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كُتّاب وآراء
مصدر حكومي: إبعاد مناصرتين للبوليساريو عن الصحراء إجراء سيادي
بعد ترحيل السلطات المغربية لمواطنتين إسبانيتين من مدينة العيون المغربية صوب أكادير في أفق نقلهما إلى بلادهما، قال مصدر حكومي مسؤول إن "المعنيتين بالأمر كانتا في حالة خرق واضح وصريح للقانون المؤطر لتواجد الأجانب بالمغرب، حيث وجدتا في بيت أحد انفصاليي الداخل".
وأضاف المصدر الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية دون رغبة في كشف هويته، أن "الترحيل إجراء سيادي للمملكة المغربية"، مشيرا إلى أن "المعنيتين حلتا بالمغرب بصفتهما ناشطتين، وليستا كسائحتين"، منتقدا الازدواجية التي تطبع العديد منهم على مستوى المواقف.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن "التنقيل جاء بعد تورط المرحّلتين في مساندة طروحات انفصالية وقدومهما إلى المغرب من أجل لقاء قيادات انفصاليي الداخل"، الذين يستعدون للسفر صوب مخيمات تندوف للقاء زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، والتداول معه بخصوص الأوضاع داخل الصحراء ومستقبل مفاوضات جنيف.
وأكدت المصادر ذاتها أن "الناشطتين الإسبانيتين، إيراتي توبار وباتريسيا إيبانيز، تتحدران من منقطة الباسك، ووصلتا مدينة العيون منذ الجمعة الماضي"، مسجلة أنهما "تتواجدان الآن في أكادير، بعد أن جرى الاستماع إليهما من لدن السلطات المغربية".
وقال الناشط الانفصالي أعليا: "لقد تم اقتياد الإسبانيتين إلى مقر للشرطة شمال مدينة العيون بغرض إخضاعهما للاستنطاق بشأن دوافع وأسباب الزيارة"، مضيفا أن عائلته "تقدمت بطلب إلى سلطات مدينة العيون بغية معرفة الأسباب الكامنة وراء قرار الترحيل، لكنها لم تتلق أي جواب"، على حد تعبيره.
وأشار أعليا، الفار من العدالة، إلى أن "الناشطتين أرغمتا على السفر على متن سيارة للنقل العمومي أقلتهما من مدينة العيون نحو مطار المسيرة بمدينة أكادير"؛ وهو الإجراء الذي يتم اتخاذه عادة مع النشطاء الأجانب الذين يرغبون في عقد لقاءات مع محسوبين على جمعيات حقوقية داعمة للطرح الانفصالي.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن "يشد "انفصاليو الداخل" الرحال من العيون صوب مخيمات تندوف لعقد جلسة حوار مع إبراهيم غالي، وذلك بعد الخلافات التي نشبت في صفوفهم وانتفاضهم ضد ما يسمى بـ"وزارة المناطق المحتلة"، مما اضطر قيادة البوليساريو إلى طلب اجتماع عاجل لتباحث الأزمة القائمة".
ويلوح "انفصاليو الداخل" بمقاطعة قيادة مخيمات تندوف، بسبب تماديها في استغلال النزاع مع المغرب وعوز عائلات المعتقلين المادي من أجل حصد الولاءات لكبار الجبهة الانفصالية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
ناس الريف سجنتموهم في سجونكم القدرة و الطرف الآخر يستفيدون من المعاشات و الامتيازات و يستقبلون علانية من يحرضونهم
لا أستغرب لأنني وبكل بساطة في المغرب
غير مرخصة (مثال "سفيرة" البوليزاريو تم إعتقالها و طردها من دولة البيرو).
و يبدو أنه حتى "المتعاطفين" مع الانفصاليين يلجأون إلى المكر و الخديعة من
أجل التنقل إلى الصحراء المغربية لأنهم غالبا ما يقدمون أنفسهم على أنهم
سائحون.
جميع دول العالم لديها لوائح أشخاص وهيئات ومؤسسات ممنوعين من الدخول إليها دون تبرر سبب قرار المنع لأي كان
الإسبان وجمعياتهم التي تساند المرتزقة تدعمها دوائر المخابرات الإسبانية المحافظة التي تكن عداء دفين للمغرب
وأسماء هؤلاء النشطاء والجمعيات والهيئات معروفون لدى المخابرات المغربية، فلماذا لا يثم وضع لائحة وإبلاغ المسجلين فيها بشكل رسمي بأنهم غير مرغوبين فيهم الدخول الى المغرب سواءا كالسياح أو كناشطين سياسيين أو جمعويين أو كتجار أو تحت اي صفة كانت ونحن غير ملزمين أن نبرر لأن كان سبب قرارنا لأنه قرار سيادي !
هؤلاء الإسبان ومن يقف ورائهم لا يأتون لطردنا من الصحراء المغربية لأنهم لا يستطيعون ذالك، وإنما يأتون لخلق ضجيج إعلامي ونحن للأسف نساعدهم في ذالك حينما نطردهم ويكون ذالك مادة دسمة تجتر في صحافتهم على مدى أيام لتضليل الرأي العام الإسباني وبدالك يحققون أهدافهم !
إنشاء لائحة منع المتآمرين وإدخالها في منظومة شرطة المطارات ستسمح لنا بطرد هؤلاء الحثالة فور وصولهم الى المطارات
وأطالب بتطعيم قانون الهجرة في المغرب بإضافة منع الدخول لمدة عشر سنوات والعقوبة للمهاجر المطرود الذي يحاول الدخول إلى المغرب مرة ثانية كما هو الحال في الإتحاد الأوروبي الديموقراطي.
القضية باينة: ساعي البريد جاء بالحوالة من لانجيري إلى بيلباو ثم العيون.
العقوبة ثم الطرد
من يفرط في الصحراء ما عليه الا ان يروح الى جهنم او الدل لي ولينا فيه راه تخطى الخطوط الحمراء ، الله يرحم الحسن التاني كون باقي حي كاع ما ينزل علينا هاذ الدل لي ولينا فيه. كبروها تصغار او نحلو جهنم على الجميع او بالفيريتي على العالم باجمع لان استراتجية المغرب ذهب او تقدر تنوض حرب عالمية او الى فضلو كمشة ديال الارهابيين على أربعين مليون مغربي ما عليهم الى تحمل جهنم او الجزاءر سوف تندم على طول حياتها والله الى هاذا هو كلام المعقول او لي قال شيء اخر انه يكذب يكذب وان للصبر حدود علاش نبقاو نخلصو التمن الى الأبد نقطعو جد بوها هبرة تبرة. السلام عليكم او هاذ الموضوع تا ينوض ليا السلوكة في الرأس لان الدبلوماسية المغربية مونثة بزاف ديال عويشات بالمغربية.
و لكن، لربما نسينا أننا في مغربستان.