل و الرحمة لا تنفع مع المرتزقة و خير دليل امينة حيدر التي اخدت ملايين الدراهم كتعويضات عن اذى غير موجود بعد ان قدمت وثائقها المغربية..نفس الوثائق.. رمتها ارضا في مطار العيون..بعد ان اخدت اموالا من جهات اخرى لخلق البلبلة...يجب سن قانون يدخل كل من يدعو الى تقسيم الوطن تحت بند المخابرة مع اجنبية فكلهم جواسيس و عملاء لجيران السوء
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63
3 - الصحراء مغربية الأربعاء 02 يناير 2019 - 13:25
العنوان الموالي في الجريدة (المغاربة اكثر المهاجرين غير التظاميين في اسبانيا) لو اسبانيا اقدمت على طردهم لكونهم مهاحرين غير قانونيين لقلنا ان اسبانيا لاتحترم حقوق الانسان ،اعتقد كمغربي ان لافرق بين العيون وطنجة ، السائح الزائر للمغرب قد يكون صحفيا او ناشطا سياسيا مناصرا او معاديا للمغرب ومن حقه ان يعبر عن رايه كما يشاء مادام انه لم يخرق القانون ، لماذا لانرحل الانفصاليين الداخليين من العيون ومن ومن مراكش ؟
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-49
4 - abdellatif الأربعاء 02 يناير 2019 - 13:29
يجيب على السلطات المغربية ان تقلع جدور الإنفصال في رمال الصحراء المغربية
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29
5 - حسن الأربعاء 02 يناير 2019 - 13:31
يجب التعامل مع مثل هؤلاء على انهن ارهابيات بحكم نشاطهن في زعزعه استقرار الوطن ولا يجب ان يكون هناك تساهل مع اي كان اظافه إلى ذلك ان من يعتبر نفسه من جبهه البوليزاريو فيجب ترحيله بدون نقاش اما ان يأكلون خبزنا ويسبون ملثنا فهذا غير مقبول ومرفوض رفضا قاطعا.
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18
6 - مدوخ الأربعاء 02 يناير 2019 - 13:32
النزعة الدفاعية لاتجدي نفعا ،على المغرب أن ينهج النزعة الهجومية بكل كبرياء لدحر العدوان عن أرضه، فوجود الناشطتين غير مرحب به في منطقة يملك المغرب كامل السيدة عليها ،بل يمكن إعتبار عمل الناشطتين عمل إستفزازي وتجسسي على دولة دات السيادة، ليدهب هؤلاء لمعالجة مشكل كاتالونيا الدي ناد بالإنفصال وجوبه بالنفي والقمع من طرف إسبانيا وبتأييد من الإتحاد الأوروبي ،نحن واعون بمشاكلنا ولا نقبل بدروس من الغير ،المغاربة وكباقي الشعوب قد يختلفون في كل شيء إلا الوحدة الترابية،فالكل يؤمن بضرورة وحدة الوطن
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16
7 - مغربي .. حر كنموت على البلاد الأربعاء 02 يناير 2019 - 13:32
كنعرف حاجة وحدة... الخونة عندهم مصطلح واحد هي خيانة الوطن... ولي خان الوطن برا جريو عليه لقاو لو السبة باشش يخلص.... الى ماعاجبوش المغرب يهز كشايطو ويغبر.... سالينا
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15
8 - صحر\وي الأربعاء 02 يناير 2019 - 13:35
لقد حان الأوان للتعامل مع بولساريو الداخل بحزم ، لا يعقل أن تقبل دولة تحترم نفسها أن تترك هؤلاء الخونة المرتزقة الذين يشربون من مائنا ويأكلون من طعامنا ويستفيدون من مدارسنا ومستشفياتنا وكل الخدمات الأخرى أن يطعنوها من الخلف ، يجب تغير القوانين واعتبار كل تعامل مع جبهة العار الإنفصالية عملا إرهابيا يعاقب عليه القانون كما يجب معاقبة كل حي أو مكان يحتضن هؤلاء الأوباش بقطع الماء والكهرباء وحثى المؤن الغدائية كما يجب فصل كل من يثبت تعامله من جبهة الذل من الوظيفة العمومية .....
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15
9 - Abdelghani الأربعاء 02 يناير 2019 - 13:36
عوض طردهما كان على الدولة ان تجالسهما و تناقشهما و تزيل اللخبطة و الشخطبة الموجودة في رأس هاتين النشيطتين ... هذه هي الديبلوماسية و السياسة الخارجية ... اما الطرد فقد عزز موقف الناشطتين و ظهر المغرب في حالة ضعف ... على المسؤوليين تكبير امخاخهم و عدم اﻹنزلاق في التبرهيش ... المغرب عندو ملايين الحجج و الدلائل باش يقنع هاتين النشيطتين بأن الصحراء مغربية و بأنهما خاطئتين في موقفهما ... و لكن المغرب اختار الطرد و الذي سيظهره امام العالم بأنه بلد ديكتاتوري مستبد لا حقوق انسانية فيه
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0
10 - السائح الذي بتحول إلى مناضل الأربعاء 02 يناير 2019 - 13:40
البوليزاريو تستعمل جوازات سفر أجنبية أو صفة سائح للقيام بنشاطات سياسية


غير مرخصة (مثال "سفيرة" البوليزاريو تم إعتقالها و طردها من دولة البيرو).


و يبدو أنه حتى "المتعاطفين" مع الانفصاليين يلجأون إلى المكر و الخديعة من


أجل التنقل إلى الصحراء المغربية لأنهم غالبا ما يقدمون أنفسهم على أنهم


سائحون.
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3
11 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأربعاء 02 يناير 2019 - 13:58
هل نحن عاجزون عن وضع لائحة لغير مرغوبين فيهم الذين يتآمرون ضد وحدتنا الترابية كما تفعل كل الدول التي تحترم نفسها ؟
جميع دول العالم لديها لوائح أشخاص وهيئات ومؤسسات ممنوعين من الدخول إليها دون تبرر سبب قرار المنع لأي كان
الإسبان وجمعياتهم التي تساند المرتزقة تدعمها دوائر المخابرات الإسبانية المحافظة التي تكن عداء دفين للمغرب
وأسماء هؤلاء النشطاء والجمعيات والهيئات معروفون لدى المخابرات المغربية، فلماذا لا يثم وضع لائحة وإبلاغ المسجلين فيها بشكل رسمي بأنهم غير مرغوبين فيهم الدخول الى المغرب سواءا كالسياح أو كناشطين سياسيين أو جمعويين أو كتجار أو تحت اي صفة كانت ونحن غير ملزمين أن نبرر لأن كان سبب قرارنا لأنه قرار سيادي !
هؤلاء الإسبان ومن يقف ورائهم لا يأتون لطردنا من الصحراء المغربية لأنهم لا يستطيعون ذالك، وإنما يأتون لخلق ضجيج إعلامي ونحن للأسف نساعدهم في ذالك حينما نطردهم ويكون ذالك مادة دسمة تجتر في صحافتهم على مدى أيام لتضليل الرأي العام الإسباني وبدالك يحققون أهدافهم !

إنشاء لائحة منع المتآمرين وإدخالها في منظومة شرطة المطارات ستسمح لنا بطرد هؤلاء الحثالة فور وصولهم الى المطارات
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0
12 - حسن الأربعاء 02 يناير 2019 - 13:59
الماء و الشطابة تالقاع البحر......
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-1
13 - ياسين الأربعاء 02 يناير 2019 - 14:00
برافو للسلطات المغربية على طرد هؤلاء المرتزقة الأجانب.
وأطالب بتطعيم قانون الهجرة في المغرب بإضافة منع الدخول لمدة عشر سنوات والعقوبة للمهاجر المطرود الذي يحاول الدخول إلى المغرب مرة ثانية كما هو الحال في الإتحاد الأوروبي الديموقراطي.

القضية باينة: ساعي البريد جاء بالحوالة من لانجيري إلى بيلباو ثم العيون.

العقوبة ثم الطرد
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0
14 - مغربي حر الأربعاء 02 يناير 2019 - 14:07
النظام الجزاءري دفع اكثر من 800 مليار دولار لكسب المعركة ضد الوحدة الترابية للمغرب..ظنا منه ان المغرب سيستسلم يوما ويمنحهم منفذا للاطلس المتوسط جهة الداخلة وادي الذهب..وهذا ماطالب به رءيسهم يوما وانفضح امرهم...هؤلاء الناشطون مثلهم مثل رؤساء دول وصحفيين وزعماء احزاب ولوبي امريكي وغيرهم كثير تلقوا ومازالوا يتلقون رشاوي من مال الشعب الجزاءري الفقير من اجل المناورات وكسب الوقت وهم يعلمون اليوم اكثر مما مضى انهم خاسرون
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15 - مغربي أمازيغي صحراوي الأربعاء 02 يناير 2019 - 14:07
المشارك 3 يخلط الشكلي مع العكلي... فهل المهاجر من أجل العمل كالمهاجر من أجل زرع الفتنه.. غريب أمر بعض الرؤوس الصماء
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16 - عبدالله الأربعاء 02 يناير 2019 - 14:09
جميع دول العالم تتعامل بحزم مع الخوانة ولو بتنحيهم او غير المغرب لي حالها ويدوح ، ماذا هاذا الدل لي ولينا فيه يا مسؤولين ؟ راه الصحراء المغربية ضحينا عليها بارواحنا وفولسنا او وقتنا او الروح النفسية اكثر من أربعين عام هاذي .
من يفرط في الصحراء ما عليه الا ان يروح الى جهنم او الدل لي ولينا فيه راه تخطى الخطوط الحمراء ، الله يرحم الحسن التاني كون باقي حي كاع ما ينزل علينا هاذ الدل لي ولينا فيه. كبروها تصغار او نحلو جهنم على الجميع او بالفيريتي على العالم باجمع لان استراتجية المغرب ذهب او تقدر تنوض حرب عالمية او الى فضلو كمشة ديال الارهابيين على أربعين مليون مغربي ما عليهم الى تحمل جهنم او الجزاءر سوف تندم على طول حياتها والله الى هاذا هو كلام المعقول او لي قال شيء اخر انه يكذب يكذب وان للصبر حدود علاش نبقاو نخلصو التمن الى الأبد نقطعو جد بوها هبرة تبرة. السلام عليكم او هاذ الموضوع تا ينوض ليا السلوكة في الرأس لان الدبلوماسية المغربية مونثة بزاف ديال عويشات بالمغربية.
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17 - متابع الأربعاء 02 يناير 2019 - 14:12
'' انفصاليو الداخل '' بطونهم معنا و قلوبهم مع العدو، إن لم تكن هذه هي الخيانة العظمى في الأعراف السياسية، فماذا نسميها ؟
و لكن، لربما نسينا أننا في مغربستان.
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