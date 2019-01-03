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الملك محمد السادس يؤجّل مباشرة سفراء لمهامهم الدبلوماسية بالرباط

الملك محمد السادس يؤجّل مباشرة سفراء لمهامهم الدبلوماسية بالرباط
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الخميس 03 يناير 2019 - 13:00

ينتظر عدد من السفراء الأجانب لدى المملكة المغربية استقبالاً ملكياً من طرف الملك محمد السادس في غضون الأيام المقبلة، بعدما قدموا أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمغرب.

ورغم تسليم عدد منهم أوراق اعتمادهم إلى السفير الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إلا أن أحد السفراء الملتحقين مؤخراً بالرباط أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مباشرة مهامهم تبدأ رسمياً بعد الاستقبال الملكي.

وأضاف الدبلوماسي الأجنبي، غير راغب في كشف هويته، أن السفراء خلال تقديم أوراق اعتمادهم لمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالرباط، يتلقون عددا من النصائح التي تدخل في إطار البروتوكول الدبلوماسي، من بينها تفادي الحديث مع وسائل الإعلام الوطنية والمواضيع التي قد تُسبب مشاكل على المستوى الدبلوماسي قبل الاستقبال الرسمي بالقصر الملكي.

وجرت العادة، وفقا للبروتوكول الملكي، أن يستقل الملك محمد السادس دفعة جديدة من السفراء الأجانب المعتمدين بالرباط كلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما أن البروتوكولات في غالبية دول العالم تبعد السفراء عن الاشتغال الدبلوماسي حتى يتم استقبالهم من طرف رئيس الدولة التي اعتمدوا فيها.

وكان آخر استقبال ملكي قد جرى بالقصر الملكي بالرباط في شهر غشت الماضي، حيث قدم تسعة سفراء أجانب أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. وقبل ذلك، تم في يناير 2018 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، استقبال حوالي 20 سفيرا أجنبيا.

ولا يعلم السفراء المعتمدون من طرف بلدانهم بالمغرب توقيت استدعائهم من طرف القصر الملكي، لكن جرت العادة أن ينظم حفل الاستقبال على الأقل مرتين في السنة.

في المقابل، يرتقب أن يعين الملك محمد السادس سفراء مغاربة جددا بعدد من الدول، بعد إنهاء مهام كل من لطيفة أخرباش، سفيرة المملكة المغربية لدى الجمهورية التونسية، وتعيينها بأمر ملكي رئيسة للهيأة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، وأحمد رضى الشامي، سفير المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، بعد تعيينه رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأمينة بوعياش، سفيرة المغرب لدى مملكة السويد، التي جرى تعيينها على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الطنز البنفسجي الخميس 03 يناير 2019 - 13:13
السياسة عجيبة وغريبة.. المهم ماكينش البطالة.. من منصب لمنصب.. وهادو هوما للي كيكونو رجال الدولة..
الوافا كان سفير فالهند والبرازيل ثم وزير التعليم ثم خلعهم فوزارة التعليم وداروه وزير الزيتون والدنجال والمازوط وداكشي.. ولكن دابا فيناهو ؟
اكيد حيت مابغاش يكون رجل دولة..
هاد السفراء للي ولاو فمناصب عليا فالمجالس غادي نشوفو منهم شي عجب ثاني اكيد...
سؤال واش هادو للي كيقتارحو على الملك واش ناس مزيانين عندهم حسن نية أو بمعنى اخر.. بطانة صالحة.؟
كنتمنى للي يكونو دايرين بالملك يكونو بطانة صالحة.. فشخصيا انا أحسن الظن بالملك دائما.
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-8
2 - محمد الخميس 03 يناير 2019 - 13:18
حفض الله أمير البلاد محمد السادس بما حفض
الله به الدولة العلوية الشريفة للوطن والمواطن
وأعزه ليحقق للمغرب والمغاربة ما يتمناه لهم
من أمن وأمان ورفعة بين شعوب العالم
اللهم كن له ولي ونصيرا اللهم أمين يارب العالمين
أحبك سيدي
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-12
3 - l'expert retraite bénévole الخميس 03 يناير 2019 - 13:34
و قد تهمنا في هذا المقال... نصائح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون من بينها تفادي الحديث مع وسائل الإعلام الوطنية في المواضيع الإقتصادية المعقدة التي قد تُسبب مشاكل على المستوى الدبلوماسي.

فٱنتظروا إنا نحن متظرون.
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5
4 - الحسين الخميس 03 يناير 2019 - 13:58
ذكر لي احد الاصدقاء بأن بعض الدول وخاصة الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية لا يمكن أن تقبل سفيرا لديها من العالم العربي الا اذا وافقت الدولة المستضيفة عليه. ولذلك فالدولة المغربية لا يمكن مثلا ان تعين سفيرا لدى الولاية المتحدة الأمريكية الا اذا قبلت ملفها .والعكس صحيح ان الدول العربية لا يمكن أن ترفض سفيرا من هذه الدول اذا عاينته .
.
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1
5 - حسن المغترب الخميس 03 يناير 2019 - 14:03
اريد ان اسأل كيف يتم الالتحاق بمدارس تكوين السفراء، و كيف يتم الالتحاق بالعمل كسفير دولة،
اوريد ان احصل على عمل في هذا المنصب كذالك،
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4
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